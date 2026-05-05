מגמה מעורבת באירופה; ירידות קלות במחירי הנפט

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:10

הבורסות באירופה פותחות את היום במגמה מעורבת. מדד הדאקס מטפס בכ-0.1%, הקאק מתקדם בכ-0.2% והפוטסי נחלש בכ-1%.

9:20

יום המסחר בשווקים בחו"ל ייפתח על רקע חילופי האיומים החריפים בין ארה"ב לאיראן וחידוש תקיפותיה על מדינות המפרץ, לאחר שאתמול וול סטריט נסוגה מהשיאים שרשמה בסוף השבוע שעבר.

באסיה, מרבית הבורסות המרכזיות סגורות היום בשל ימי חג. הבורסה בהונג קונג יורדת לפי שעה בכ-1.2%.

אמש בוול סטריט, המסחר ננעל בירידות שערים, כשמדד S&P 500 ירד בכ-0.4% ונאסד"ק ירד בכ־0.2%. הדאו ג'ונס ירד בכ-1.1% ומדד הפחד (VIX) קפץ ב־9%. כל זאת, על רקע דיווחים על מתקפת טילים של איראן על איחוד האמירויות, מבצע ה"שחרור" האמריקאי של ספינות שנתקעו באזור מצר הורמוז ודיווחים איראניים שהוכחשו על־ידי ארה"ב על שיגורי טילים לעבר ספינה אמריקאית באזור.

בלטה בירידות יצרנית השבבים AMD , שירדה בכמעט 5%, בהמשך להורדת המלצה מצד בנק HSBC ביום שישי. הבנק שינה את דירוג המניה מ"קנייה" ל"החזקה", על רקע חשש ממגבלות בקיבולת ייצור המוליכים למחצה בשנת 2026 - גורם שעשוי להגביל את פוטנציאל הצמיחה של החברה. ביום רביעי הקרוב, החברה תפרסם את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הראשון של השנה והיא מגיעה אליהם אחרי פתיחת שנה מוצלחת למניה. החברה קפצה ביותר מ־50% מתחילת 2026 ואף הגיעה לשיא ערב פרסום ההמלצה הפסימית, שסיפקה מחיר יעד של 340 דולר למניה (נמוך בכ־0.5% מהמחיר ביום שני).

מניות הלוגיסטיקה צנחו גם הן בוול סטריט, בעקבות הודעה של אמזון כי היא צפויה להשיק מערך עצמאי לשירותי תובלה, הפצה ולוגיסטיקה. מניית GXO לוג'יסטיקס ירדה ב־13% ופדקס ב־8%.

גם מניית איביי ריכזה עניין אתמול. המניה טיפסה בכ-5%, לאחר שגיימסטופ הגישה אמש (א') הצעה לרכוש אותה בעסקה של כ־56 מיליארד דולר במזומן ובמניות. מנכ"ל החברה, ראיין כהן, אף ציין כי הוא מוכן לפנות ישירות לבעלי המניות אם הדירקטוריון של איביי לא ישתף פעולה. אם העסקה תצא לפועל, כהן מתכנן לעמוד בראש החברה הממוזגת. לפי ההצעה, גיימסטופ מציעה 125 דולר למניה, חצי במזומן וחצי במניות, מה שמשקף פרמיה של כ־20% על מחיר הסגירה של איביי ביום שישי. מדובר במהלך חריג יחסית, במיוחד בהתחשב בכך שגיימסטופ הייתה עד לפני כמה שנים מניה שולית יחסית, שזינקה לתודעה במהלך טירוף מניות המם. השווי של איביי גדול כמעט פי ארבעה משלה. למרות זאת, החברה כבר בנתה פוזיציה של כ־5% באיביי באמצעות מניות ונגזרים, לפי כהן. כהן, שהוא גגם מחזיק המניות הגדול ביותר של גיימסטופ, מאמין כי החיבור בין החברות יכול לייצר סינרגיה משמעותית.

עוד בלטו בעליות חברות בתחום הקריפטו, שקפצו בעקבות עדכון של חקיקה מתגבשת על תגמולים למחזיקי מטבעות קריפטו יציבים (כלומר צמודים לדולר או מטבע מסורתי אחר). לפי הנוסח החדש, על פלטפורמות מסחר בקריפטו ייאסר לשלם ריבית על החזקת מטבע יציב (בדומה לפיקדון בבנק), אך הן יוכלו להציע הטבות בפלטפורמה כגון הנחות בפעילויות מסחר ועסקאות שמתנהלות בה. בכך, למעשה התקדמה החקיקה להסדרת המטבעות המבוזרים.

