ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות אחרי שצנחה ב-99%: לייבפרסון מסיימת את דרכה כחברה ציבורית
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
לייבפרסון

אחרי שצנחה ב-99% מהשיא: לייבפרסון מסיימת את דרכה כחברה ציבורית

לייבפרסון נמכרת לסאונד האונד • עברה תהליך מואץ של אובדן אמון משקיעים, מאבק אקטיביסטי וניסיון התאוששות כושל • בשיאה נסקה לשווי של כ-5 מיליארד דולר, שווי השוק היום עומד על כ-40 מיליון דולר

בועז בן נון 20:51
משרד לייבפרסון , רעננה / צילום: תמר מצפי
לייבפרסון הישראלית, מסיימת את דרכה כחברה ציבורית ותימכר לחברת סאונד האונד תמורת כ-43 מיליון דולר.

סאונד האונד איי.איי. , מפתחת בתחום ה-AI הקולי וה-Conversational AI, ו־לייבפרסון שמפתחת בתחום ה-Conversational AI הארגוני, הודיעו כי חתמו על הסכם מחייב שבמסגרתו סאונד האונד תרכוש את לייבפרסון שנסחרת בכ-40 מיליון דולר לאחר שנפלה ב-70% בשנה האחרונה.

השילוב מאחד את פלטפורמת ה-AI הקולי של סאונד האונד עם יכולות האינטראקציה הדיגיטלית של LivePerson, המפעילות כמיליארד הודעות לקוחות מדי חודש.

הרכישה צפויה גם להוסיף הכנסות ולהגדיל את היקף הפעילות של SoundHound AI, ולחזק את מעמדה בתחום ה-AI הקולי וה-Agentic עבור רבות מהחברות הארגוניות המובילות בעולם.

לייבפרסון, שנסחרה בשיאה (בתקופת הקורונה) לפי שווי של כ-5 מיליארד דולר, עברה תהליך מואץ של אובדן אמון משקיעים, ממאבק אקטיביסטי לניסיון התאוששות כושל, שהסתיים בשחיקת ערך כמעט מלאה, היא צנחה ב-99% מהשיא, לשווי של כ-40 מיליון דולר בלבד, כיום.

היא הוקמה ב-1995 בארה"ב בידי רוב לוקסיו, ששימש מנכ"ל החברה עד אוגוסט 2023, ו עזב עקב לחץ של משקיעים אקטיביסטיים . כמה שנים לאחר הקמתה רכשה סטארט־אפ בישראל, הקימה על בסיסו את מרכז הפיתוח, ובהמשך גם הונפקה בבורסה הישראלית, שבה היא נסחרת עתה.

סאונד האונד (SoundHound AI) מקליפורניה מתמחה בטכנולוגיות בינה מלאכותית (AI) לזיהוי קול ודיבור. החברה מוכרת בעיקר בזכות אפליקציית זיהוי המוזיקה שלה, אך כיום היא מתמקדת באספקת פתרונות קוליים לעסקים בתחומי הרכב, המסעדות ושירות הלקוחות