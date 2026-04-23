סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

06:40

המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר בירידות שערים, זאת לאחר שמוקדם יותר במהלך יום המסחר, מדדי המניות ביפן ובדרום קוריאה זינקו והגיעו לשיאי כל הזמנים.

ביפן, מדד הניקיי שנמצא כעת בירידות של כ-1.4%, נגע לזמן קצר בשיא כל הזמנים כשחצה את רף ה-60,013.98 נקודות, ולאחר מכן נסוג. מניית סופטבנק, ממשקולות המדד המרכזיות, זינקה מוקדם יותר במעל ל-6%. בשעה זו היא נמצאת בעלייה של כ-5.8%. על פי דיווח בבלומברג, החברה מגדילה את חובותיה כחלק ממאמציה בתחום הבינה המלאכותית, ומבקשת הלוואת מרווח בסך 10 מיליארד דולר המגובה באחזקותיה ב-OpenAI.

גם מדד הקוספי הדרום קוריאני הגיע לשיא כל הזמנים במהלך המסחר, כשעלה ב-1.58% לרמה של 6,538.72 נקודות. לפי שעה עבר המדד למגמה שלילית ומאבד כ-1.3% מערכו. מניית סמסונג אלקטרוניקס קבעה שיא חדש במהלך המסחר, ועודנה נמצאת בעלייה של 0.8%.

עוד באסיה, מדדי ההנג סנג יורד ב-1.1%, השנזן נופל בכ-1.5%, ומדד שנגחאי יורד בכ-0.7%.

אמש בוול סטריט, הארכת הפסקת האש על ידי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פיזרה אופטימיות כשמדד S&P 500 עלה בכמעט 1% והנאסד"ק ביותר מ־1.5%. כך למעשה משלים המדד מוטה הטכנולוגיה עלייה של מעל 18% מתחילת אפריל, ומדד הדגל עלה ביותר מ-12%. שניהם נסחרים ברמות שיא. אבל לא רק המזרח התיכון אחראי לשיאים בוול סטריט, אלא גם עונת הדוחות. לפי נתוני FactSet יותר מ־80% מהחברות במדד S&P 500 הכו את התחזיות המוקדמות. אחת מהן היא בואינג , יצרנית מטוסי F35 שעלתה ב־5% לאחר שדיווחה על הפסד קטן מהצפוי.

בכל הנוגע לענקיות הטכנולוגיה, נראה שהמשקיעים מצפים לגדולות. אחרי פתיחת שנה מדשדשת, בחודש האחרון נראה ש-7 המופלאות (אנבידיה , אלפאבית , אפל , מיקרוסופט , אמזון מטא וטסלה ) תופסות תאוצה ותעודת הסל העוקבת אחריהן (MAGS) עלתה בכמעט 14%. למעשה נראה ששווי של 4 טריליון דולר, שעד לפני שנה נראה היה דמיוני, הפך לסטנדרט בקרב חבורת המניות היוקרתית כש־4 מתוכן חצו את הרף הזה בעברן - אנבידיה, גוגל, אפל ומיקרוסופט - ופרט למיקרוסופט כולן גם שמרו עליו. אנבידיה, אגב, כבר לא מאוד רחוקה משווי של 5 טריליון כשהיא נסחרת כיום לפי שווי של 4.92 טריליון דולר.

דוחות טסלה פורסמו הלילה. החברה הכתה את התחזיות עם רווח של 41 סנט למניה מול צפי של 36 סנט והכנסות של 22.39 מיליארד דולר לעומת צפי של 22.28. המניה זינקה במסחר המאוחר ביותר מ־3%.

מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות: נפט מסוג ברנט הוסיף לערכו 1.7% ומחירו עומד על 103 דולר לחבית; מחירה של חבית נפט אמריקאי עולה בכ-2%, ועומד על 94.8 דולר.