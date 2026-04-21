לייבפרסון הישראלית, מסיימת את דרכה כחברה ציבורית ותימכר לחברת סאונד האונד תמורת כ-43 מיליון דולר.

סאונד האונד איי.איי. , מפתחת בתחום ה-AI הקולי וה-Conversational AI, ו־לייבפרסון שמפתחת בתחום ה-Conversational AI הארגוני, הודיעו כי חתמו על הסכם מחייב שבמסגרתו סאונד האונד תרכוש את לייבפרסון שנסחרת בכ-40 מיליון דולר לאחר שנפלה ב-70% בשנה האחרונה.

השילוב מאחד את פלטפורמת ה-AI הקולי של סאונד האונד עם יכולות האינטראקציה הדיגיטלית של LivePerson, המפעילות כמיליארד הודעות לקוחות מדי חודש.

הרכישה צפויה גם להוסיף הכנסות ולהגדיל את היקף הפעילות של SoundHound AI, ולחזק את מעמדה בתחום ה-AI הקולי וה-Agentic עבור רבות מהחברות הארגוניות המובילות בעולם.

לייבפרסון, שנסחרה בשיאה (בתקופת הקורונה) לפי שווי של כ-5 מיליארד דולר, עברה תהליך מואץ של אובדן אמון משקיעים, ממאבק אקטיביסטי לניסיון התאוששות כושל, שהסתיים בשחיקת ערך כמעט מלאה, היא צנחה ב-99% מהשיא, לשווי של כ-40 מיליון דולר בלבד, כיום.

היא הוקמה ב-1995 בארה"ב בידי רוב לוקסיו, ששימש מנכ"ל החברה עד אוגוסט 2023, ו עזב עקב לחץ של משקיעים אקטיביסטיים . כמה שנים לאחר הקמתה רכשה סטארט־אפ בישראל, הקימה על בסיסו את מרכז הפיתוח, ובהמשך גם הונפקה בבורסה הישראלית, שבה היא נסחרת עתה.

סאונד האונד (SoundHound AI) מקליפורניה מתמחה בטכנולוגיות בינה מלאכותית (AI) לזיהוי קול ודיבור. החברה מוכרת בעיקר בזכות אפליקציית זיהוי המוזיקה שלה, אך כיום היא מתמקדת באספקת פתרונות קוליים לעסקים בתחומי הרכב, המסעדות ושירות הלקוחות