בעקבות זאת, מניית סירקל (Circle) קפצה בכמעט 20%, ומניית פלטפורמת המסחר קוינבייס (Coinbase) עלתה בכ־6%. הביטקוין טיפס מעל רף ה-80 אלף דולר למטבע, רמתו הגבוהה ביותר מזה שלושה חודשים.

שוק החוב האמריקאי

תשואות האג"ח הממשלתיות עלו אתמול לכל אורך העקום כמעט, כלומר לכל טווחי ההשקעה, ובטווחים הארוכים של מעל שנתיים נרשמו אף עליות חדות, שמשקפות עלייה במפלס הסיכון שמתמחרים השווקים עבור ארה"ב, ככל הנראה בשל החשש להסלמה נוספת מול איראן. אג"ח לשנה נסחרה בתשואה של 3.76% וזו ל־10 שנים ב־4.4%. התשואות ל־20 ול־30 שנה חצו שתיהן את רף ה־5%.

בנוסף לחשש מפני הסלמה, נשיא הפדרל ריזרב של ניו יורק ג'ון וויליאמס אמר אתמול כי הוא צופה שהמתיחות במזרח התיכון תייצר שיבושים אשר יותירו את האינפלציה ברמה גבוהה, ויגרמו לבנק המרכזי להותיר את הריבית ללא שינוי. לדבריו, מדיניות הריבית הנוכחית מותירה את הפד "ממוצב היטב" לאיזון הסיכונים במסגרת המנדט הכפול שלו - יציבות מחירים ואבטלה נמוכה. עם זאת, הוא ציין כי הסיכונים בשני הצדדים גברו, כאשר האינפלציה צפויה להישאר סביב 3% השנה, אחוז שלם מעל היעד של הפד.

שוקי הסחורות והמטבעות

בצל ההסלמה במצר הורמוז, מחירי הנפט קפצו אתמול בחדות, אך הבוקר הם רושמים ירידות קלות. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 113 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 104 דולר לחבית. מייק וורת', מנכ"ל שברון, הזהיר במהלך ועידת מכון מילקן בלוס אנג'לס כי סביר להניח שיחלפו חודשים עד שיצוא הנפט דרך מצר הורמוז יחזור לסדרו. "אני חושב שכאשר אנשים בוחנים את מציאות ההיצע המוגבל מאוד, זו לא רק שאלה של מחיר", אמר. "זו למעשה השאלה - האם בכלל נוכל להשיג את הדלק? אני מעריך שבמהלך השבועות הקרובים נתחיל לראות את ההשפעות הללו מחלחלות לאורך המערכת כולה".

בשוק המט"ח, השקל נחלש אתמול מול הדולר בכ־0.6% לשער של 2.95, ייתכן שבשל הירידות בוול סטריט, כאשר שוק המניות האמריקאי ידוע במתאם חיובי עם השקל. בנוסף, היחלשות השקל נובעת גם מהתחזקות הדולר בעולם, בשל העלייה במחירי הנפט סביב ההתפתחויות הביטחוניות.

נתונים עדכניים שפרסם בנק ישראל מספקים הצצה לכוחות שמאחורי מגמת ההתחזקות של השקל מול הדולר לאחרונה. הגופים המוסדיים - קרנות הפנסיה, קופות הגמל וחברות הביטוח - מכרו נטו כ־5.2 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2026, והמשיכו במגמת צמצום החשיפה המט"חית בתיקי החיסכון.

סכום מכירת מט"ח ברבעון האחרון התמתן ביחס להיקף מכירה של 13.2 מיליארד דולר שנרשם ברבעון הקודם. הוא מצטרף לסך מכירות עצום של למעלה מ־23 מיליארד דולר במחצית השנייה של 2025 - כפי שפורסם אתמול בגלובס.

המוסדיים, ששינו את התפיסה בנוגע לחשיפה המט"חית הראויה, הם כוח מרכזי מאחורי התחזקות השקל הנמשכת. לתמונה הצטרף ברבעון שחקן חדש: המגזר העסקי, שעבר למכירות מט"ח נטו בהיקף של 1.4 מיליארד דולר, לעומת רכישות נטו של 5.6 מיליארד דולר ברבעון הקודם - היפוך כיוון מובהק שמחזק אף הוא את הייסוף. מנגד, תושבי חוץ הגדילו את רכישות המט"ח לכ־6.6 מיליארד דולר, פי כמה מהרבעון הקודם.

הנקודה המרכזית היא שברבעון הראשון התחזק הדולר מול רוב המטבעות העיקריים בעולם - ובכל זאת, מול השקל דווקא נחלש ב־0.8%. עדות נוספת לכך שהכוחות המקומיים, ובראשם המוסדיים, הם שמכתיבים כעת את כיוון המסחר.