בגלל ארדואן: המכונית הזולה שלא תגיע לישראל

חברת יונדאי חשפה בסוף השבוע את החשמלית הקומפקטית החדשה "איוניק 3". המכונית היא דגם אסטרטגי, והיא אמורה להיות החשמלית-משפחתית הזולה ביותר של יונדאי עד כה באירופה. ואולם, היא מיוצרת בינתיים בלעדית במפעל של יונדאי מוטורס בטורקיה, ולפיכך לא תגיע לישראל בשלב הראשון, בשל חרם היצוא לישראל שהטיל נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן.

איוניק 3 בתצורה של "קרוס-אובר קופה" תוכננה להתחרות ישירות בדגמים סיניים זולים. אורכה 4.15 מ', רוחבה 1.8 מ', גובהה 1.5 מ' ויש לה בסיס גלגלים באורך 2.68 מ', שמעיד על תא נוסעים מרווח במיוחד. גם תא המטען שלה, בנפח 441 ליטר, גדול ביחס לאורכה.

המכונית הוצגה בשלב הראשון עם מנוע חשמלי בודד בהספק 136 כ"ס, אולם בשל משקלה הנמוך יחסית היא מאיצה מאפס ל-100 קמ"ש ב-9.6 שניות. בשלב הראשון יוצעו שתי סוללות, שהגדולה שבהן היא בקיבולת 61 קילוואט-שעה, עם טווח של עד 496 ק"מ ב-WLTP. בנוסף קיימת גרסה עם סוללה קטנה יותר וטווח של עד 344 ק"מ.

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן

המכונית תושק באירופה לקראת יולי במחירים "סיניים" - כ-34 אלף אירו לגרסה הבכירה וכ-27 אלף שקל לגרסת הפתיחה. בישראל, אחרי מיסים, הטווח התיאורטי הוא כ-140-150 אלף שקל. על פי הערכות בענף, אם האמברגו הטורקי יימשך, המכוניות הראשונות עשויות להגיע לישראל במסלול היבוא העקיף.