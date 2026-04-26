ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט וראש הממשלה לשעבר וראש האופוזיציה יאיר לפיד מתייצבים הערב (ראשון) מול המצלמות להצהרה משותפת ראשונה, שעות בודדות לאחר ההכרזה הדרמטית על איחוד. "זה צעד גדול לתיקון המדינה - אבל ממש לא הצעד האחרון", אמר בנט. אתם תראו עוד מהלכים ועוד הפתעות, שישנו את פני המדינה". הוא קרא לאיזנקוט להצטרף לרשימה: "גדי, הדלת פתוחה גם עבורך". ראש האופוזיציה לפיד: "זה הצעד הראשון. אנחנו פה מפני שהמדינה הזו זקוקה לאיחוד כאוויר לנשימה".

ההצהרה המלאה של בנט

"אני שמח לבשר לכם שאני עושה הערב יחד עם חברי יאיר לפיד את המעשה הכי ציוני והכי פטריוטי שעשינו אי פעם, למען המדינה שלנו. הערב אנחנו מתאחדים ומקימים את מפלגת ביחד בהנהגתי, מפלגה שתוביל לניצחון גדול ולפתיחת עידן חדש למדינה האהובה שלנו", פתח בנט את דבריו בהצהרה.

"ללפיד ולי יש דעות שונות במגוון נושאים - ואנחנו לא מסתירים את זה, להיפך, אנחנו גאים בזה. אני גאה בזה ששני מנהיגים עם דעות שונות יכולים להילחם יחד לטובת עם ישראל, בדיוק כמו שהבנים שלנו, החיילים שלנו, נלחמים כתף אל כתף. האחדות בינינו היא מסר לכל עם ישראל: תם עידן הפילוג. הגיע עידן התיקון", הוסיף בנט.

"כשאנחנו עובדים ביחד, אנחנו מנצחים", אמר בנט. "בממשלת השינוי בראשותי הספקנו בשנה אחת מה שממשלות אחרות לא עשו בארבע: הוצאנו את הכלכלה מגירעון ענק לעודף. עצרנו את מזוודות המזומנים לחמאס. סרבנו להכיל אפילו בלון תבערה בודד. החזרנו את הביטחון האישי לרחובות. אלה היו ימים טובים לישראל".

עוד אמר יו"ר ביחד: "הפעם, בממשלה החדשה שנקים, זה יהיה גדול יותר, מהיר יותר וטוב יותר. ממשלה של מקצוענים, מנכ"ליות, מנכ"לים ואנשי ביצוע, שחושבים רק על טובת ישראל. המדינה תחזור להיות מנוהלת. אנחנו מגיעים עם תכניות עבודה מוכנות, כדי לא לבזבז אף רגע".

רשימת ההתחייבויות

בהצהרה, בנט שיתף את התוכנית הראשונית שלו ושל לפיד, אם יקימו ממשלה. "ביום הראשון לממשלה החדשה בראשותי, נקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח השבעה באוקטובר כדי להביא אמת למשפחות, ותשובות לכל עם ישראל", אמר בנט.

"נוביל חוק שירות לכולם, ונפסיק לממן השתמטות אפילו בשקל אחד; נקצוב כהונת ראש ממשלה לשמונה שנים, וזה יחול קודם כל עליי. נשמור על אדמות ארצנו ולא נמסור סנטימטר לאויב. נחזק יהדות מקרבת, טובה ומכילה, בלי כפייה".

ההודעה הדרמטית, והמסר לאיזנקוט

מוקדם יותר היום, השניים הודיעו על איחוד למפלגה אחת בשם ביחד, בהובלת בנט - שגם יהיה רוב לאנשיו ברשימה. "המהלך מביא לאיחוד גוש התיקון, שם סוף לקרבות הפנימיים ומאפשר להשקיע את כל המאמצים לטובת ניצחון מכריע בבחירות הקרובות והובלת ישראל לתיקון הנדרש", מסרו בנט ולפיד בהודעה מוקדם יותר. השניים צפויים לקרוא לאיזנקוט להצטרף אליהם, וכעת הכדור עובר לידיו.

יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט שוחח עם בנט ובירך אותו: "המטרה לנצח בבחירות הקריטיות שלפנינו היא מטרה משותפת. רואה בנפתלי בנט ויאיר לפיד שותפים ואמשיך לעשות באחריות ובתבונה את הדבר הנכון להשגת הניצחון והשינוי הנדרש למדינת ישראל. תיקון ישראל הוא משימת חיי ואני נחוש לעמוד בה". בנוסף שוחחו איזנקוט ולפיד: "לא יכול להיות שלא תהיה חלק מזה. אנחנו נעשה הכול כדי שתצטרף".

