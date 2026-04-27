צעירה שרכשה בית בשווי כ-1.3 מיליון שקלים בגיל 19, כשאין לה כל הכנסה ומבלי שנטלה הלוואה, תאלץ לשלם לרשות המסים מס הכנסה על הכנסות בשווי ערך הבית - כך קבע ביהמ"ש המחוזי בת"א, אשר קיבל את עמדת רשות המסים לפיה יש לחייב את הצעירה במס בגין הכנסות המבוססות על "גידול בלתי מוסבר בהון". כן, נדחתה טענתה של הצעירה כי ארוסה לשעבר, תושב חברון, העביר לה את הכסף לרכישת הדירה. הצעירה אף חויבה על תוספת הכנסות גם בגין שיפוץ בהיקף מעל מיליון שקל שערכה בדירה אחרת שרכשה, וכן בגין הוצאות מחייה ברמה שלא תואמת אדם בעל הכנסות מועטות.

פסק הדין חושף כיצד פערים בלתי מוסברים בין הכנסות מוצהרות או העדר הכנסות לבין רמת מחיה גבוהה ורכישות שאין תואמות אדם ללא מקור הכנסה, עלולים להדליק נורות אדומות ברשות המסים ולהוביל לחיובי מס.

פסק הדין הכריע במחלוקת בין צעירה מלוד אשר רכשה בשנת 2014 דירה בעיר, בהיותה בת 19 בלבד, בסכום של 1.27 מיליון שקלים. באותה עת לא הצהירה הצעירה על הכנסות כלשהן לרשות המסים ולא לקחה הלוואה או משכנתא - עובדות שהדליקו נורות אדומות ברשות המסים, שם תהו מהם מקורות המימון של אותה צעירה. בנסיבות אלו קבע פקיד השומה ביחידה הארצית לשומה ברשות המסים, כי קיים גידול הון בלתי מוסבר בשנת המס 2014 בגובה עלות רכישת הבית.

פקיד השומה מצא גידול בלתי מוסבר בהון

בהמשך, קבע פקיד השומה תוספת הכנסה לצעירה גם ביחס לשנים 2020-2017, לאחר שבהשוואה בין הצהרת ההון שלה מדצמבר 2016 לזו מדצמבר 2020 נמצא גידול בלתי מוסבר בהון בסך של 1.54 מיליון שקלים. עיקרו של הגידול בעלות שיפוץ נרחב שערכה הצעירה בבית חדש שרכשה בשנת 2016, לאחר שמכרה את הבית הראשון וכן בהוצאות מחיה. הגידול בהון חולק על פני שנות המס באופן שווה, ולכל שנת מס יוחס גידול בהון בסכום של כ-383 אלף שקלים. נקבע, כי הגידול בהון מהווה הכנסה מעסק לא ידוע או הכנסה מעבודה.

משנקבע כי מדובר בהכנסה מעסק, והיה על הצעירה לנהל פנקסים אשר לא ניהלה, הוגדלו שיעורי המס בהם היא חייבת בעקבות "אי ניהול ספרים". נוסף על כך קבע פקיד השומה, כי הכנסותיה של הצעירה מהשכרת חנות שבבעלותה, שדווחו כהכנסות עסקיות, אינן הכנסות עסקיות, אלא הכנסות פסיביות מנכס.

פקיד השומה הוסיף לגידול בהון הוצאות מחייה בסך של 288,924 שקלים, בהתבסס על מספר כלי הרכב שבבעלות הצעירה, מספר הנסיעות לחו"ל (2 נסיעות ב-2017, נסיעה ב-2018 ו-3 נסיעות ב-2020), ועל סך חיובי האשראי שלה בהיקף כ-316 אלף שקלים לשנים 2020-2017. את הוצאות המחייה קבע לפי הוצאה ממוצעת למשפחה בעלת נפש אחת.

