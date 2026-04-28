לאנטל רוגאן יש כינויים רבים בהונגריה. הפוליטיקאי, שכיהן כשר במשרד ראש הממשלה ההונגרי ויקטור אורבן, מכונה "לוקסוס טוני", "רישלייה ההונגרי" וגם "שר התעמולה". רוגאן, בן 54, נחשב עד לאחרונה לאחד האנשים החזקים ביותר בהונגריה, מקורב מאוד לאורבן ששלט בה מאז 2010, ולמי שהתעשר באופן משמעותי מהשילוב בין הון לשלטון שאיפיינו את שלטון מפלגת "פידס" בתקופה זו.

בימים האחרונים, אחרי המפלה של אורבן בבחירות הכלליות, הטיל ראש הממשלה הבא של הונגריה פטר מדיאר פצצה ציבורית - כשהאשים את רוגאן בניסיון למלט את כספו מהמדינה לפני חילופי השלטון.

"אני מודע לכך שרשות המסים השעתה כמה העברות כספים רחבות־היקף ממעגל המקורבים של רוגאן, על סמך דיווחים מהבנקים המעורבים, ובחשד להלבנת כספים", כתב מדיאר ברשתות החברתיות בסוף השבוע. הוא גם אמר כי משפחות אוליגרכים הונגרים אחרים "הוציאו את ילדיהם מבתי הספר" והם מתכננים להעתיק את חייהם לדובאי, מקלט מס גלובלי, או לארה"ב, שבה מפלגת "פידס" קשרה קשרים עבותים עם המפלגה הרפובליקנית ותנועת MAGA של הנשיא דונלד טראמפ.

הוא קרא לרשות המסים ההונגרית "להקפיא באופן מיידי העברות כספים נוספות" והוסיף כי "עשרות מיליארדי פורינט (מיליוני דולרים, א"א) מועברים למדינות רחוקות". הוא הביע חשש מבריחת המיליונרים למדינות שעמן להונגריה אין הסכמי הסגרה.

ההבטחה "לנקות את האורוות" הביאה למנוסה

השחיתות בהונגריה היא אחת מהסיבות העיקריות למפלה של פידס ושל אורבן בבחירות שהתקיימו החודש. היא כוללת חוזים ממשלתיים שהוענקו לחברות של אוליגרכים המקורבים לממשלה, שכבה שלמה של מתעשרים חדשים שנהנו בעיקר מהקשרים למפלגה ומ"טובות" שהציעו בתמורה לאורבן, כמו שליטה בכלי התקשורת או בלוחות הפרסום הציבוריים.

היא גם הסיבה לעיכוב של קרוב ל־20 מיליארד אירו בכספים שהאיחוד חייב להונגריה, שהוקפאו בשל חשש משחיתות. הונגריה הידרדה בעקביות במדד השקיפות העולמי ונחבשת לאחת מהמדינות המושחתות ביותר באיחוד האירופי (דירוג עולמי של 80 מתוך 180). מדיאר הציב את המלחמה בה, ובחוסר התפקוד של הרשויות הציבוריות בשל שלטון מקורבים, בראש קמפיין הבחירות המוצלח שלו.

רוגאן. נטען שהשר לשעבר מנסה למלט את כספו מהמדינה / צילום: Reuters, Bernadett Szabo

כעת, לפי הפרסומים בהונגריה ובאירופה, המערכת מתפרקת ורבים מנסים להציל את הונם. ה"גרדיאן" דיווח על "מטוסים פרטיים הממריאים משדה התעופה של וינה עמוסים בשלל שהלך והצטבר ב־16 שנות השלטון של אורבן". אחרים מנסים להשקיע את כספיהם בחו"ל, דיווח העיתון הבריטי, מבלי לספק ראיות מוחשיות נכון לעכשיו, מחשש לחקירות שייפתחו נגדם עם חילופי השלטון. היעדים הם עומאן, סעודיה ואיחוד האמירויות.

מדיאר עצמו הבטיח "לנקות את האורוות" והזהיר מ"השמדת מסמכים שיטתית" המתרחשת במשרדי ממשלה. גורמי השלטון, יש לציין, מכחישים את הטענות ואמרו כי כל המסמכים הרשמיים מגובים באופן דיגיטלי.

