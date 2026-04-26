הגר בן עזרא תחליף את אטל מולכו-פיליבה כמנכ״לית פמי

קבוצת שירותי הבריאות פמי, המעניקה שירותי בריאות למוסדות שונים בישראל דרך 2000 עובדים ו-5000 פרילאנסרים, הודיעה על חילופים בצמרת: הגר בן עזרא תחליף בתפקיד מנכ"ל הקבוצה בשש השנים האחרונות, אטל מולכו-פיליבה.

בן עזרא מגיעה מתפקיד משנה למנכ״לית חברת הביטוח AIG, ולפני כן שימשה כמשנה למנכ״ל וכראש חטיבת לקוחות פרטיים בקבוצת ישראכרט. בעבר שימשה גם גכסמנכ"ל תכנון בפמי.

חברת פמי הפרטית הוקמה על ידי סוכן הביטוח רוני דוידוף. המטרה הייתה תחילה להעניק טיפול רפואי למי שאינם מתאימים לקופת חולים. בהדרגה הפכה לחברה המספקת שירותי בריאות בשמם של מוסדות ממשלתיים, קופות חולים וחברות פרטיות במקרים בהם אלה אינם מעוניינים להעסיק רופאים או צוות פרה-רפואי באופן ישיר. בין היתר הייתה פמי אחראית לתהליך הפרטת שירותי האחיות בבתי הספר, בדיקות הקורונה בנתב"ג, וכן היא מספקת שירותי רפואה ושיקום בבתי כלא - דוגמאות למספר רב של חוזים עליהם החברה חתומה מול גופים שונים, בתחומים רפואיים וכאלה המשיקים לרפואה.

מולכו-פילבה נחשבת למי שמיקדה את החברה בחזרה בתחום הרפואה לאחר שגלשה לתחומים נוספים, ובתקופתה גדלה החברה כך שסיפקה שירותים רפואיים לכ-2 מיליון איש. בחשבון הלינקדאין שלה כתבה:" כשנכנסתי לתפקיד, האמנתי באנשים - וביכולת שלנו לקחת חברה מצוינת ולהפוך אותה לחברה מובילה, חדשנית ומשפיעה. לצידי הייתה הנהלה שידעה לקבל החלטות אמיצות, וצוותים שהמשיכו לנוע קדימה גם כשהמציאות השתנתה מדי בוקר... קורונה, מלחמות, רגעי משבר, ולצידם גם הצלחות גדולות. נוכחתי לראות שמנהיגות לא נמדדת כשנוח. היא נבחנת דווקא כשאין ודאות.

"הובלנו את מהפכת הבריאות הדיגיטלית בישראל, והיינו הראשונים להנגיש שירותי טלה-רפואה מתקדמים. בנינו שיתופי פעולה אסטרטגיים, ביצענו מהלכי רכישה משמעותיים, ובראשם טיפולי. אני שמחה על הבחירה בהגר האלופה להוביל את פמי בפרק הבא שלה. ולגביי - אני מתרגשת מהדרך החדשה".