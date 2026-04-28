חשד לשוחד: ראש מועצה מכהן בצפון עוכב לחקירה

המשטרה הודיעה הבוקר (ג') כי שוטרי יאח"ה בלהב 433, בשיתוף לוחמי מג"ב ושוטרי מחוז צפון, עצרו 5 חשודים ועיכבו 5 נוספים, ביניהם ראש מועצה מכהן בצפון הארץ, לחקירה בחשד לעבירות שוחד. כמו כן בוצעו חיפושים במשרדי רשויות מקומיות בצפון הארץ.

לפי הודעת המשטרה, ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 התנהלה חקירה סמויה בנוגע לחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, עבירות הלבנת הון ועבירות על פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ.

החקירה הפכה גלויה היום, ובמבצע מתוזמן, בלשי היחידה, יחד עם לוחמי החטיבה הטקטית וחטיבה לביטחון פנים של מג"ב ושוטרים מהמחוז הצפוני, עצרו 5 חשודים ועיכבו 5 נוספים, ביניהם ראש מועצה.

לפי המשטרה, חומרי החקירה הסמויה שנאספו במהלך חודשי החקירה מצביעים על קשרי שוחד בין ספקי שירות מתחום המחשוב לבעלי תפקידים בכירים במספר רשויות מקומיות בצפון הארץ, ובכלל זה מתן טובות הנאה לעובדי ציבור ברשויות, בתמורה לזכייה במכרזים ובקבלת עבודה.

עוד עולה מהחקירה כי הצדדים פעלו בצוותא על-מנת להוציא במרמה כספי ציבור.

החקירה הסמויה התנהלה בשיתוף-פעולה עם רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומלווה על-ידי פרקליטות מחוז תל אביב - מיסוי וכלכלה.

החשודים יובאו בהמשך היום להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון.

*** חזקת החפות: החשודים לא הואשמו ולא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.