מניות אסיה מזנקות אחרי הכרזת טראמפ; הדולר ממשיך לרדת

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:10

יום המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה חיובית, על רקע העליות אתמול בוול סטריט. המשקיעים גם שואבים עידוד מהודעתו הלילה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, על הקפאת המבצע האמריקאי במצר הורמוז עקב התקדמות משמעותית בשיחות עם איראן. בעקבות כך, גם מחיר הנפט יורד בכ-1.7% ועומד כעת על 108 דולר לחבית.

מדד הקוספי בדרום קוריאה מזנק בכ-6.4%, אל עבר שיא חדש וחצייה של רף ה-7,000 נקודות. מניית סמסונג אלקטרוניקס , בעלת משקל כבד במדד, קופצת בכ-15% ועוברת שווי שוק של טריליון דולר. למעשה, סמסונג היא החברה האסייתית השנייה שחצתה את רף טריליון הדולר, אחרי TSMC. העלייה הגיעה לאחר רווחי השיא של החברה ברבעון הראשון בשבוע שעבר - הרווח התפעולי זינק פי יותר משמונה ל-57.2 טריליון וון, בעוד שההכנסות טיפסו לשיא של 133.9 טריליון וון קוריאני.

במקביל, עליות נרשמות גם בשאר המדינות באסיה - שנגחאי עולה בכ-1.3%, ההנג סנג מוסיף לערכו כ-0.7% והנייקי עולה בכ-0.4%.

גם בחוזים העתידיים על וול סטריט נרשמת הבוקר אופטימיות, כאשר המדדים הבולטים עולים בכ-0.3%-0.6%. AMD פרסמה הלילה דוחות כספיים שצופים צמיחה נוספת בזכות הביקוש הגובר לשבבי AI - מניית החברה קפצה בכ-18% במסחר המאוחר. הכנסות החברה ברבעון הראשון עמדו על 10.3 מיליארד דולר, זינוק של 38% לעומת התקופה המקבילה. המכירות בתחום הדאטה סנטרס קפצו ב-57% ל-5.8 מיליארד דולר. הרווח הנקי עלה ל-1.38 מיליארד דולר, או 84 סנט למניה ברבעון, לעומת 709 מיליון דולר, או 44 סנט למניה, לפני שנה.

עבור הרבעון השני, AMD מסרה כי היא מצפה להכנסות של כ-11.2 מיליארד דולר, לעומת תחזיות של 10.52 מיליארד דולר, לפי נתוני LSEG. ה​מנכ"לית ליסה סו ציינה בהצהרה כי חטיבת הדאטה סנטרס היא כעת "המנוע העיקרי לצמיחה בהכנסות וברווחים שלנו. במבט קדימה, אנו מצפים שהצמיחה בתחום השרתים תואץ באופן משמעותי ככל שנגדיל את ההיצע כדי לעמוד בביקוש".

אתמול, וול סטריט שוב שברה שיאים - המשקיעים שואבים עידוד מהמגעים בין הצדדים בניסיון להוציא את השיחות בין ארה"ב לאיראן מהמבוי הסתום שאליו נקלעו, והחדשות הטובות מגיעות מהדוחות הכספיים של ענקיות הטכנלוגיה.

S&P 500 עלה ב־0.9%, נאסד"ק ב־1%, דאו ג'ונס ב-0.4%. השניים הראשונים ננעלו בשיאים. את העליות הוביל מגזר הטכנלוגיה . מניות השבבים זינקו במיוחד - SOXX , תעודת הסל על מניות השבבים זינקה כאמור בכ-4% לשיא. את המדד הובילו מניות אינטל ובעיקר יצרניות הזיכרונות מיקרון טכנולוג'י וסנדיסק . אנבידיה ירדה מעט.

אינטל זינקה לאחר שבבלומברג פורסם שאפל מנהלת מגעים ראשוניים עם אינטל וסמסונג בנוגע לאפשרות לייצור המעבדים המרכזיים של מוצריה בארה״ב, מהלך שיכול לספק לה אלטרנטיבה לשותפה הוותיקה TSMC.

למרות זאת, נתן פטרסון, מנהל מחקר נגזרים ואסטרטגיה בשוואב, מזהיר משקיעים להאט חשיפה לסקטור השבבים לאחר אחד הראלים החדים ביותר שנרשמו בו בשנים האחרונות. פטרסון מדגיש שהסיפור כאן הוא טכני בעיקרו: כלומר משקיעים שקנו מניות שבבים בשיאים האחרונים עשויים למכור כאשר המחירים חוזרים לאזורי הקנייה שלהם, מה שיוצר לחץ כלפי מטה.

