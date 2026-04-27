אנבידיה | בלעדי

המעבדה הראשונה מחוץ ליקנעם: אנבידיה שוכרת בראשון לציון

אנבידיה מרחיבה את שטח המעבדות שלה ומגיעה לראשונה לראשון לציון • למעשה, זו הפעם הראשונה שבה בוחרת אנבידיה להקים מעבדות מחוץ לאזור יקנעם • מה היא תעשה שם, וכמה זה יעלה לה?

אסף גלעד 17:36
אנבידיה / צילום: שלומי יוסף
אנבידיה / צילום: שלומי יוסף

ענקית הבינה המלאכותית אנבידיה מרחיבה את שטח המעבדות שלה - מתקנים המאפשרים לה לערוך ניסויים בפעילות פיתוח השבבים שלה בישראל - ומגיעה לראשונה לראשון לציון. לגלובס נודע כי אנבידיה שוכרת קומה בבניין משרדים של חברת מבנה באזור התעשייה ראשון לציון.

החברה שוכרת את השטח מאדג'קונקס, שהקימה חוות שרתים במתחם. אנבידיה צפויה להשתמש בתשתיות הקירור והחשמל של המקום, אך תזווד אותו על פי ההערכה במעבדים גרפיים ומעבדי תקשורת משלה. על פי הפרטים, מחיר הקרקע בבניין הוותיק עומד על ממוצע של 70 שקל למ"ר.

ההסכם מהווה את הפעם הראשונה שבה בוחרת אנבידיה להקים מעבדות מחוץ לאזור יקנעם, שם היא מחזיקה במעבדות דומות באזור מבוא כרמל, ואף בונה מעבדות חדשות בסיוע מגה די סי של צחי נחמיאס במתחם. התרחבות שטחי המעבדות לראשון לציון מעידה על כך שהחברה זקוקה לשטחי חוות שרתים בעלי תשתית חשמל וקירור שיסייעו לצמיחה שלה.

מדובר בעסקה השלישית הנחתמת בשנה האחרונה באותו הבניין, הממוקם ברחוב עליית הנוער בראשון לציון: ג'מבו יוון בבעלות פוקס שכרה במקום 7,000 מ"ר לבניית סניף חדש ולאחר מכן שכרה פאנקי וורלד כ־5,000 מ"ר להקמת מתחם המשחקיות והפנאי דילנד. מדובר גם בכניסה הראשונה של אנבידיה לראשון לציון, לאחר שבאזור המרכז פעלה עד כה ממגדלי רובינשטיין ברחוב יצחק שדה בתל אביב בלבד.