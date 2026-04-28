המענק הגדול לחיילי המילואים בדרך, ויגיע לעד 50 אלף שקל ללוחמים

מאות אלפי מילואימניקים מצפים לקבל בימים הקרובים את התשלום השנתי המרוכז של התגמולים עבור שירותם בשנת 2025. עבור מרבית אנשי המילואים המענק השנה צפוי להיות גבוה יותר באלפי שקלים - ועשוי במקרי קיצון להסתכם בכ-50 אלף שקל.

המענק השנתי מכונה בשטח מענק "1 במאי". למרות הכינוי, אין עדיין ודאות לגבי המועד המדויק שבו יועבר הכסף לחשבונות הבנק של המשרתים. יתרה מכך, מי שיבקש לחשב כמה כסף בדיוק מגיע לו, יגלה שהגופים הרשמיים לא עוזרים לעשות סדר.

המחשבון באתר הרשמי של צה"ל אינו מעודכן מתחילת 2025. במשרד האוצר ובאכ"א מדברים בדיונים על מחשבונים שטרם הושקו לציבור, רגע לפני מועד התשלום השנתי.

כך, בעוד ימים אחדים יישבו מאות אלפי משרתי מילואים מול חשבון הבנק שלהם, וינסו להבין מה בדיוק קיבלו השנה - ומדוע הסכום שונה מזה של מאי 2025.

בהיעדר מידע רשמי מסודר, ממלאים את החלל גורמים פרטיים. עמרי דהן, מומחה לזכויות מילואים, הקים יחד עם שותפיו מחשבון שמרכז את הזכויות. "אכ"א, מוקד המילואים, קרן הסיוע - אין להם מקום אחד שמרכז את כל מה שאתה כמשרת מילואים צריך לדעת", הוא מסביר את הסיבה שלשמה הוא מפעיל את המחשבון, לצד עמודים ברשתות החברתיות שבהם הוא מנגיש את המידע על זכויות המשרתים לעשרות אלפי עוקבים. "המטרה היא לדאוג שלמשרתים תהיה את הוודאות הקטנה שאפשר ליצור במלחמה - שהיא ממלכה של אי-ודאות".

מתי בדיוק ייכנס הכסף?

המועד הרשמי הוא 1 במאי, יום שישי הקרוב. למועד זה התכווננו במערכת, אבל עדיין אין ודאות שזה יקרה, למרות השלב המאוחר. בשונה מהשנים הקודמות, התשלום השנה עשוי להגיע לחשבונות בשני מועדים נפרדים: לפי חלק מההערכות, החלק שמועבר ישירות מצה"ל יוקדם ביום לחמישי, ואילו התגמול המיוחד שמועבר מרשות המסים - רק ביום ראשון, ב-3 במאי.

מה בדיוק נכנס לחשבון?

התשלום מורכב משני רכיבים, שניהם עבור שירות שבוצע ב-2025 ולפי כללי הזכאות של אותה שנה.

הראשון הוא התגמול הנוסף: הרכיב הוותיק והקבוע, שזכאים לו כל מי שביצעו עשרה ימי שירות פעיל ומעלה במהלך 2025. גובהו מחושב כמכפלות של שווי נקודת זיכוי במס הכנסה, אך הוא אינו ניתן כנקודת זיכוי אלא כסכום שקלי ישיר לחשבון הבנק - כך שגם מי שאינו מגיע לרף המס נהנה ממלוא הסכום.

מי ששירת בשנה החולפת 10 עד 14.5 ימים זכאי לתגמול נוסף, השקול לחצי נקודת זיכוי במס למשך שנה, ועומד על 1,452 שקל. עבור 15 עד 19.5 ימי מילואים תקבלו שווה ערך לנקודת זיכוי מלאה בשווי 2,904 שקל; 20 עד 36.5 ימים - הסכום עולה ל-4,356 שקל; ו-37 ימים ומעלה - מענק בשווי 5,808 שקל. בשנה של לחימה עצימה, כמו 2025, כמעט כל אחד ממשרתי המילואים בצה"ל יעמוד בזכאות למענק הנוסף המרבי.

הרכיב השני הוא התגמול המיוחד עבור שירות מילואים, שמגיע עד 133 שקל ביום. בשנים של רגיעה ביטחונית, הוא מיועד בעיקר לקצינים, אבל מאז 7 באוקטובר 2023 הוא רלוונטי למרבית המילואימניקים.

