שלושה שבועות כמעט לתוך הפסקת האש מול איראן, בעלי העסקים בישראל ממתינים עדיין לחקיקת מתווה הפיצויים של המדינה עבור הירידה בהכנסות במהלך מבצע "שאגת הארי" - ואין עדיין הסכמות בין משרד האוצר לבין ועדת הכספים של הכנסת. בצל ביקורת של ארגוני העסקים על "חורים" במתווה המענקים המוצע, ועדת הכספים פתחה היום (א') במרתון דיונים בחקיקה, שצפוי להימשך מדי יום עד רביעי לפחות.

ועדת הכספים, בראשות ח"כ חנוך מילביצקי, הצטרפה לביקורת של העסקים כלפי האוצר, וביקשה להרים מנוף לחץ חריג: ניסוח עצמאי של מתווה עוקף אוצר ומרחיב בהרבה עבור ציבור בעלי העסקים.

בדוברות הוועדה הסבירו כי "לאחר שנציגי האוצר סירבו לשפר את המתווה המוצע, הנחה היו"ר מילביצקי את הלשכה המשפטית לנסח הצעת חוק מעודכנת הנותנת מענה לדרישות הוועדה וצורכי המגזר העסקי. המתווה שעל הפרק כולל העלאת מקדם ההוצאות הקבועות, הגדלת השתתפות המדינה בשכר, פיצוי בגין היפגעות ממושכת של ענפים ופתרונות ייעודיים לתיירות ולנשות מילואימניקים".

בנוסף, בסוגיית הוצאת העובדים לחל"ת שהמתווה עבורה כבר אושר בוועדה, כעת דוחף מילביצקי לשינויים לדרישת בעלי העסקים: הפחתת תקופת החל"ת המינימלית ל-5 ימים במקום 10 ימים, וכן לדבריו "תיקון עיוות המונע ממעסיק שהחזיר עובד אפילו ליום אחד מלקבל פיצוי במסגרת המתווה".

המתווה המרחיב יעבור? הסיכויים נמוכים

גורמים באוצר טוענים כי לוועדת הכספים אין יכולת ממשית להעביר את המתווה המרחיב שהועלה על הפרק: "מקובל לחלוטין שכל חקיקה יוצאת מהוועדה אחרת מכפי שנכנסה אליה, אבל כאן לא מדובר בשיפורים למתווה, אלא במתווה אחר לגמרי שמנסים להעלות פתאום. זה לא תואם את מה שאושר בקריאה ראשונה בכנסת, לא תואם את הסיכומים הקודמים וגם לא תואם את הליכי העבודה הסדורים בין האוצר לכנסת. אפשר להניח שזה פשוט חלק מהמשא-ומתן".

הסיכויים שהמתווה העצמאי של הוועדה אכן יעבור כפי שמצהיר מילביצקי מוערכים כנמוכים. מילביצקי עצמו רמז על כך שאינו מתכוון ללכת עם המתווה החדש עד הסוף, כשסייג בדיון כי "הדלת פתוחה לאוצר (למשא-ומתן), אך לא נסכים למתווה שאינו מספק".

לדבריו, "ניתן ללשכה המשפטית לנסח מחר את הדברים, ונתקדם לאשר את המתווה ביום שלישי, מתוך שאיפה שביום שלישי ולאחר המאוחר רביעי, נסיים ונצביע. דלתנו פתוחה אם יבוא מישהו מהאוצר וישב אתנו בצורה רצינית, ונוכל להימנע ממהלך שלא בהסכמה. קיבלנו פניות מהתקשורת למה המתווה מתעכב. אתם שומעים את נציגי העסקים כאן, כולם מסכימים על רצונם במתווה מלא. מי שחושב שאנחנו מריונטות, בובות או חותמת גומי - טועה".