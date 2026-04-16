חברת הנדל"ן המניב מגה אור , שבשליטת צחי ואפרת נחמיאס, דיווחה הבוקר (ה') כי רכשה את חטיבת הקרקע של מפעל אליאנס לשעבר בחדרה, תמורת מיליארד שקל במזומן ששולמו במועד חתימת העסקה.

על פי הערכות בשוק, מגה אור מתכננת להקים במקום דאטה סנטר מהגדולים בישראל על קרקע שייעודה העיקרי לתעשייה. בכלל זה, החברה מתכננת להקים חוות שרתים, שכוללת כ-95 אלף מ"ר של מבנים ותשתיות פעילות, וכן תחנת משנה לחשמל, חיבורי מתח עליון וגבוה ותחנת חיבור לגז טבעי.

חטיבת הקרקע, בשטח של כ-180 דונם באזור התעשייה בחדרה, שימשה במשך כ-75 שנה את מפעל אליאנס, שהתמחה בייצור צמיגים מיוחדים לחקלאות ולתעשייה, שיוצאו לעשרות מדינות, בסוף 2024 הופסקה פעילות הייצור באתר והמפעל נסגר.

"הצהרת כוונות אדירה"

הרכישה בוצעה על ידי חברת מגה די.סי, חברת בת של מגה אור, שציינה כי היא מתכננת לפתח פרויקטים להשכרה על הקרקע שנרכשה, אך טרם נקבע היקף הפרויקט או אופן מימונו. מגה די סי מנהלת כיום שבע חוות שרתים בשלבים שונים, 6 מהן נמצאות בשלבי ייזום והקמה, ואחת פעילה במודיעין, עם הספק מצרפי צפוי של כ-314 מגה-וואט, ושותפויות עם ענקיות טכנולוגיה כמו אנבידיה. בחודש ינואר האחרון דיווחה מגה די סי כי תספק לנביוס ההולנדית שירותי חוות שרתים בהספק של 80 מגה-וואט בשני מתקנים במסמיה ובבית שמש, בהשקעה כוללת של 880 מיליון דולר.

מנהל ההשקעות והאנליסט ליאור וידר, מייסד ומנהל שירות המידע "מכפיל רווח", מציין כי "המיקום האסטרטגי של הקרקע לצד כביש 4 והתשתיות האנרגטיות המורכבות שכבר קיימות בשטח מהווים נכס קריטי להקמת חוות שרתים, שכן הם מקצרים משמעותית את לוחות הזמנים המקובלים". עוד הוסיף כי "הרכישה הזו היא הצהרת כוונות אדירה של מגה אור לגבי הדומיננטיות שהיא שואפת להשיג בתחום ה-Data Centers. התשלום המלא במזומן בתקופה מאתגרת כזו הוא הבעת אמון חזקה מאוד בפוטנציאל של הסקטור. היכולת לשים יד על קרקע עם תשתיות חשמל וגז מוכנות מעניקה לחברה רוח גבית משמעותית ומהווה ביסוס אסטרטגי שחוסך שנים של בירוקרטיה והקמה. מדובר בהצדקה כלכלית ברורה שצפויה להפוך למנוע צמיחה מרכזי של הקבוצה בשנים הקרובות".

מור זיו, מנהלת תחום השקעות נדל"ן ב JLL ישראל, שניהלה את תהליך המכירה, מציינת כי "מדובר בעסקה משמעותית בהיקפה, הנוגעת לאחת מחטיבות הקרקע הבולטות שהוצעו בשנים האחרונות בישראל לתעשייה, לוגיסטיקה ואנרגיה, ואשר נחתמה בתקופה מאתגרת של מלחמה ואי ודאות בשוק. כבר מראשית הדרך זיהינו עניין משמעותי מצד שחקנים מובילים, בזכות היקף הקרקע, המיקום, מערך התשתיות והפוטנציאל של המתחם. העסקה משקפת את האטרקטיביות הגבוהה של הנכס ואת הביקוש לנכסים בקנה מידה כזה".