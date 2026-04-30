ערב עיון לזכרו של השופט בני שגיא ז"ל, שכיהן כנשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, התקיים היום (ה') בהשתתפות בכירי המערכת המשפטית בישראל. הערב נערך בהובלת בית הספר הארי רדזנר למשפטים באוניברסיטת רייכמן.

● בני שגיא, נשיא ביהמ"ש המחוזי בבאר שבע, נהרג בתאונת אופנוע

שגיא נהרג בתאונה בינואר השנה, לאחר שרכב פגע בו בעת שרכב על אופנועו. בערב השתתפו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, שופט בית המשפט העליון חאלד כבוב, שופטים רבים מכל הערכאות, עורכי דין ופרקליטים. שגיא, בן 54 בלבד במותו, היה מהדמויות הבולטות והמשפיעות במערכת השיפוטית בשנים האחרונות, ונחשב לאחד השופטים המוערכים בישראל.

השופט בני שגיא / צילום: שלומי יוסף

נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית אמר בפתח דבריו: "אני מסתכל על האולם, מלא אנשים, ואם הייתי שואל כל אחד למה באתם הייתם אומרים - באנו מאהבה לבני. ארבעה חודשים חלפו וזה בהחלט בלתי נתפס".

במהלך הערב ניסו לשרטט הדוברים קווים לפועלו של שגיא ז"ל. "היו לו את כל התכונות של מגשר, הייתה בו רגישות, חוכמה, יכולת דיבור בגובה העיניים וסמכות עניינית יוצאת דופן", אמר הנשיא עמית. "בני היה עוגן ומצפן - הוא הפך את בית המשפט למקום טוב ומואר יותר". עמית הוסיף: "בני זכה לחיות את חייו במלוא הוויתם. ברגישות, בחוכמה, בנוכחות שהובילו אותו להיות צעיר הנשיאים. הוא חסר לכולנו".

אחותו של השופט שגיא, נטע שגיא, סיפרה: "גדלנו בבית פשוט. אבא ילד מקזבלנקה שעלה לארץ בגיל 10 לבד. אמא שגדלה במשפחה חמה כזו, שאהבה לא הלכה עם הזדמנויות. ההורים שלנו לא דיברו איתנו על ערכים, הם חיו אותם - דאגה לזולת, חברות, משפחתיות, כל אלו היו דרך חיים. הם לא הסבירו לנו למה חשוב לראות את האחר אבל הדגימו לנו נתינה וחמלה. בני היה איש של אנשים. גם כהורה הם חינכו דרך נוכחות והקשבה".

יצחק עמית, נשיא בית המשפט העליון, בכנס לזכר השופט בני שגיא / צילום: גלעד קוולרצ'יק

מנהל בתי המשפט, השופט צחי עוזיאל, שהיה חברו עוד מימיהם בפרקליטות הפלילית, סיפר על דרכו המקצועית של שגיא - ממינויו בגיל 36 בלבד לשופט בית משפט שלום, דרך התקדמותו המהירה, ועד למינויו בגיל 52 לצעיר שבנשיאי בתי המשפט המחוזיים. "הוא הרגיש שליחות ועשייה משמעותית. דרכו הותירה חותם עמוק. ואני מוצא בכך מעט נחמה", אמר עוזיאל.

"יכולותיו הבינאישיות היו יוצאות דופן", אמר שופט בית המשפט העליון חאלד כבוב. "היו לו ידע משפטי, אינטליגנציה משפטית, כריזמה, יוזמה ומנהיגות".

'אות כבוד האדם והנשיא' יוענק לטובת הנצחתו

נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, גלעד נויטל, שעבד צמוד לשגיא במשך שנים, תיאר אותו כ"עמוד בטון של ביהמ"ש", והוסיף: "לא היה כמוהו. הוא היה חכם, חרוץ, חבר, יד ימיני. קשה לדבר על בני בלשון עבר. אני חושב עליו מדי יום".

"אין שופט שלא חש שנפשו נקשרה בנפשו של בני. ואין אחד שבני לא הותיר בו חותם", הוסיפה השופטת יעל רז לוי, ממלאת מקום נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע. "לא חלפה שנה לכהונתו ונראה שביהמ"ש המחוזי נצבע בדמותו. ביהמ"ש ימשיך לצעוד בדרך שהתווה".

פרופ' ליאור זמר, דיקן בית הספר למשפטים באוניברסיטת רייכמן, סיפר כי שגיא היה בוגר המחזור השני של המרכז הבינתחומי דאז, וכי יונצח בהענקת 'אות כבוד האדם והנשיא' לסטודנטים המבטאים בעשייתם את הערכים שהנחו אותו: מצוינות משפטית לצד רגישות ואנושיות יוצאות דופן.