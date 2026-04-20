השורטיסט שעשוי לשבת 25 שנים בכלא: "אני לא מפוקפק"

משפטו של השורטיסט המפורסם והמשקיע האקטיביסט אנדרו לפט עומד להיפתח בקרוב. לפט נהג להמר נגד מניות כמו טסלה , אנבידיה ואף מניות ישראליות כמו ננוקס ומובילאיי כשלפי כתב האישום, הוא נקט לעתים פעולות שונות מההמלצות הפומביות שלו וכך הפיק רווחים מהירים של לפחות 16 מיליון דולר. אם יורשע, הוא צפוי לעונש מקסימלי של 25 שנות מאסר ועוד שנות מאסר על כל הונאה.

בשיחה עם Business Insider הוא חושף את רגשותיו ואת ההכנות למשפט. "אני לא חושב שאני הולך להפסיד כי בסופו של דבר, אני מאמין בצדק, אני מאמין במערכת" אמר.

לפט, בן ה-55, המתגורר בפלורידה, סיפר שגילה שהוא נמצא תחת חקירה בינואר 2021, כאשר סוכני FBI ביקרו בביתו. הוא עובד בשיתוף פעולה הדוק עם הצוות המשפטי שלו בהכנות למשפטו שייפתח במאי בבית המשפט הפדרלי בלוס אנג'לס. כאשר בין היתר סיפר ל-Business Insider כי הוא משתמש בצ'אטבוט קלוד של אנתרופיק כדי להכין את הגנתו.

למרות שהוא בטוח שהוא ינצח, לפט אמר שהוא נעשה חרד יותר ככל שיומו בבית המשפט מתקרב. "אני מאוד עצבני", אמר. "המשפט הוא משפט. לומר שאתה לא עצבני יהיה יהירות".

לפט הוא שחקן ותיק בשוק המניות ב-25 השנים האחרונות. בכתב האישום נגדו נטען כי הוא ״ניצל ביודעין את יכולתו להזיז את מחירי המניות על ידי מיקוד במניות פופולריות בקרב משקיעים קמעונאיים, ופרסום המלצות ברשתות החברתיות כדי לתמרן את השוק ולהרוויח כסף מהיר וקל".

"הם רודפים אחריי על כך שאני אומר, תקנו אנבידיה, טסלה ופייסבוק"

בשיחה שפורסמה הוא אמר שהרגש העיקרי שלו כשהוא מתכונן להילחם על חירותו אינה חרדה; אלא תסכול. בעולם שבו הונאות פיננסיות נעשות נפוצות יותר ויותר, הוא מרגיש שהוא מועמד לדין רק בגלל מסחר במניות ושיתוף דעות על כמה חברות.

"אני לא יכול להסתכל על הטלפון שלי בלי שטויות וטירוף עם מישהו שמנסה לבצע רמאויות ימינה ושמאלה", אמר. "אני חושב, 'וואו, הם רודפים אחריי על כך שאני אומר, תקנו אנבידיה, טסלה ופייסבוק'".

לפט גם אמר שמעולם לא האמין שאף אחת מפעולותיו אינה חוקית. הוא טוען שזה נפוץ שמוכרים בשורט מפרסמים על ההימורים הדוביים שלהם ברשתות החברתיות.

"מעולם לא היה לי עורך דין שאמר לי 'מה שאתה עושה זה לא בסדר'", אמר. "כולם עושים את זה. זה לא שאני עושה משהו כל כך יוצא דופן. להיות מואשם בזה, זה מבלבל אותי".

זו לא המפגש הראשון של לפט עם הסוכנויות הפדרליות. הוא נזכר בביקורת קודמת של רשות המסים האמריקאית (IRS), אותה תיאר כ"תהליך נעים יחסית" בהשוואה למה שהוא מתמודד איתו כעת. האישומים במניפולציה של מניות, הוא אמר, מרגישים שונים מאוד.

"תמיד חשבתי שכאשר אתה מתעסק עם הממשלה הם פשוט רוצים את האמת", אמר לפט. "כרגע זה לא מצב, לדעתי, שבו הם רוצים את האמת. זה יותר כמו, 'אנחנו הולכים לתפוס את הבחור הזה'".

לפט גם אמר שהוא חושב שהממשלה בחרה להגיש נגדו כתב אישום בגלל הפרופיל הגבוה שלו בתעשייה, זאת לאחר שבהודעה לעיתונות של משרד המשפטים על כתב האישום שלו צוין שהוא היה ביקר באופן תדיר בערוצים כמו CNBC, פוקס ביזנס ובלומברג טלוויזיה.

"החברים שלי יודעים שאני לא טיפוס מפוקפק", אמר ל-Business Insider. "[הם] עמדו לצידי, ואשתי היא הטובה ביותר".

יחד עם זאת, הוא מודאג מכך שהמושבעים שנבחרו לתיק שלו לא יהיו בקיאים במסחר במניות או לא יבינו את הניואנסים של ההאשמות.

"אני רק מקווה שנקבל חבר מושבעים עם ראש פתוח", אמר לפט. "אני לא יודע למה לצפות. למען האמת, הייתי שמח לומר שיש לי ציפייה. אין לי כי אני חדש בתחום הזה. מעולם לא הוגש נגדי כתב אישום בעבר".

בנוסף, לפט אמר ל-Business Insider שהוא לא יודע בדיוק מה יגיד במקרה שיעלה על דוכן העדים, אבל הוא יודע מה הוא רוצה שהמושבעים ייקחו מהמשפט. "מעולם לא שיקרתי לגבי חברה", אמר. "אין חוק לגבי איך אני יכול לסחור, ואין קורבנות".