שוק החוב האמריקאי

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב רשמו עליות משמעותיות לכל אורך העקום, על רקע החשש להסלמה נוספת מול איראן ולמחירי נפט גבוהים יותר שידחפו למעלה את האינפלציה. התשואה לעשר שנים טיפסה ביותר מ־6 נקודות בסיס לרמה של כ־4.44%, בעוד תשואת האג"ח ל־30 שנה טיפסה במעל 5 נקודות בסיס וחצתה את רף ה־5%. בבנק אוף אמריקה הזהירו כי "רמת התשואה של 5% באג"ח ממשלתיות ל־30 שנה מסומנת כ"קו מאז'ינו" קריטי - שחצייה חדה שלו עלולה לפתוח את "דלת האבדון" של הכלכלה (Doom Door)".

לדברי אסטרטגים, רמת ה־5% משכה בעבר קונים, אך קיים חשש שחלקם ימתינו להנפקת אג"ח חדשה בשבוע הבא לפני שייכנסו לשוק. ברקע למימושים עומדים חששות מחודשים לאינפלציה ומהאפשרות שהפד ייאלץ להעלות ריבית, בין היתר בשל זינוק במחירי הנפט בעקבות שיבושים באספקה מהמזרח התיכון. במקביל, הוצאות עצומות של חברות על בינה מלאכותית תומכות בצמיחה הכלכלית ובשוק המניות, ומטילות ספק בצורך בהורדות ריבית שהיו מתומחרות במלואן לפני ההסלמה מול איראן.

הבוקר, התשואה על האג"ח לעשר שנים רושמת ירידה של כ-3 נקודות בסיס לרמה של כ-4.38%. התשואה על האג"ח לשנתיים עולה קלות ועומדת על כ-3.92%.

שוקי הסחורות והמטבעות

הנפט, כאמור, רושם הבוקר ירידות לאחר הכרזת הנשיא טראמפ על הקפאת המבצע האמריקאי במצר הורמוז עקב התקדמות משמעותית בשיחות עם איראן. מחיר נפט גולמי יורד בכ-1.9% ועומד על כ-100 דולר; מחיר נפט ברנט יורד בכ-1.7% ועומד על כ-108 דולר לחבית.

בגזרת הביטקוין, מגמת ההתחזקות נמשכת גם הבוקר, וערכו עומד כעת על 81,350 דולר. המטבע הדיגיטלי חצה אתמול את רף ה־80 אלף דולר, לראשונה מאז תחילת השנה. זאת, לאחר שבחודש האחרון הוא השלים עלייה של כ־20%. עם זאת, הביטקוין עדיין רחוק מאוד מרמות השיא שרשם לפני פחות משנה - אז נסחר ברמה של כ־125 אלף דולר. יצוין כי הביטקוין הוסיף כ־20% לערכו מאז תחילת המערכה מול איראן, ונהנה מאופטימיות של המשקיעים בשל חקיקה בסנאט האמריקאי, שתסייע במיסוד נכסי קריפטו.

במקביל, הדולר ממשיך במגמת ההיחלשות מול השקל, יורד הבוקר בכ-0.3%, וערכו עומד כעת בשפל של 2.92 שקלים. שערו עומד הבוקר על כ־2.93 שקל. ירידה דומה נרשמה גם בערכו של האירו שנחלש ב־0.7% ושערו היציג נקבע על 3.44 שקל.

מאקרו

כמה בנקים מרכזיים בעולם הותירו לאחרונה את הריביות ללא שינוי, בהם הפד בארה"ב, הבנק המרכזי באירופה, ובבריטניה. לעומת זאת, באוסטרליה הריבית עלתה. עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מציין כי הנפט ממשיך לשלוט בנרטיב של הבנקים המרכזיים. השאלה היא: האם הזעזוע במחירי האנרגיה יחלחל לשכר ולאינפלציית הליבה. "זו אינה בהכרח חזרה למחזור העלאות ריבית", הוא אומר, ומוסיף כי "ברור שהחלון להפחתות ריבית כמעט שנסגר לעומת תחילת השנה".

אתמול בארה"ב - מספר המשרות הפנויות בשוק התעסוקה נותר במפתיע ללא שינוי בחודש מרץ, כך לפי דוח חודשי מקיף על מצב התעסוקה (JOLTS). תחזית הכלכלנים הייתה לירידה, לעומת זאת מספר המתפטרים עלה.

ביום שישי ייפורסם בארה"ב דוח התעסוקה המסקרן של חודש אפריל שצפוי להצביע על צמיחה של 55 אלף משרות, האטה לעומת גידול של 178 אלף משרות במרץ, שיעור האבטלה צפוי להישאר ללא שינוי, 4.3%.