בינתיים, השמות מתרוצצים בהונגריה. הם כוללים את משפחת מסארוש, שלפי הדיווחים עומדת "לעזוב את הונגריה לדובאי בימים הקרובים". לרינץ מסארוש, אב המשפחה, הוא חבר ילדות של אורבן ונחשב לאיש העשיר ביותר בהונגריה. הוא צבר את הונו בימי שלטון ראש הממשלה ההונגרי, בעיקר בעזרת חוזים ממשלתיים. הוא גם הבעלים בעקיפין של ערוץ הטלוויזיה TV2 שהיה, לפי טענות האופוזיציה שניצחה בבחירות, "כלי תעמולה" של השלטון.

בין "החשודים הציבוריים" נמצא גם בנו של נגיד הבנק המרכזי לשעבר, אדם מטולצ'י. ביחד עם אביו, השניים חשודים ב"חליבת" כספים מההוצאות של הבנק המרכזי במשך 12 שנות כהונה. הבן כבר עבר לדובאי. לאיחוד האמירויות אין הסכם הסגרה עם הונגריה.

אורבן עצמו הודיע כי הוא פורש מהפרלמנט ההונגרי. הוא הבטיח "להישאר מעורב בבנייה מחדש של התנועה הפטריוטית ההונגרית" ועדיין מוגדר כראש מפלגת פידס, לפחות עד הכינוס הכללי של מפלגה ביוני הקרוב. לפי הדיווחים, הוא ייסע ל"ביקור מורחב" בארה"ב בחודש זה, ויישאר למשחקי גביע העולם בכדורגל. הוא צפוי לבקר את בתו, הנשואה לאיש העסקים אישטבן טיבורץ, אחד האנשים העשירים ביותר בהונגריה שעבר לניו יורק לפני כשנה. טיבורץ הואשם על ידי האופוזיציה וכן על ידי חקירה לא רשמית מטעם האיחוד ברווחים מופלגים מעסקים ממשלתיים, כולל הצבת תאורה במימון האיחוד האירופי ברחבי עיירות במדינה.

המאבק בשחיתות כמסר לאיחוד האירופי

מדיאר צפוי להתמנות לראש הממשלה של הונגריה ב־9 במאי. ההודעות שלו על המאבק בשחיתות בימים האחרונים אינן רק ניסיונות "להציל" מיליארדים, אלא חלק מהמאבק לשדר לבריסל כי הוא מגביר את הפיקוח על העברות כספים ושחיתות אפשרית בהתאם לסטנדרטים האירופיים. החלשתם של שומרי הסף והגופים האחראים על ביקורת ציבורית היו הסיבה המרכזית שבשלה האיחוד האירופי עיכב העברות כספים.

ראש הממשלה הנבחר פטר מדיאר / צילום: ap, Denes Erdos

מדיאר ינסה כבר מתחילת כהונתו להפשיר את העברת הסכום, כפי שהבטיח לבוחרים, אפילו לפני שמנגנוני הפיקוח יחלו בפעילותם. כחלק מה"אתחול מחדש" מול האיחוד האירופי, הסירה הונגריה בשבוע האחרון את התנגדותה לחבילת סיוע כספי בשווי 90 מיליארד אירו לאוקראינה.

בינתיים, המדינה עומדת בפני תנאים כלכליים לא פשוטים, הכוללים גירעון נרחב וריבית של יותר מ־6% הפוגעת בצמיחה. כמה מעשירי הונגריה שצפו את תוצאות הבחירות "התרחקו" מאורבן בימים לפני הבחירות, ומקווים כי כעת יוכלו לחדש את עסקיהם.

מדיאר הבטיח "תחרות שווה" לפי כוחות השוק, ולשים קץ לעידן של מכרזים תפורים או גזירת קופונים מהוצאות ממשלתיות. "אם מישהו גנב מהקופה הלאומית של הונגריה, בין אם חתנו של אורבן, או לורינץ מזארוש או אדם מטולצ'י, הרי שהם צריכים להיות אחראים על הכספים שנגנבו ולעמוד בפני ההשלכות", אמר מדיאר במסיבת עיתונאים השבוע.