עליות בחוזים העתידיים בניו יורק; אמזון מזנקת ב-3%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

15:10

החוזים העתידיים בוול סטריט עולים כעת, לאחר שנאסד״ק קטע רצף עליות של 13 ימים אתמול, כאשר הסוחרים עוקבים אחר המלחמה עם איראן, עם הפסקת אש שאמורה לפוג מחר.

החוזים על ה-S&P 500 ועל נאסד״ק עולים בכ-0.5%. החוזים על הדאו ג'ונס ב- 0.7%.

אמזון עולה ב־3% לאחר שהודיעה על השקעה עד 25 מיליארד דולר בחברת Anthropic כחלק מהסכם מורחב להקמת תשתיות בינה מלאכותית. זאת בנוסף ל־8 מיליארד דולר שכבר השקיעה אמזון בסטארט־אפ הבינה המלאכותית בשנים האחרונות. בתמורה, הודיעה Anthropic ביום שני כי היא מתחייבת להוציא יותר מ־100 מיליארד דולר על טכנולוגיות של Amazon Web Services בעשור הקרוב.

מניית יונייטד-הלת' גרופ מזנקת ביותר מ-7% לאחר שתוצאות הרבעון הראשון של ענקית הביטוח הרפואי עלו על תחזיות וול סטריט, והחברה אף העלתה את תחזית הרווחים שלה. מניית GE Aerospace עלתה ביותר מ-1% לאחר תוצאות רבעון ראשון טובות מהצפוי.

גם ירידה במחירי הנפט תורמת לעליות בחוזים. חוזי הנפט מסוג WTI ירדו ב-0.4% לרמה של מעל 89 דולר לחבית, בעוד חוזי ברנט ירדו ב-0.5% לרמה של מעל 95 דולר לחבית.

עם זאת, המצב במזרח התיכון נותר תנודתי, כאשר הנשיא דונלד טראמפ כתב בפוסט ברשת Truth Social כי איראן "הפרה את הפסקת האש פעמים רבות".

המדדים המרכזיים ירדו אתמול לאחר שהמתיחות עלתה שוב במהלך סוף השבוע, כאשר הנאסד״ק סיים את רצף העליות הארוך ביותר שלו מאז 1992.

למרות זאת, המשקיעים נשארים אופטימיים לגבי התמונה הכוללת של שוק המניות.

"אנחנו עדיין חושבים שהשוק ימשיך לעלות מעבר לציפיות. יעד העלייה שלנו הוא 7,300 נקודות עד יולי, שזה בעצם יעד סוף השנה שלנו," אמר אוהסונג קוון, אסטרטג מניות ראשי בוולס פארגו, בראיון ל-CNBC. "אני חושב שהכלכלה תהיה במצב טוב בשלושת החודשים הקרובים."

יעד של 7,300 נקודות ל-S&P 500 משקף עלייה של כ-3% לעומת הסגירה ביום שני.

המשקיעים יעקבו ביום שלישי גם אחר שימוע האישור של קווין וורש, מועמד ליו״ר הפדרל ריזרב. בהצהרה שהגיש לוועדת הבנקאות של הסנאט, אמר הנגיד לשעבר כי הבנק המרכזי חייב לשמור על עצמאות פוליטית, תוך התמקדות במטרותיו המרכזיות.

"הפד חייב להישאר בתחום שלו," אמר. "עצמאות הפד נמצאת בסיכון הגדול ביותר כאשר הוא חורג למדיניות פיסקלית או חברתית, שבה אין לו לא סמכות ולא מומחיות."