עד 2024, התגמול המיוחד החל לזרום רק מהיום ה־32 לשירות, ועד היום ה־60 שילם 133 שקל ליום. עם פרוץ המלחמה הוא הורחב גם מעבר ליום ה־60 בצו 8, ובכך נכנסה לתוקף "פעימה שנייה" של תגמול - לפי המערך שבו משרת החייל: 133 שקל ליום ללוחם, 60 שקל להגנה מרחבית, ו-40 שקל לעורף.

מה השתנה במענק השנה לעומת 2025?

החידוש המרכזי שבזכותו יקבלו השנה מרבית המילואימניקים סכומים גבוהים יותר מבשנה שעברה הוא הוספה של "פעימה" שלישית. לראשונה, גם 31 הימים הראשונים בצו 8 מזכים בתגמול מיוחד - לפי אותם תעריפים - 133 שקל ליום ללוחם, 60 להגנה מרחבית ו-40 לעורף. לפי הערכות, כ-70%-80% מהמשרתים היו תחת צו 8 ורלוונטיים לתוספת זו.

כך, לוחם שעשה חודש אחד לפחות תחת צו 8 יקבל השנה תוספת של מעל 4,000 שקל לעומת מאי 2025. במקרה קיצון, לוחם שביצע שנה מלאה בצו 8 יקבל את התקרה - כ-50 אלף שקל בתשלום הקרוב. "לא ציפינו לתוספת הזו והפתיעו אותנו לטובה", מברך דהן, ומוסיף: "צריך לומר שתקרת התגמול היא דרמטית - מדובר בסכום שיכול לשנות למשרת המילואים ולמשפחתו את החיים".

מה מתוכנן להשתנות במענק השנתי הבא, עבור השירות בשנת 2026?

ב-27 בינואר אישרה הממשלה תוכנית "סיוע והוקרה" למילואימניקים בהיקף של 6.2 מיליארד שקל לשנת 2026. התוכנית מבוססת על מודל "מדרגי פעילות" חדש בן שש רמות סיווג, ולראשונה גם שירות בצו שגרה ייספר לצורך מרבית ההטבות.

דהן מסביר שהמעבר ישנה את התמונה בצורה לא אחידה: "בשנה שעברה, גם קצינת חינוך וקצין לוגיסטיקה הוגדרו כמערך לוחם, אם שירתו בגדוד שהשתתף בלחימה, למרות שבפועל לא היו לוחמים. הם הרוויחו מהאירוע הזה.

"השנה המדרג שלהם ירד, והזכויות שלהם יורדות". מנגד, "קרביים בחוד נשארים אותו הדבר".

ומה עם שאר ההטבות שלא נכללות בתשלום של מאי?

חבילת ההטבות בעלות 3.4 מיליארד שקל שאישרה הממשלה במאי 2025 הוסיפה רכיבים שמשולמים בערוצים נפרדים לאורך השנה: מענק שנתי ללוחמים בתפקידי פיקוד שביצעו 54 ימי שירות (5,000 שקל למ"מ ולסמ"פ, 10,000 שקל למ"פ ולסמג"ד, 20 אלף שקל למג"ד); ארנק "פייטר" הדיגיטלי, שצובר עד 5,000 שקל ללוחמים; מענק כלכלת בית מוגדל; ומענקי משפחה שונים, שמגיעים בחלק מהמקרים לאלפי שקלים.

בשטח, עולות טענות על כך שרבים ממענקי המפקדים לא הועברו עד כה, ולוחמים שעשו מילואים בדצמבר 2025 עדיין לא קיבלו את כרטיס הפייטר שלהם.

החידוש המהותי ביותר של 2026 התחיל עוד לפני 1 במאי. החוק שקידם משרד האוצר ואושר בכנסת בנובמבר האחרון מעניק לראשונה נקודות זיכוי במס הכנסה ללוחמי מילואים בלבד, שביצעו 30 ימי שירות ומעלה ב-2025, בשווי שנתי של עד 11,616 שקל.

ההטבה פועלת באמצעות הקטנת המס בתלוש השכר מדי חודש, נכנסה לתוקף ב-1 בינואר 2026.