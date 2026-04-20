האם איחור של שבוע יעכב את כניסת פאלו אלטו למדדי ת"א?

ביום חמישי הקרוב תפרסם הבורסה רשמית את השינויים הצפויים במדדיה. זאת כשמעבר לשינויים ה"רגילים" מרחפת עדיין ה-שאלה: האם מניית ענקית הסייבר פאלו אלטו תצורף למדדי ת"א המובילים (35 ו-125) בעדכון של מאי, או שהדבר יקרה במסגרת "עדכון מהיר" באוגוסט (או בכלל לא). בבורסה בינתיים שומרים על דממת אלחוט בנושא.

● מסתמן: דמרי ניצל ברגע האחרון ונשאר במדד המוביל. מי שילם את המחיר?

● "ביצועי חסר כרוניים": המאבק שמסעיר את חברת הטכנולוגיה

פאלו אלטו נסחרת לפי שווי של 413 מיליארד שקל, והיא החברה הגדולה בבורסה בת"א בפער עצום מכל האחרות - מה שאמור להקנות לה מקום במדד ת"א 35 (כנראה על חשבון מנייתה של חברת דמרי). עם זאת, על פי תקנון הבורסה, מניה יכולה להצטרף למדדים אם עברו 60 יום מאז שהחל המסחר בה בטרם מועד עדכון המדדים או פרמטרים, ובלבד שהיא לא תיחשב מניה "זרה".

האם מדובר בחברה זרה?

על הנייר, פאלו אלטו החלה להיסחר ב-23 בפברואר, כך שהיא "פספסה" בשבוע את ה-16 בפברואר, שהיה התאריך האחרון לרישום הקובע כדי להיכנס למדדים בעדכון מאי. לכן המשקיעים תוהים האם הבורסה תתגמש בנקודה הזו.

בנוסף, בבורסה יצטרכו להכריע האם פאלו אלטו הרשומה בארה"ב היא "חברה זרה" או כזו שיש לה פעילות/ נכסים/ היקף עובדים משמעותי/ מטה החברה/ תלות בנכסים בישראל. לאחר רכישת חברת סייברארק הישראלית (שבעקבותיה בוצע הרישום לבורסת ת"א), האפשרות השנייה בהחלט סבירה.

ההנחה בשוק היא שפאלו אלטו תיכנס למדדים, אם לא במאי - זה יקרה באוגוסט במסגרת מסלול מהיר, שבו היא תצטרף לת"א 35 (וגם ל-125) מבלי שאף מניה תצא. המניה שתיגרע מהמדד עקב כך תהיה בעדכון החצי השנתי הבא, בחודש נובמבר.