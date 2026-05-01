המסחר בוול סטריט נפתח בעליות: אפל מזנקת ביותר מ-4%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

16:30

המסחר בוול סטריט נפתח עם עליות קלות של הממדים המרכזיים: S&P 500 עולה בכ-0.6%, דאו ג'ונס עולה בכ-0.3% ונאסד"ק עולה בכ-0.8%.

מניית אפל מזנקת ביותר מ-4% לאחר פרסום דוחות חזקים אתמול בלילה. עוד עולות: סנדיסק , אנבידיה , טסלה , מיקרוסופט , אינטל , אמזון , איליי לילי , ברודקום ואורקל .

מניית אלפאבית (גוגל) מאבדת יותר מאחוז.

15:30

לקראת יום המסחר הראשון של מאי, מגמה מעורבת בחוזים העתידיים על וול סטריט: S&P 500 עולה בכ-0.1%, דאו ג'ונס עולה בכ-0.2% (כ-116 נקודות), ואילו נאסד"ק יורד מעט בכ-0.1%.

השינויים מגיעים בעקבות סשן חזק ביום חמישי, שבו ה-S&P 500 עלה ב־1.02% וחצה את רף 7,200 הנקודות לראשונה בהיסטוריה, נאסד"ק עלה ב־0.89% ודאו הוסיף 790 נקודות.

אפריל הסתיים עם עלייה של 10.4% ב-S&P 500 - הביצוע החודשי הטוב ביותר מאז 2020.

מניית אפל בכ-3.5% בטרום מסחר לאחר שהציגה רווח של דולר2.01 למניה והכנסות של 111.18 מיליארד דולר - ועקפה את תחזיות האנליסטים.

מניית רובלוקס צנחה ב־21% לאחר שקיצצה משמעותית את תחזיות ההכנסות השנתיות שלה.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עמדה על כ-4.42% (לאחר עלייה של כ-6 נקודות בסיס ביום חמישי), ותשואת האג"ח לשנתיים טיפסה לכ-3.95%. התשואה ל-10 שנים ירדה מעט מתחת ל-4.4% ביום חמישי ככל שמחירי הנפט נסוגו מהשיאים, אך נותרת גבוהה בהשוואה לתחילת השנה.

חוזי נפט ברנט עולים בכ-1.1% ל-111.63 דולר לחבית בסחר המוקדם. זאת לאחר שביום חמישי החוזים הגיעו לשיא של ארבע שנים ועמדו על 126.41 דולר לחבית לפני שסגרו ב-114.01 דולר.

חוזי ה-WTI עומדים על כ-104.38 דולר לחבית, ירידה של כ-0.66%.

הזהב נסחר סביב 4,587 דולר לאונקיה, ירידה של כ-0.92% לעומת אתמול.

ביטקוין נסחר סביב 77,490 דולר, עלייה של כ-1.59%.