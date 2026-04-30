אוכל פשוט ושמח, דרינק כיפי בצד: מפגש בת גלים הוא אי של שפיות

על מפגש בת גלים שף: אורי צור

סוג מטבח: ים תיכוני

כשר: לא​​​​​​​

סוג תפריט: ערב

כמה מנות בתפריט: 22

טווח מחירים: 82-28 שקלים למנה

כתובת: שד' בת גלים 11, חיפה

שעות הפתיחה: שני-שישי, 18:00-22:30

צריך להזמין מראש: לא

"מפגש בת גלים" היא מסעדה יוונית עם השפעות ים תיכוניות, לבנטיניות, חיפאיות. היא שוכנת בשכונת בת גלים בחיפה, שבה מתגוררים הבעלים אייל מנצור ואיתן חזן, שבבעלותם עסקי אוכל נוספים בשוק תלפיות בעיר ("פו 26", בר היין הטבעי "זירו זירו" ו"טאקו טיה"), השף אורי צור (לשעבר "טרטוריה מקומית"), היזם החברתי ואיש ההייטק גל שאול (יליד השכונה ומי שמוביל את ההתחדשות העירונית בה) ואיש היין מעיין לזר. "ההשראה למפגש באה מהאוזריות באתונה, בתי אוכל ים תיכוניים השוכנים ליד הים ויש בהם הרבה כנות ואמת", אומר מנצור.

● הזוג שמאחורי בית תאילנדי חוגג 30 שנה ומשיק עוד בר ומסעדה

● נקניקיות שמוציאות את הגילטי מהפלז'ר: שני יצרנים של שרקוטרי מקומי איכותי

החלום לפתוח מקום בבת גלים נולד אצלם לפני שנתיים. בנכס אחר בשכונה (בחלל גדול שבו פעלה מסעדת "דולפין" המיתולוגית) תכננה החבורה להקים חנות קולינרית וגן ירק יצרני. אבל המלחמות גנזו את החלום, לבינתיים. "בנקודת הזמן הזאת הבנו שמגה-מסעדה זה לא מה שאנחנו רוצים. הרגשנו שמקום קטן מתאים לנו יותר. הפסדנו אומנם הרבה כסף, כי שיפצנו ושילמנו שכירות על נכס שבסוף לא נכנסו אליו, אבל רצינו להיות חכמים ולא צודקים, ולעשות משהו שמתאים יותר למידות שלנו ולמציאות של היום".

למה בחרנו בה

כשמו, כן הוא: נקודת מפגש חברתית (לאנשי השכונה, או סביב השולחן), תרבותית (חיפה וחוף הכרמל על גווניה), טיפוגרפית (בין ים ליבשה, בין ההר לנמל), בין מדינות הים התיכון (והלבנט) ובין זמנים (בין טלטלה לשגרה). מקום שתכליתו להאכיל, לארח ולהפיץ טוב בעולם - פשוט, נגיש, שמח, בלי יומרות ואגו של שף ומסעדנים, עם אוכל טוב ויין שכיף לשתות (בלי לקרוע את הכיס). מקום שפוי, שמבין את התקופה, מחובר לסביבה, ופועל בתוכה ברגישות.

ביו שף

אורי צור, 31, נולד בתל אביב ומתגורר בחיפה עם אשתו מישל והתינוק הטרי, יהל. בגיל 16, כחלק ממרד גיל ההתבגרות, הוא עזב את בית הספר והתחיל לעבוד במטבח, "בריחה שהפכה להזדמנות מקצועית ובהמשך לדרך חיים", הוא אומר. ב-2014 הוא נרשם לבית הספר "בישולים" והחל לעבוד במסעדות מוערכות בתל אביב, בהן "שילה", "דוק" ו"פרונטו". בין לבין הוא עשה שני סטאז'ים קצרים במסעדות בעלות כוכב מישלן בפרובנס ובברצלונה.

ב-2021 הוא העתיק את מגוריו למתת שבגליל. המגורים בהרים והקרבה לאדמה שינו את האופן שבו הוא מבשל וחושב על אוכל, מה שהביא אותו ב-2023 לפתוח עם השף עמית אמיר את "טרטוריה מקומית" במושב שומרה - מסעדה שהעניקה במה לאוכל ים תיכוני־גלילי, המבוסס על הצומח. היא נסגרה ב־7 באוקטובר, עם הפינוי של שומרה, שעל גבול לבנון. "המלחמה שלחה אותי לחיפוש וגזרה עלי נוודות".

