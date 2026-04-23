איזו מדינה היא שיאנית בייצור פחם ומה המילה העברית למנגל?

מהי התחנה המזרחית ביותר של רכבת ישראל, איזה הישג רשמה הג'ודוקא רז הרשקו בשבוע שעבר, וכמה שמות יש לאריה בתנ"ך? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 19:12
איזו מדינה היא שיאנית בייצור פחם ומה המילה העברית למנגל? / צילום: Shutterstock

1. מה המונח המתאר גורם שלישי שנלחם בשם מדינה אחרת?
2. מהי התחנה המזרחית ביותר של רכבת ישראל?
3. איזו עיר הייתה בירתה של ארה"ב ליום אחד בלבד?
4. מה מקור המילה דפוס?
5. מה המשותף בין חביבה רייק ושרה ברוורמן?
6. איזו מדינה מייצרת (כורה) הכי הרבה פחם?
7. לפי המשנה, מי היו 'הזוג' האחרון שניהלו את הנהגת העם?
8. איזה מותג נעלי יוקרה צובע את סוליות הנעליים באדום בוהק?
9. ואיזה מותג מזוהה עם הסלוגן "Because You're Worth It"?
10. איזה הישג רשמה הג'ודוקא רז הרשקו בשבוע שעבר?
11. מי הזמרת הישראלית שהופיעה בשבוע שעבר בפסטיבל המוזיקה "קואצ'לה" בקליפורניה?
12. באיזו שנה עקפה הודו רשמית את סין והפכה למדינה המאוכלסת ביותר בעולם?
13. כמה שמות יש לאריה בתנ"ך?
14. מהו מדד הביג מק המשמש כלכלנים ברחבי העולם?
15. מהי המילה העברית למנגל?

תשובה 1

פרוקסי

תשובה 2

תחנת בית שאן (התחנה האחרונה של מסילת רכבת העמק)

תשובה 3

לנקסטר שבמדינת פנסילבניה

תשובה 4

המילה היוונית tupos שפירושה 'תבנית' או 'דגם' 

תשובה 5

שתיים מתוך שלוש הצנחניות שפעלו למען שחרור יהודים באירופה במלחמת העולם השנייה (השלישית היא חנה סנש) 

תשובה 6

סין 

תשובה 7

הלל ושמאי

תשובה 8

לובוטין, של המעצב כריסטיאן לובוטין

תשובה 9

לוריאל פריז

תשובה 10

מדליית זהב באליפות אירופה (בפעם השנייה) 

תשובה 11

נגה ארז שעשתה היסטוריה והפכה לזמרת הישראלית הראשונה אי פעם שמופיעה בפסטיבל היוקרתי 

תשובה 12

2023

תשובה 13

שישה: ארי, כפיר, לביא, ליש, שחל ושחץ 

תשובה 14

השוואה של מחירי ביג מק ברשת מקדונלד'ס, זוהי דרך לא פורמלית להערכת שערי חליפין ועלויות סחורה במדינות שונות

תשובה 15

מַצְלֶה