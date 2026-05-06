אינמוד אחרי תהליך הרכישה שכשל: שומרת על ההכנסות, יורדת ברווחים

חברת האסתטיקה הרפואית אינמוד , שמנייתה נסקה ואז צללה בחודשים האחרונים בעקבות מכרז למכירתה שכשל, מפרסמת את הדוח הרבעוני ומודיעה כי יו"ר החברה ד"ר מיכאל אנגל וסמנכ"ל הכספים יאיר מלכה יעזבו את תפקידיהם. ד"ר הדר רון תכהן כיו"ר זמנית עד למציאת מחליף, ואילו מלכה ישאר בתפקידו עד מציאת מחליף או למשך חצי שנה.

בעקבות השינויים הללו, מתחזק בחברה מעמדו של המייסד והמנכ"ל משה מזרחי, שגם עמד בראש אחת מהקבוצות שביקשו לרכוש את אינמוד, יחד עם איש העסקים מאיר שמיר. ההצעה הנגדית הייתה של קרן פרייבט אקוויטי קוריאנית, אך בסופו של דבר הכריע הדירקטוריון כי שתי ההצעות אינן טובות מספיק, וזאת למרות שהציעו פרמיה של 21 על מחיר מניית החברה.

שוויה של אינמוד עומד היום על 912 מיליון דולר. מנייתה נסחרה הבוקר במחיר גבוה ב-3% על מחירה ערב ההודעה הראשונה על תהליך המכירה. המניה עלתה בפברואר ב-18% על רקע הדיווח על המכרז לרכישתה והציפיה כי שתי המתחרות ישפרו את הצעתן. לבסוף כאמור החליט דירקטוריון החברה לוותר על שתי ההצעות. הצעה שלישית שהגיעה באמצע התהליך מבעלת מניות מיעוט בחברה, לרכוש את השליטה בה אך להשאירה בורסאית, גם היא לא התממשה.

תהליך המכירה חשף מתחים בתוך החברה, בין מזרחי לבין בעלי מניות מיעוט שהפעילו לחץ על הדירקטוריון להגביל את כוחו בחברה - שהכנסותיה ורווחיה ירדו בשנתיים האחרונות והיא פספסה כמה פעמים את תחזיותיה.

מזרחי העריך כי ב-2026 שינויים לחיוב בסביבת הריבית והכנסת מוצרי לייזר קלאסיים לתמהיל המכירות של החברה לצד מוצרי הפרימיום הזעיר-פולשניים שלה, יובילו את החברה להתאוששות. הדוח הנוכחי מראה עליה קלה בהכנסות, אך הרווחיות עדיין בירידה.

הרווח הנקי ירד ב-27%

הכנסות אינמוד לרבעון הראשון עמדו על 82 מיליון דולר, גידול של 25% לעומת התקופה המקבילה. מתוך כך, תחום המתכלים (המעיד על שימוש חוזר של קליניקות אסתטיות במוצרי החברה) הניב הכנסות של 21.4 מיליון דולר, גידול של 6%. שיעור הרווח הגולמי היה 75%, לעומת 78% ברבעון המקביל, ואילו שיעור הרווח התפעולי היה 12%, לעומת 20% ברבעון המקביל. הרווח הנקי ירד ב-27% ל-11.5 מיליון דולר.

אינמוד היא עדיין יצרנית מזומנים, וברבעון הנוכחי נכנסו לקופתה מפעילות שוטפת 15.4 מיליון דולר לעומת כ-14 ברבעון המקביל. בידיה הר מזומנים של 537 מיליון דולר, שמאוד מעניין את השוק מעבר לפעילות החברה. היא ממשיכה להוציא לפועל תוכנית לרכישה עצמית של מניות, וברבעון האחרון רכשה מניות בהיקף של 127 מיליון דולר. בינתיים לא הודיעה על כוונתה לבצע רכישה גדולה.

מזרחי אמר היום כי "הסביבה המאקרו כלכלית נותרה מאתגרת. ההכנסות הכוללות ברבעון הזה עמדו ביעדים שלנו ואילו הרווחיות הייתה נמוכה מהצפוי. אנחנו ממשיכים לעצב מחדש את החברה בצפון אמריקה ובאירופה ולחזק את צוותי ההנהלה והמכירות. הביקושים בשוק האסתטיקה הרפואית אולי נדחו, אבל לא נעלמו, ואנחנו מאמינים שאנחנו ערוכים לחזרתם".

אינמוד אישררה את תחזיותיה ל-2026, להכנסות של 365-375 מיליון דולר, שיעור רווח גולמי של 74%-76%, רווח תפעולי נון גאפ של בין 73-78 מיליון דולר ורווח נקי נון גאפ של 1.33-1.38 דולר.