ב-192 מיליון שקל: חילן רוכשת את חברת התוכנה הזו

יומיים לאחר שהודיעה על רכישה עצמית של מניותיה תמורת עד 150 מיליון שקל, חברת שירותי ה-IT חילן מודיעה על שימוש נוסף בהון שלה: החברה רוכשת באמצעות החברה הבת נס (NESS) את חברת התוכנה Log-On בתמורה לכ-192 מיליון שקל. עם השלמת הרכישה, נס תצרף אליה את אלף עובדי החברה הנרכשת, שלפי הודעת חילן מרביתם יועצים ומומחים טכנולוגיים, ותקבל בעלות מלאה על פורטפוליו מוצרי התוכנה הבלעדיים שלה.

● מניית השבבים הישראלית שעלתה לשיא חדש של כל הזמנים

● "ביצועי חסר כרוניים": המאבק שמסעיר את חברת הטכנולוגיה

העסקה בנויה כך שסכום של 164.5 מיליון שקל ישולם לרוכשים המחזיקים במניות לוג-און, ונס התחייבה גם להזרים לחברה עצמה סכום של 27.5 מיליון שקל נוספים לצורך תשלום דיבידנד למוכרים. עד למועד ההשלמה, החברה הנרכשת רשאית להחליט על הכרזה על דיבידנד נוסף של עד 10 מיליון שקל, ובמקרה זה התמורה תקטן בהתאמה. העסקה תמומן ממקורותיה העצמיים של נס ומותנית באישור הממונה על התחרות ובתנאים מתלים.

"חיבור טבעי בין שתי חברות"

לוג-און נוסדה ב-1983. ב-2025 הכנסותיה צמחו ב-8.7% ל-390 מיליון שקל, והיא רשמה EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) בגובה 19 מיליון שקל, ירידה של 19.5% לעומת 2024. החברה מספקת שירותים ומחזיקה בפורטפוליו מוצרי תוכנה שכוללים כלי ניהול, אופטימיזציה ואחסון. חילן מציינת בהודעתה שעל לקוחות החברה הנרכשת נמנים הבנקים הגדולים בישראל, חברות הביטוח, חברות האשראי, משרדי ממשלה וביטחון וכן חברות הייטק גדולות וסטארט-אפים.

אבי באום, יו"ר קבוצת חילן, מסר שהרכישה היא "חיבור טבעי בין שתי חברות שחולקות ערכים של מצוינות טכנולוגית ישראלית ונדבך נוסף ביישום אסטרטגיית הצמיחה הלוקלית והגלובלית שלנו". לדבריו הרכישה תרחיב את עסקי חילן מחוץ לישראל ותחזק את מיצובה כאחת מקבוצות הטכנולוגיה החזקות בישראל. שחר אפעל, מנכ"ל נס הוסיף כי "לוג-און מהווה מוקד ידע ייחודי, ואנו מחויבים להמשיך ולמנף את הכוח הזה, להיכנס לתחומי פעילות חדשים ולהרחיב את טביעת הרגל שלנו בקרב לקוחות אסטרטגיים בארץ ובעולם".

כאמור, ביום שישי חילן הודיעה על תוכנית לרכישת מניות של עצמה, בעלות משוערת של עד 150 מיליון שקל. החברה ציינה בדיווח בנושא כי המחיר בו נסחרות מניות החברה בבורסה אטרקטיבי ורכישה עצמית של מניות החברה עשויה להיות לדעת הדירקטוריון הזדמנות עסקית וכלכלית ראויה. "לחברה יש את היכולות הכספיות והתזרימיות לנצל הזדמנות זאת, ורכישת מניות החברה תהווה שימוש נאות בחלק מיתרות המזומנים שבקופת החברה. אימוץ התוכנית לא ישפיע באופן מהותי על מבנה ההון של החברה ונזילותה", נכתב בדיווח. בסוף השנה היו לחילן בקופה כ-443 מיליון שקל.

מניית חילן נפלה מתחילת השנה ב-21.5% (אך עלתה ב-5.4% בעקבות ההודעה על הרכישה העצמית ביום שישי), וזאת בשל החששות בשוק מפני השפעות הבינה המלאכותית על עסקי חברות הטכנולוגיה, כולל חברות שירותי ה-IT. שווי השוק של החברה הוא 4.7 מיליארד שקל. לאחרונה הושלמה עסקת ענק בשוק ה-IT המקומי כשמטריקס ומג'יק השלימו את המיזוג ביניהן. כיום החברה הממוזגת נסחרת בבורסה בשווי של כ-8.5 מיליארד שקל, אחרי ירידה של 34% במחיר המניה מתחילת השנה.