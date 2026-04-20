פאלו אלטו

האם איחור של שבוע יעכב את כניסת פאלו אלטו למדדי ת"א?

ענקית הסייבר פאלו אלטו פספסה בשבוע את המועד הקובע לצירוף למדדי ת"א בעדכון מאי, לאחר שהחלה להיסחר רק ב־23 בפברואר עקב רכישת סייברארק • כעת ההכרעה מתקרבת: בבורסה יידרשו להחליט השבוע אם להתגמש עם החברה, ששוויה הוא הגבוה ביותר בת"א, 413 מיליארד שקל • מה ההערכות בשוק?

נתנאל אריאל 05:52
ניקאש ארורה, מנכ''ל פאלו אלטו נטוורקס שנכנסה לבורסת תל אביב / צילום: Shutterstock
ניקאש ארורה, מנכ''ל פאלו אלטו נטוורקס שנכנסה לבורסת תל אביב / צילום: Shutterstock

ביום חמישי הקרוב תפרסם הבורסה רשמית את השינויים הצפויים במדדיה. זאת כשמעבר לשינויים ה"רגילים" מרחפת עדיין ה-שאלה: האם מניית ענקית הסייבר פאלו אלטו תצורף למדדי ת"א המובילים (35 ו-125) בעדכון של מאי, או שהדבר יקרה במסגרת "עדכון מהיר" באוגוסט (או בכלל לא). בבורסה בינתיים שומרים על דממת אלחוט בנושא.

פאלו אלטו נסחרת לפי שווי של 413 מיליארד שקל, והיא החברה הגדולה בבורסה בת"א בפער עצום מכל האחרות - מה שאמור להקנות לה מקום במדד ת"א 35 (כנראה על חשבון מנייתה של חברת דמרי). עם זאת, על פי תקנון הבורסה, מניה יכולה להצטרף למדדים אם עברו 60 יום מאז שהחל המסחר בה בטרם מועד עדכון המדדים או פרמטרים, ובלבד שהיא לא תיחשב מניה "זרה".

האם מדובר בחברה זרה?

על הנייר, פאלו אלטו החלה להיסחר ב-23 בפברואר, כך שהיא "פספסה" בשבוע את ה-16 בפברואר, שהיה התאריך האחרון לרישום הקובע כדי להיכנס למדדים בעדכון מאי. לכן המשקיעים תוהים האם הבורסה תתגמש בנקודה הזו.

בנוסף, בבורסה יצטרכו להכריע האם פאלו אלטו הרשומה בארה"ב היא "חברה זרה" או כזו שיש לה פעילות/ נכסים/ היקף עובדים משמעותי/ מטה החברה/ תלות בנכסים בישראל. לאחר רכישת חברת סייברארק הישראלית (שבעקבותיה בוצע הרישום לבורסת ת"א), האפשרות השנייה בהחלט סבירה.

ההנחה בשוק היא שפאלו אלטו תיכנס למדדים, אם לא במאי - זה יקרה באוגוסט במסגרת מסלול מהיר, שבו היא תצטרף לת"א 35 (וגם ל-125) מבלי שאף מניה תצא. המניה שתיגרע מהמדד עקב כך תהיה בעדכון החצי השנתי הבא, בחודש נובמבר.