ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
משפט חשד לשוחד: ראש מועצה מכהן בצפון עוכב לחקירה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
חשד לשוחד: ראש מועצה מכהן בצפון עוכב לחקירה

שוטרי יאח"ה בלהב 433, בשיתוף לוחמי מג"ב ושוטרי מחוז צפון, עצרו 5 חשודים ועיכבו 5 נוספים, ביניהם ראש מועצה מכהן בצפון הארץ • לפי המשטרה, חומרי החקירה הסמויה מצביעים על קשרי שוחד בין ספקי שירות מתחום המחשוב לבעלי תפקידים בכירים במספר רשויות מקומיות בצפון הארץ

שירות גלובס 07:21
בניין להב 433 בלוד / צילום: שלומי יוסף
המשטרה הודיעה הבוקר (ג') כי שוטרי יאח"ה בלהב 433, בשיתוף לוחמי מג"ב ושוטרי מחוז צפון, עצרו 5 חשודים ועיכבו 5 נוספים, ביניהם ראש מועצה מכהן בצפון הארץ, לחקירה בחשד לעבירות שוחד. כמו כן בוצעו חיפושים במשרדי רשויות מקומיות בצפון הארץ.

אחרי קדנציה סוערת של שנה בלבד: מנכ"ל בז"א פורש
עכשיו זה סופי: מכרז הענק בסיעוד עבר את המשוכה המשפטית

לפי הודעת המשטרה, ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 התנהלה חקירה סמויה בנוגע לחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, עבירות הלבנת הון ועבירות על פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ.

החקירה הפכה גלויה היום, ובמבצע מתוזמן, בלשי היחידה, יחד עם לוחמי החטיבה הטקטית וחטיבה לביטחון פנים של מג"ב ושוטרים מהמחוז הצפוני, עצרו 5 חשודים ועיכבו 5 נוספים, ביניהם ראש מועצה.

לפי המשטרה, חומרי החקירה הסמויה שנאספו במהלך חודשי החקירה מצביעים על קשרי שוחד בין ספקי שירות מתחום המחשוב לבעלי תפקידים בכירים במספר רשויות מקומיות בצפון הארץ, ובכלל זה מתן טובות הנאה לעובדי ציבור ברשויות, בתמורה לזכייה במכרזים ובקבלת עבודה.

עוד עולה מהחקירה כי הצדדים פעלו בצוותא על-מנת להוציא במרמה כספי ציבור.

החקירה הסמויה התנהלה בשיתוף-פעולה עם רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומלווה על-ידי פרקליטות מחוז תל אביב - מיסוי וכלכלה.

החשודים יובאו בהמשך היום להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון.

*** חזקת החפות: החשודים לא הואשמו ולא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.