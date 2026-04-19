מה צפוי במסחר מחר, והשיא המדאיג שנשבר בוול סטריט

1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

השווקים ברחבי העולם נכנסים לשבוע גורלי. ביום רביעי הקרוב, תסתיים הפסקת האש הזמנית בין ארה"ב ואיראן, שנקבעה לתקופה של שבועיים. זאת, כאשר שני הצדדים מפזרים הצהרות סותרות לגבי הסיכומים ביניהם ואי־הוודאות נותרה גבוהה.

כל העיניים יהיו נשואות לסבב השיחות השני בין ארה"ב ואיראן, שיתקיים באסלאמבאד מחר (ב') - שעלול להיות ההזדמנות האחרונה של שתי המדינות להגיע להסכם לפני שמתרחשת הסלמה נוספת. בינתיים, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיגר לעבר איראן איום חריף ואמר שאם היא לא תחתום על ההסכם, ארה"ב תפוצץ את כל המדינה, לרבות תחנות כוח.

על אף שבריריות הפסקת האש, שרק הולכת ומתחדדת, נדמה שהמשקיעים תמחרו בינתיים סיום קרוב של המלחמה. דבריו של טראמפ על התקדמות משמעותית במו"מ, לצד הודעת האיראנים על פתיחת מצר הורמוז, הזניקה את וול סטריט ביום שישי לשיאים חדשים. במקביל, מחירי הנפט צנחו, מחירי האג"ח בארה"ב טיפסו והדולר נחלש מול המטבעות ברחבי העולם. פחות מיממה לאחר מכן, איראן סגרה את המצר מחדש ואף שבה לתקוף מכליות באזור - התפתחות שהסוחרים יגיבו לה רק מחר.

האופטימיות לא פסחה על הבורסה המקומית, שנכנסת לשבוע מסחר מקוצר, בשל יום הזיכרון ויום העצמאות. הבורסה טיפסה גם היא לשיאים חדשים, והשקל החליף קידומת ושבר מתחת לרף ה-3 שקלים לדולר, שיא של מעל 30 שנה. זאת, על רקע המו"מ בין ישראל ולבנון בוושינגטון והפסקת האש מול חיזבאללה - אם כי המצב הנוכחי מול איראן מעמיד גם אותה בסימן שאלה.

לצד ההתפתחויות הביטחוניות, המשקיעים ימשיכו לעקוב אחר עונת הדוחות בארה"ב השבוע, במהלכו כמה שחקניות מרכזיות בתחום הטכנולוגיה יפרסמו את תוצאותיהן הכספיות. טסלה ו-IBM ידווחו ביום רביעי, ואינטל תדווח ביום חמישי. גם ענקית ביטוח הבריאות האמריקאית יונייטד הלת' גרופ צפויה לדווח ביום שלישי.

2 בת"א מתחילים לתמחר הורדות ריבית

הבורסה בת"א סגרה את יום שישי האחרון בירוק, על רקע כניסתה לתוקף של הפסקת האש מול לבנון. מדד ת"א 35 עלה בכ-0.6%, בעוד מדד ת"א 90 קפץ בכ-2.7%. את העליות הוביל מדד הבנייה, שזינק בשיעור חד של 5%. זאת, ככל הנראה, גם על רקע ראיון של נגיד בנק ישראל לבלומברג, במהלכו רמז כי בהנחה שהמלחמה תסתיים, ישנו מקום לעד שתי הורדות ריבית נוספות השנה - מה שצפוי לתמוך בעלויות המימון של פרויקטים בתחום המגורים. גם מניות התוכנה, ביניהן מטריקס , פורמולה מערכות וחילן , בלטו לחיוב במיוחד, על רקע ההתאוששות של סקטור ה-IT בוול סטריט.

על אף העליות ביום שישי, הבורסה סיכמה את השבוע בטריטוריה שלילית. בסך הכל, מדד ת"א 35 ירד בכ-0.8%, בעוד מדד ת"א 125 איבד מערכו כ-0.6%. מדד הבנייה הוביל את העליות והתחזק בכ-2.8%, בעוד מדד הביטחוניות היה המדד הענפי החלש ביותר ונפל בכ-5.7%, על רקע הציפיות הגוברות לסיום המלחמה.

בוול סטריט, כאמור, ה-S&P 500 והנאסד"ק טיפסו ביום שישי לשיאים חדשים של כל הזמנים: ה-S&P 500 עלה בכ-1.2% וננעל לראשונה מעל רף ה-7,100 נקודות; הנאסד"ק קפץ בכ-1.5% וסיכם יום 13 רצוף של עליות - הרצף הארוך ביותר מאז 1992; והדאו ג'ונס התקדם בכ-1.8%. עמנואל קאו, אסטרטג בברקליס, כתב בהודעה למשקיעים כי "FOMO הרים את שוק המניות לגבהים חדשים", ואנליסטים נוספים הזהירו כי השוק המריא גבוה מדי ומהר מדי (ראו הרחבה מטה).

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט ביום שני עם פער ארביטראז' חיובי כולל קל של כ-0.2%. טבע וטאואר יטפסו בפתיחת המסחר בכ-2.5%, נובה תתקדם בכ-1.3%. מנגד, אלביט מערכות , ICL ונייס ירשמו ירידות של עד 2%.

3 השקל לא עוצר, הביטקוין מאותת על תיאבון מחודש לסיכון

השקל נסחר מול הדולר ברמה שנראתה לאחרונה באמצע שנות ה-90. בסיכום שבועי, השקל התחזק מול המטבע האמריקאי בכ-3.3%, כאשר שערו הרציף ננעל ב-2.96 שקלים. ההתחזקות נרשמה, בין היתר, על רקע היחלשות הדולר בעולם והירידה בפרמיית הסיכון המקומית. מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו מול סל מטבעות נבחרים ברחבי העולם, סיכם את השבוע בירידה של 1.1% לרמה של 98.1 נקודות.

