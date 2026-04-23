איזו מדינה היא שיאנית בייצור פחם ומה המילה העברית למנגל?

1. מה המונח המתאר גורם שלישי שנלחם בשם מדינה אחרת?

2. מהי התחנה המזרחית ביותר של רכבת ישראל?

3. איזו עיר הייתה בירתה של ארה"ב ליום אחד בלבד?

4. מה מקור המילה דפוס?

5. מה המשותף בין חביבה רייק ושרה ברוורמן?

6. איזו מדינה מייצרת (כורה) הכי הרבה פחם?

7. לפי המשנה, מי היו 'הזוג' האחרון שניהלו את הנהגת העם?

8. איזה מותג נעלי יוקרה צובע את סוליות הנעליים באדום בוהק?

9. ואיזה מותג מזוהה עם הסלוגן "Because You're Worth It"?

10. איזה הישג רשמה הג'ודוקא רז הרשקו בשבוע שעבר?

11. מי הזמרת הישראלית שהופיעה בשבוע שעבר בפסטיבל המוזיקה "קואצ'לה" בקליפורניה?

12. באיזו שנה עקפה הודו רשמית את סין והפכה למדינה המאוכלסת ביותר בעולם?

13. כמה שמות יש לאריה בתנ"ך?

14. מהו מדד הביג מק המשמש כלכלנים ברחבי העולם?

15. מהי המילה העברית למנגל?