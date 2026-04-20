האנליסטים של בנק אוף אמריקה מפרסמים היום (ב') המלצה אוהדת במיוחד למניות הבנקים הישראלים, שכותרתה, "אנטי-שבירים בעין הסערה". הם מרמזים למונח מספרו של נאסים ניקולאס טאלב ("אנטי-שביר"). הבנקים הישראלים הם יותר מפוזיציה דפנסיבית (למשקיעים), אומרים שם: "הם בנויים חזק באופן מבני, מעוצבים על ידי רגולציה מחמירה, משמעת בעלויות ועומדים בלחצים חוזרים ונשנים".

● כשהשקל עושה היסטוריה, האם זה הזמן לקנות דולרים?

● "ההשקעות מתפוצצות": המניה שעלתה 69% מתחילת השנה והסיבות

בנוסף, מצוין כי האינפלציה הגבוהה יחסית בישראל, לצד ריבית גבוהה גם כן מזה תקופה ארוכה יחסית, הפכו למנוע לרווחיות עבור הבנקים. לדבריהם, השלכות המלחמה נותרו מרוסנות. כמו כן, הם מזכירים שנתוני המאקרו של המשק הישראלי חסינים (resilient) וכי הצפי לגידול ברווח למניה של הבנקים מאשררים את המלצת הקנייה שלהם למניותיהם.

האנליסטים מעלים את מחירי היעד למניות הבנקים

מניות ארבעה מחמשת הבנקים הגדולים: לאומי, הפועלים, דיסקונט ומזרחי טפחות, מקבלות את ההמלצהה הזו כאשר בפועל הן דווקא מדשדשות מזה כשלושה חודשים. מדד הבנקים (כולל גם את מניית הבינלאומי שלא נכללת בסקירה), שמהווה שער כניסה למשקיעים זרים לבורסה התל אביבית, הניב תשואה שלילית של 1%- (אבל עלה בכמעט 50% בשנה החולפת), בזמן שמדד ת"א-35 עלה בכ-11%.

ניכר כי בחודשים האחרונים המשקיעים חוששים מהפחתות ריבית על ידי הנגיד בהמשך השנה הקלנדרית, שכן בראיון לבלומברג הוא העריך שככל שהרגיעה במלחמה תימשך ייתכנו 2 הפחתות בתוך שנה. ירידה בריבית אמורה בסופו של דבר לשחוק את המרווח הפיננסי שלפיו עובדים הבנקים (הפער בין הריבית על ההלוואות לחסכונות), כל זאת לצד מס רווחי יתר גדול שאמור משרד האוצר להטיל עליהם, והעלייה האפשרית במפלס הסיכון העסקי לנוכח המלחמה הארוכה, הכבידו על המשקיעים.

במקביל, האנליסטים בבנק אוף אמריקה מעלים את מחירי היעד למניות לאומי, הפועלים, דיסקונט ומזרחי-טפחות בין 6% ל-7%. מחיר היעד ללאומי עומד כעת על 90.5 שקלים, גבוה בכ-20% ממחירה הנוכחי בבורסה. להפועלים הם מעניקים מחיר יעד של 96.4 שקלים, גבוה באותו שיעור לערך ביחס למחירה הנוכחי בשוק. המחירים המומלצים לדיסקונט ומזרחי-טפחות למניה עומדים על 42.7 שקלים ו-284.26 שקלים לכל מניה בהתאמה, שנותנים אפסייד של 24% ו-18% ביחס למחירן בשוק.

בבנק אוף אמריקה סבורים כי הריבית צפויה כעת להיות גבוהה יותר במשק הישראלי מאשר בתחזית הקודמת שלהם (2%). לכן, הם מעריכים שריבית בנק ישראל תרד מרמתה הנוכחית (4%) ל-3.5% עד 3.75% עד לסוף שנת 2027. כתוצאה מכך הם סבורים שהבנקים יצליחו לשמור על מרווח ריבית גבוה (NIM) לאורך זמן. הוא אמנם יצטמצם השנה אבל בקצב מתון. הצפי לצמיחה במתן האשראי ירד גם הוא וזה יצמח להערכתם בין 7% ל-8% מול צפי קודם לקצב גבוה יותר של 9%-10%. צמיחת ההכנסות מעמלות, להערכתם, תסתכם בשיעור חד-ספרתי.

בבנק אוף אמריקה רואים גם במס רווחי היתר שיוטל על הבנקים בגובה של כ-3.1 מיליארד שקל, כפשרה מועדפת מהערכה קודמת למס של 7 מיליארד שיוטל על פני מספר שנים. כל אלה מצטרפים להערכתם החיובית ככלל למניות הבנקים.