מחירי הנפט צנחו ביום שישי בשיעורים דו־ספרתיים, אחרי ההודעה על פתיחת מצר הורמוז. נפט מסוג אמריקאי נפל במעל 11% וננעל סביב 83 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג ברנט נפל בכ-9% וננעל סביב 90 דולר לחבית. אך כאמור, ביום שבת, איראן הודיעה כי היא סוגרת מחדש את המצר, שלפי שעה חזר להיות חסום לחלוטין למעבר - ולכן לא מן הנמנע כי מחירי הנפט ישובו לטפס מחר.

מחיר הזהב טיפס ביום שישי האחרון, על רקע היחלשות הדולר וההודעה על פתיחת מצר הורמוז, אך גם מגמה זו עלולה להתהפך. ביום שישי, לפני ההודעה על סגירתו המחודשת של המצר, פיטר גרנט, סגן נשיא ואסטרטג מתכות בכיר ב-Zaner Metals, אמר ל-CNBC כי "פתיחת המיצר מחדש הייתה אירוע מפתח, ועם מחירי נפט שנמצאים תחת לחץ, היא צפויה להקל על החששות מפני אינפלציה ולהחיות את הציפיות להורדות ריבית - כל אלו הן חדשות טובות עבור הזהב".

הביטקוין, שהפך לאחרונה להיות מעין מדד לסנטימנט בוול סטריט כלפי נכסי סיכון, הגיב גם הוא בחיוב להתפתחויות הביטחוניות ופרץ מעל לרמת ה-74 אלף דולר, לראשונה מזה כחודשיים. לפי שעה, הוא נסחר סביב 75 אלף דולר, אך הוא עדיין רחוק משיא כל הזמנים שלו בספטמבר האחרון, אז עמד על כ-126 אלף דולר.

4 מיטב: הסיכוי שבנק ישראל יוריד ריבית עולה

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, העריך בסקירתו השבועית כי הסיכוי להורדת ריבית בנק ישראל בהחלטה הקרובה עומד על מעל 50%, אם מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל יעמוד בתחזיות הכלכלנים. לדבריו, העלייה בהסתברות להורדת ריבית כבר בהחלטה בסוף מאי, נתמכת על־ידי ההתחזקות החדה של השקל, אשר מפחיתה את הסיכון האינפלציוני.

זבז'ינסקי הוסיף כי השקל החזק עלול להחריף את הפגיעה ביצוא ובהשקעות - שיקול שמקבל משקל רב יותר על רקע פגיעת המלחמה בצמיחה. הוא ציין כי בסקר העסקים לחודש מרץ, עוד לפני ההתחזקות האחרונה, הצביעו החברות בתעשייה על שחיקה משמעותית ברווחיות היצוא בגלל התחזקות השקל. לדבריו, גם העובדה כי הורדת ריבית עשויה לתמוך בשוק הנדל"ן ולהפחית את סיכון האשראי לענף הבנייה, תומכת בהורדת ריבית כבר בהחלטה הקרובה.

בארה"ב, יפורסמו השבוע שני נתוני מאקרו משמעותיים: ביום שלישי יפורסמו נתוני המכירות הקמעונאיות לחודש מרץ, וביום חמישי יפורסם מדד מנהלי הרכש של S&P Global לחודש אפריל, שיספק תמונת מצב של הפעילות הכלכלית במגזר העסקי.

5 וול סטריט שברה גם שיא מעורר דאגה

אחרי השיאים החדשים שנשברו בוול סטריט, חלק מהאנליסטים מזהירים כי השוק עלה גבוה מדי ומהר מדי, וכי ישנו סיכוי טוב שהראלי לא יחזיק מעמד.

סטיבן ווייס, מנהל השקעות ראשי ב-Short Hills Capital Partners, אמר ל-CNBC כי מדד העוצמה היחסית (RSI) של ה-S&P 500, שאומד את מהירות השינוי במחירו, עלה בתוך פחות משבועיים למעל 70 נקודות (מתוך 100) - קריאה שעשויה לשקף שוק מתוח עד הקצה. "ב-40 השנים האחרונות, לא ראינו מהלך כה מהיר משוק באזור של מכירת־יתר לשוק באזור של קניית־יתר. כשדבר כזה קורה, לרוב אנו רואים נסיגה", הוא אמר.

"השווקים כבר תמחרו את התרחיש האופטימי ביותר", אמרה ג'ני הרינגטון, מנכ"לית Gilman Hill Asset Management. לדבריה, למרות ההתפתחויות האחרונות במזרח התיכון, עדיין קשה להעריך את ההשלכות של השיבושים בשרשראות האספקה על כלכלות העולם - וגם אם אלו יתממשו ייקח זמן כדי לראות זאת. היא הוסיפה כי התחזית לטווח הקצר נותרת מעורפלת, גם אם המשקיעים התעודדו מהכותרות האחרונות.

גם איימי רסקין, מנהלת ההשקעות הראשית של Chevy Chase Trust, המליצה למשקיעים לא לרדוף אחרי הראלי. לדבריה, המשקיעים צפויים להיות מוצפים בכותרות מעונת הדוחות, כאשר ציפיות האנליסטים הגבוהות מרימות גם את הרף הנדרש מן החברות כדי להכות את התחזיות. "כולם פשוט קחו צעד אחורה. אנחנו הולכים לקבל הרבה מידע ויש עדיין המון מידע לעכל", היא אמרה.