השקל מתחזק ושובר שיא חדש: ״רואים שינוי טעמים ארוך טווח״

השקל מזנק בשעה זו מול הדולר בשיעור חד של 1.1% ונסחר תמורת פחות מ-2.96 שקלים לדולר. מעבר לשיא החדש שאליו מגיע השקל, נדמה כי ההתנהגות הזו חריגה על רקע האירועים בשווקים.

למרות הירידות בוול סטריט (קרוב ל-1% במדד ה-S&P 500 ובמדד הנאסד"ק 1.3%), למרות הזינוק בנפט, למרות החשש מהתלקחות מחודשת, השקל דווקא מתחזק. בדרך כלל אירועים כאלה גרמו להיחלשות של השקל.

תמיר הרשקוביץ, סמנכ"ל ומנהל אגף ההשקעות של חברת הביטוח איילון, מאשר בשיחה עם גלובס את הדברים וטוען כי "אני סבור שתנועות ההון הפיננסיות לתוך ישראל משמעותיות מאוד הן על ידי מוסדיים והן על ידי צרכני קצה השבים לישראל ומקטינים את חשיפת המט״ח באופן אקטיבי וללא קשר להתנהגות שווקי המניות העולמיים".

לדבריו, "לא מן הנמנע שאנו בעיצומו של שינוי טעמים ארוך טווח של השוק המוסדי והריטייל בישראל בכך שחשיפת המט״ח תהפוך לחלק זניח לתיקי ההשקעות. כלומר פיזור בין נכסים וגיאוגרפיות אך תוך גידור המטבע".

הרשקוביץ מוסיף כי "בשנים האחרונות חל קשר חיובי בין התחזקות השקל לעליה במדדי המניות בארה״ב, כאשר התאמת פוזיציות המט״ח של הגופים המוסדיים תרמה רבות לכך. אולם בחודשים האחרונים ניתן לראות שגם הקשר הזה נחלש. התחזקות השקל ממשיכה גם בימים שהן ישנן ירידות שערים במדדי המניות בארה״ב". הרשקוביץ מציין כי במציאות החדשה הזו "יש קושי להעריך על לאן השקל יכול להגיע".

אידית מוסקוביץ', מנהלת חדרי מסחר בבנק הבינלאומי אומרת שהשקל המשיך להתחזק היום על אף השפעות מקזזות של ירידות בוול סטריט והתחזקות מחיר הנפט וזאת בהמשך לסנטימנט התיסוף שאנו חווים בתקופה האחרונה. "השפעות אלו ניתן לנתח כמגמה ולא בהתייחסות ליום מסחר נקודתי ולעיתים הסנטימנט גובר יותר מניתוח כזה או אחר".

"על אף האמור השוק רואה בחיוב את העדר הכניעה של הנשיא טראמפ בשלב זה לדרישות האיראנים וניתוח העובדה ששעון החול של איראן עומד להסתיים והיא תהיה המפסידה העיקרית בהשארת מצב העניינים על כנו".