על שומות מס אלה ערערה הצעירה לביהמ"ש המחוזי. בערעור טענה, באמצעות עוה"ד רני שוורץ ואסף איזנברג, כי המקור הכספי לרכישת הבית היה ארוסה, תושב חברון, אשר העביר לה 1.3 מיליון שקלים לצורך רכישת דירה לזוג. לטענתה, לאחר מספר חודשים החליטו השניים על ביטול האירוסין, אך היא לא השיבה לארוס את הכספים שהעביר, והם שימשו אותה לרכישת הבית. עוד טענה, כי בשנת 2013 פדתה המערערת 40 אלף שקלים שהפקידה בחסכון בבנק בשנת 2012 וכן הפקידה בחשבון הבנק שלה המחאה שקיבלה מאמה בסך של 350 אלף שקלים. בנוסף, טענה הצעירה, כי בשנים 2015-2014 נטלה מספר הלוואות שונות מהבנקים בסך מצטבר של כ-270 אלף שקלים. כל אלה, טענה, שימשו מקורות כספיים לרכישת הבית ולשיפוץ.

עוד לטענת המערערת, היא חיה באורח חיים שמרני ולא בזבזני, החזיקה בכל זמן נתון רכב אחד מדגם פשוט בלבד, לא טסה לחו"ל, למעט 3 טיסות קצרות ליעדים קרובים וזולים, וכן התגוררה עם משפחתה. לטענתה הוצאות מחייתה לאורך השנים במחלוקת היו בסך כ-133 אלף שקלים.

מנגד טען פקיד השומה, באמצעות עו"ד לירון ברנד קויפמן מהמחלקה הפיסיקאלית בפרקליטות מחוז ת"א, כי המערערת לא תמכה את טענותיה במסמכים והיא נמנעה מלהזמין לעדות עדים רלוונטיים, ובפרט, את הארוס.

השופטת ירדנה סרוסי דחתה את עיקר הערעור (למעט תחשיבים מעטים) וחייבה את הצעירה בהוצאות משפט בסך 50 אלף שקלים.

הסתירות בעדויות הצעירה בחקירה

בין היתר קבעה השופטת כי היו סתירות בעדויות הצעירה בחקירה בנוגע למקור הכסף לרכישת הדירה כאשר בחקירה במשטרה טענה כי הכספים הועברו לה בשלבים - 200-150 אלף שקל בכל פעם, ובעדות בביהמ"ש טענה שהועבר לה סך של 1.3 מיליון שקלים בפעם אחת. "כאשר נשאלה בדבר הסתירה אל מול גרסתה במשטרה, טענה שהסכומים שהזכירה במשטרה ניתנו לה עבור רכישת זהב ובגדים, אולם מהמצוטט מתוך החקירה במשטרה עולה ברורות כי הסכום שהזכירה בחקירה במשטרה הועבר לה עבור רכישת הבית", ציינה השופטת.

ביהמ"ש דחה גם את טענת המערערת כי עלות השיפוץ שערכה בביתה החדש הסתכמה ב-400 אלף שקל בלבד, ולא 1.5 מיליון שקל כטענת פקיד השומה, ואולם הפחיתה ב-30% את הסכום לאחר שקיבלה את טענת המערערת כי עלויות הבנייה במגזר הערבי אליו משתייכת המערערת נמוכה מאשר במגזר היהודי.

באשר לרמת המחייה, צוין בפסק הדין כי קביעת פקיד השומה תואמת את סך הוצאות האשראי של המערערת, שהן האינדיקציה הטובה ביותר להוצאותיה האמיתיות. "כמו כן", צוין, "המערערת טסה מספר לא מבוטל של פעמים לחו"ל, גם אם מדובר ביעדים זולים וקרובים יחסית לטענתה, והיא החזיקה ברכבים מסוג טויוטה, שאומנם אינם רכבי יוקרה, אך גם אינם רכבים פשוטים, דוגמת טויוטה RAV 4 היברידית, ברמת גימור פרימיום".