הוא נסע לאיטליה כדי לעבוד בחוות סלואו פוד ובמקביל חיפש בית חדש - מקצועית ומשפחתית. "התלבטתי בין הרי ירושלים לחיפה", הוא משחזר, "ובדיוק אייל ושותפיו, שהכירו אותי מהטרטוריה, סיפרו לי על פרויקט חדש שהם רוצים לפתוח בבת גלים. נפגשנו, הייתה כימיה, הרגשתי שאפשר ליצור יחד משהו מרגש. התאהבתי בהם ובשכונה".

מי שיחפש במפגש את האוכל הגלילי מהטרטוריה יכיר אורי קצת אחר. "זאת אותה היד", הוא אומר, "אבל לא אותן המנות. זה אוכל שמפגיש תקופות בחיים שלי".

מנת הדגל

● בוסיאטה פירות ים

בוסיאטה היא פסטה עבה ונגיסה בצורת בורג ארוך. צור משדך לה פירות ים, עגבניות שרי צלויות, ציר דגים מתובל בגרידת תפוז, זעפרן ושמן זית, ופירורי לחם מוקפצים לפריכות עם שום, גרידת לימון ואנשובי. "במפגש שחררתי את פנטזיית המקומיות שלי ואני מרשה לעצמי להגיש פסטה מיובאת מסיציליה. זו מנה בהשראת ערי נמל ים־תיכוניות - בדיוק מה שהמקום הזה, שנמצא ליד הים, מבקש: פסטה טובה שמשמחת אנשים", אומר צור.

מנת אינסטגרם

● פתיחת שולחן

לחם פועלים מעודכן, עשוי במאפיית "ברדה" החיפאית, ושלל צלחות קטנות וטובות לנגב איתו - אתם בוחרים מה וכמה. סקורדליה; מחאמרה פלפלים קלויים חריפים, אגוזי מלך ודיבס (דבש) רימונים; פאטה חומוס (ממרח חומוס חמים, שברי פיתה מטוגנת, לימון כבוש, סחוג, יוגורט וחמאה חומה); סלט ג'רג'יר ופקורינו; טאבולה כרובית (עשבים, תמר דקל נור ופריקי); חורטה (ירוקים עונתיים מאודים, גרידת לימון, שמיר, צנוברים); מנגולד קונפי וגבינת ליאור של "המחלבה הקטנה"; מקרל בעישון קר עם צזיקי צנון ושמיר ("השראה מהבית של סבא ומחווה לרוסים של חיפה"). לוו את המאזטים עם כוסית רצינה, יין יווני מסורתי בעל טעם ייחודי שמגיע מתוספת של שרף עץ אורן, ותהיו מאושרים (28 שקל לצלחת; 3 צלחות ב-76, 5 צלחות ב-124, 8 צלחות ב-190).

הקינוח

● עוגת תמרים

עוגת תמרים דביקה על בסיס תמרי מג'הול והל, טייק אוף מקומי על הקינוח הבריטי Sticky toffee pudding. צור אימץ אותה לחיקו - ואנחנו אל חיכינו - כבר בטרטורייה, ולא ויתר עליה במפגש. העוגה מוגשת חמה עם גלידה וניל מהגלידריה של המקום, "גלידה בת גלים", פקאנים קלויים, שמן זית ורוטב קרמל מלוח.

עוגת תמרים / צילום: משה לוי

תפריט היינות והאלכוהול

תפריט נגיש במחיר ובטעם, שמתכתב עם בר היין של מנצור "זירו זירו" ועם האווירה הים תיכונית-שכונתית של המקום. יש יין טוב בקראף (60 שקל לחצי ליטר), רצינה נהדר (75 שקל לחצי ליטר), או אוזו (80 שקל ל-250 מ"ל). "יש בעיקר יינות טבעיים וארטיזנליים, בדגש על יצרנים שמעריכים את האדמה, את הענב ואת הכרם", אומר מנצור, "ויש תפריט ובו דברים מיוחדים יותר, רובם עם מינימום התערבות". יש גם מבחר גדול של משקאות אניסיים, כיאה לאוכל שמוגש ליד הים.

השירות

במילה אחת: מושלם. צוות מלצרים אינטליגנטי, אוהב אוכל ואדם, כולם תושבי השכונה. המלצרית שלנו (סטודנטית לרפואה) באמת אירחה אותנו: רואה, קשובה, מעורבת; ההנאה שלנו היא ההנאה שלה. מפגש בת גלים הוא מקום שכונתי אמיתי, ויש בו מלא כנות ואמת. בדיוק כמו שהבעלים חלמו.

מה אכלנו

5 צלחות פתיחת שולחן- 124

פטה עטופה בפיתה דרוזית- 46

קובה נייה- 54

פסטה פירות ים- 75

קבב דג תמרהינדי ואפונה ירוקה- 74

עוגת תמרים- 44

סה"כ ל־2 סועדים (ללא טיפ ושתייה): 417 שקלים