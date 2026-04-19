בית המשפט המחוזי בתל אביב, קבע כי אדם עם פיגור שכלי, שמונה לו אפוטרופוס יכול להוריש לאפוטרופוס ולילדיו רכוש. במקרה הנדון, האפוטרופוסית מונתה בשנת 2001, כאשר המנוחה אמרה בבית המשפט שהאפוטרופוסית דואגת לה, ובאותו מעמד ציינה כי היא רוצה להוריש לה את הדירה, ושהאפוטרופוסית וילדיה ימשיכו לטפל בה. בשנת 2008 אמרה המנוחה לבית המשפט כי היא רוצה להוריש את כל רכושה, הכולל שתי דירות, לאפוטרופוסית וציינה כי אין לה בני משפחה ואף אדם אחר. המנוחה נפטרה בשנת 2022. היורשים הגישו בקשה לקיום הצוואה, בעוד בת הדודה של המנוחה והיורשת שלה על פי דין, שלא הייתה בקשר עם המנוחה במשך עשרות שנים הגישה התנגדות לכך.

בת הדודה טענה כי למנוחה היה פיגור שכלי והיא לא הייתה יכולה להבין את טיבה של הצוואה. בנוסף טענה כי האפוטרופסית הייתה מעורבת בהכנת הצוואה וניצלה לרעה את תפקידה ומעמדה כאפוטרופוס, על מנת להשפיע על המנוחה להעניק את כל עיזבונה לילדיה. עוד היא ציינה, כי היא פעלה בניגוד עניינים קיצוני, תוך הפרת חובת הנאמנות המוטלת עליה מכוח היותה אפוטרופוסית של המנוחה ועל כן אין לקיים את הצוואה.

בית המשפט הורה על קיום הצוואה

מנגד נטען על ידי ילדיה של האפוטרופוס, באמצעות עורך הדין בעז קראוס, כי בין משפחתם לבין המנוחה הייתה מערכת יחסים ארוכת שנים, בעוד בת הדודה לא הייתה בשום קשר עם המנוחה למעלה מ-40 שנה. לטענתם, למרות שהמנוחה סבלה מפיגור קל, היא ידעה להביע את רצונה באופן עצמאי והאפוטרופסית לא הייתה מעורבת בהכנת הצוואה ולא השפיעה עליה. המנוחה, כך נטען, טיפלה לבדה בכל הכרוך בחתימה עליה. בית המשפט הורה על קיום צוואה שבמסגרתה המנוחה העניקה את עיזבונה לילדיה של האפוטרופוסית ודחה את התנגדות המערערת לקיום הצוואה, ועל כך הוגש ערעור.

עו''ד בעז קראוס / צילום: משה טסלר

בית המשפט המחוזי דחה את הערעור פה אחד, וקבע כי בצדק העביר בית המשפט את הנטל לילדיה של האפוטרופוסית, להראות שלא התקיימה אף אחד מעילות ההתנגדות. כלומר, שהמנוחה כשירה, שלא הופעלה עליה השפעה בלתי הוגנת וכי המשיבים לא היו מעורבים בעריכת הצוואה. בית המשפט נדרש לאפיין את הלכת הולצברג שם נקבע כי יש לבטל את שינוי המוטב והעברת כספים שביצעה חסויה לטובת אפוטרופוס כי עלו תהיות וספקות באשר ליכולתה לבצע את הפעולות באופן עצמאי. אומר בית המשפט, השופט נפתלי שילה, "לכאורה לפי אותה עמדה היה מקום לפסוק באותה הצורה מאחר שלמרות שמדובר בפעולה שערכה המנוחה בעצמה, עצם הענקת העיזבון לילדי האפוטרופוס יהיה אינטרס לצמצם כמה שניתן את הוצאות החסויה". ואולם, ממשיך וקובע השופט כי יש להבחין בין פעולה חוזית לבין עריכת צוואה שהיא פעולה ירושתית".

כשמדובר בפעולה חוזית, לגישתו, העברת כספים מחשבון הבנק לקופת הגמל היא פעולה שיכולה להיות בלתי הפיכה, ולכן מדובר בפעולה שיש לאסור אותה לאור החשש לניגוד עניינים וניצול של החסוי על ידי האפוטרופוס. ואולם, כאשר מדובר בצוואה, שביחס אליה יש את עקרון החופש לצוות וניתן לשנותה, אין הצדקה לבטל הוראות צוואה שהנהנה בו הוא האפוטרופוס. באותו המקרה נקבע כי הראיה לכך שהמנוחה ביטאה את רצונה באופן עצמאי ונטול השפעה נלמדת מדבריה עצמה בבית המשפט שדן במינוי האפוטרופוס.