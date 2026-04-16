חברת האנרגיה המתחדשת שמתכננת להיסחר גם בנאסד"ק

מניית נופר אנרג'י של יזם האנרגיה המתחדשת, עופר ינאי, הודיעה לבורסה שהיא מתכוונת להירשם למסחר כפול בנאסד"ק. על פי הודעת החברה הם מעדכנים כי "ביום 15 באפריל 2026, אישר דירקטוריון החברה את קידום הליך הרישום למסחר של מניותיה הרגילות של החברה ברישום כפול בבורסה בארה"ב". בשלב זה, "יובהר כי מסמך הרישום למסחר אינו כולל גיוס הון", אם כי ייתכן שנופר תעשה זאת בהמשך. בשלב זה, המניה לא מגיבה בצורה משמעותית להודעה.

נופר אנרג'י פועלת באירופה, ישראל וארה"ב ומקימה מתקנים סולאריים ומתקני אגירת אנרגיה. כמו חברות אנרגיה רבות (ומתחדשות בפרט) בשנה האחרונה, מניית נופר זינקה משמעותית: היא שווה כ-85% יותר מאשר לפני שנה. בשלב זה, כך נראה, נופר מרגישה שהיא גדלה מספיק כדי להיות רלוונטית למסחר בארה"ב. בינתיים היא לא מגייסת הון שם, אך נראה שברגע שתצבור מספיק משקיעים זרים - זה השלב המתבקש הבא.

על פי עופר ינאי, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה "העסקה האחרונה בארצות הברית גרמה להרבה עניין מצד גופי השקעות אמריקאים, הגודל של נופר והעובדה שהיא מגדילה את ההנבה בצורה מהירה, כמו גם מנועי הצמיחה החדשים שלה, מספרים סיפור אקוויטי שהשוק האמריקאי יעריך".

תחום האנרגיות המתחדשות מקבל תנופה גדולה במיוחד בשנה האחרונה לאור הביקושים העצומים לאנרגיה עקב מהפכת ה- AI שמחייבת בניית חוות שרתים עצומות שצורכות חשמל רב. גם חברות אחרות, כמו דוראל אנרגיה , מתכוננות לרישום אפשרי בארה"ב כדי לגייס את ההון הנדרש להרחבת הפעילות הנדרשת על מנת לענות על הביקושים.