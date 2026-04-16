אייר חיפה צפויה לחזור לפעילות מחיפה בשבוע הבא

אייר חיפה נערכת לחידוש פעילותה מנמל התעופה חיפה, בסיס האם של החברה, לאחר תקופה שבה הפעילה את טיסותיה מנמל התעופה בן גוריון בעקבות סגירת השדה בצפון עם פרוץ מבצע "שאגת הארי". בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים ולמצב הביטחוני, החברה צפויה לשוב לפעילות מחיפה החל מיום חמישי 23 באפריל. בחברה פועלים בימים אלו להשלמת ההיערכות התפעולית והלוגיסטית לקראת החזרה, לרבות התאמות בקרב צוותי האוויר והקרקע, במטרה לאפשר חזרה בטוחה וסדירה לפעילות.

● חברות התעופה שמגבירות תדירות בנתב"ג - ואלה שממשיכות לבטל

מאז תחילת הלחימה נותר שדה התעופה בחיפה סגור כחלק מהמגבלות שהוטלו על התעופה האזרחית בישראל, בעוד פעילות החברה הוסטה לנתב"ג. כעת, החזרה המתוכננת צפויה לסמן את חידוש הפעילות האזרחית גם בצפון, בכפוף לאישור גורמי הביטחון.