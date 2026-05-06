רוחות המלחמה המתגברות באזור מצר הורמוז - שבוודאי ישפיעו גם עלינו אם יהפכו לסופת מלחמה של ממש, כפי שידענו רק לאחרונה - מעלות חששות רבים בקרב הציבור. יש מי שכבר מתכוננים לאזעקה הראשונה, שתבשר על פתיחת סבב מלחמה נוסף. באיחוד האמירויות זה כבר קרה. האם זה אומר שהגיע הזמן להכין שוב את הממ"ד לשעת חירום?

נא לא להיכנס לפאניקה

"לא הייתי קורא להתחיל להכין את הממ"ד, וגם פיקוד העורף לא הוציא הודעה כזו", אומר סא"ל (מיל.) ד"ר בני ברוש, לשעבר המהנדס הראשי של פיקוד העורף וחבר איגוד המהנדסים. ברוש, המשמש כיום כדירקטור טכנולוגיה ומו"פ ב'הנסון ישראל' ומרצה באוניברסיטת אריאל, מבקש להרגיע: "אני מעריך שכמו בסבבים הקודמים, אם יחל אחד נוסף - נקבל זמן התרעה מספיק כדי להתכונן".

עם זאת, ד"ר ברוש מסייג את דבריו ומגדיר למי כדאי לשקול את הכנת הממ"ד כבר כעת: "אם מדובר באדם שעבורו הכנת הממ"ד אורכת יותר משעות בודדות - למשל אם הוא זקוק לעזרת בני משפחה או נדרש להזיז רהיט כבד - במקרה כזה הייתי ממליץ להתחיל לסדר את המרחב המוגן, לכל מקרה שלא יקרה". לדבריו, בעוד שרוב האזרחים יוכלו להסתפק בשעות ההתרעה שיתקבלו, "מי שלא, יכול להתחיל כבר עכשיו בסידור הממ"ד, בסגירת החלון וכדומה".

במהלך "שאגת הארי" נורו אל עבר ישראל כ־540 טילים והופעלו למעלה מ־96 אלף אזעקות. המבצע גבה מחיר כבד של 44 הרוגים. עם זאת, הנתונים מלמדים על עוצמת שכבת ההגנה: מתוך כלל המתקפות, רק 13 טילים רשמו פגיעה ישירה. אף שכל פגיעה היא אירוע טראגי שהוביל לאובדן בנפש ולהרס רב, הנתון ממחיש את יכולת ההגנה הגבוהה על העורף הישראלי.

"שתי המערכות האחרונות הוכיחו שישראל בנתה שיתוף פעולה בין המגזרים במשק, המהווה בסיס איתן למיגון האוכלוסייה", אומר ד"ר ברוש. לדבריו "על אף המקרים הטראגיים, נוכחנו לדעת שהממ"ד והמרחבים המוגנים - בבתים, במקומות העבודה, במסחר ובמוסדות הבריאות - מספקים הגנה משמעותית. ההתפתחויות האחרונות מול איראן עשויות לבשר על שינוי, אך כעת אין צורך בדאגה מיותרת".

בעת חירום, הנחיות פיקוד העורף ברורות - יש לסגור לחלוטין את חלון הפלדה בממ"ד, ובממ"דים חדשים הכוללים חלון זכוכית דו־כנפי (חלון הזזה) - להסיר את חלון הזכוכית. האם במצב העניינים הנוכחי כדאי להקדים תרופה למכה ולפרק את החלונות כבר כעת? ד"ר ברוש מסביר: "הסרת חלון הזכוכית היא פעולה פשוטה עבור אדם בוגר; לשם כך הוא תוכנן בצורה הזו. לכן, אם הפעולה אינה מצריכה מאמץ חריג או זמן ממושך, אין צורך לבצעה לפי שעה".