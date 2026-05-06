ענקית השבבים AMD פרסמה הלילה דוחות חזקים לרבעון הראשון של השנה, והצליחה לעקוף הן את תחזיות האנליסטים והן את ציפיות המשקיעים, בעיקר בזכות הביקוש האדיר לשבבים המיועדים לתשתיות בינה מלאכותית. החברה דיווחה על הכנסות של 10.25 מיליארד דולר ורווח למניה של 1.37 דולר, מעל תחזיות השוק שעמדו על הכנסות של 9.89 מיליארד דולר ורווח של 1.29 דולר למניה. במקביל סיפקה AMD תחזית אופטימית לרבעון הבא עם הכנסות צפויות של 11.2 מיליארד דולר, נתון גבוה משמעותית מהתחזיות בוול סטריט. המשקיעים מיהרו להגיב בחיוב, ומניית החברה זינקה בכ־12% במסחר המאוחר, זאת לאחר שכבר עלתה בכ־65% מתחילת השנה.

הדוחות מגיעים בתקופה שבה שוק השבבים כולו נהנה מגל השקעות חסר תקדים בתחום הבינה המלאכותית. חברות הענן הגדולות, בהן אמזון , מיקרוסופט וגוגל , ממשיכות להזרים עשרות מיליארדי דולרים להקמת מרכזי נתונים חדשים ולרכישת כוח מחשוב עבור אימון והפעלה של מודלי AI. במציאות הזו, AMD מצליחה למצב את עצמה כאחת הנהנות המרכזיות מהמרוץ, וכמתחרה המשמעותית ביותר כיום לאנבידיה בתחום שבבי הבינה המלאכותית. בעוד שאנבידיה עדיין שולטת בשוק, המשקיעים מתחילים לראות ב־AMD אלטרנטיבה בעלת פוטנציאל צמיחה מהיר, במיוחד ככל שהביקוש למעבדים ולשבבי AI ממשיך להתרחב מעבר למספר מצומצם של לקוחות ענק.

הקטר המרכזי של AMD ממשיך להיות חטיבת הדאטה סנטר שלה, הכוללת את שבבי הבינה המלאכותית ומעבדי השרתים למרכזי נתונים. הכנסות החטיבה זינקו ב־57% והסתכמו ב־5.8 מיליארד דולר, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 5.64 מיליארד דולר. מדובר בנתון שממחיש עד כמה הביקוש לכוח מחשוב עבור AI ממשיך להתרחב במהירות, בזמן שחברות טכנולוגיה ברחבי העולם מנסות להגדיל את יכולות העיבוד שלהן. ב־AMD נהנים לא רק מהביקוש לשבבי GPU המשמשים לאימון מודלי בינה מלאכותית, אלא גם מגידול מהיר במכירות של מעבדי CPU לשרתים, תחום שהופך למשמעותי יותר ככל שחברות עוברות משלב אימון המודלים לשלב ההפעלה בפועל של יישומי AI.

המנכ"לית ליסה סו ניסתה בדוחות להבהיר כי מבחינתה מהפכת ה־AI נמצאת עדיין בשלבים מוקדמים יחסית. לדבריה, AMD צופה ששוק מעבדי השרתים יצמח ביותר מ־35% בשנה ויגיע להיקף של יותר מ־120 מיליארד דולר עד שנת 2030, תחזית גבוהה משמעותית מהערכות קודמות שסיפקה החברה רק לפני מספר חודשים. מבחינת AMD, מדובר בשינוי אסטרטגי עמוק: החברה כבר אינה נתפסת רק כיצרנית שבבים למחשבים אישיים או לגיימינג, אלא כספקית תשתיות קריטית לעולם הבינה המלאכותית. ההערכות האופטימיות הללו הן גם אחת הסיבות לכך שהמשקיעים ממשיכים לתמחר את מניית החברה בפרמיה גבוהה יחסית לענף.

ההסכמים עם מטא ו־OpenAI מחזקים את מעמד החברה

בשנה האחרונה חתמה AMD על שורה של עסקאות משמעותיות שממחישות את התחזקות מעמדה בשוק. מוקדם יותר השנה הודיעה החברה על הסכם ענק מול מטא, שבמסגרתו תמכור לה שבבי בינה מלאכותית בהיקף של עד 60 מיליארד דולר לאורך חמש שנים. ההסכם אף כולל אפשרות למטא להגדיל את חלקה בחברה ולהחזיק עד 10% ממניות AMD. עבור השוק מדובר באיתות משמעותי לכך שחברות הטכנולוגיה הגדולות מחפשות להפחית את התלות באנבידיה ולבנות שרשרת אספקה רחבה יותר של שבבי AI.

בנוסף, AMD כבר חתמה בשנה שעברה גם על שיתוף פעולה עם OpenAI, מהלך שחיזק עוד יותר את מעמדה בתחום. שיתופי הפעולה הללו חשובים לא רק מבחינת ההכנסות הישירות, אלא גם ברמה התדמיתית והאסטרטגית. בשוק השבבים, עצם הבחירה של חברות כמו מטא או OpenAI לעבוד עם ספק מסוים נתפסת כהבעת אמון בטכנולוגיה שלו וביכולת שלו לספק ביצועים בקנה מידה עצום. עבור AMD, מדובר בנקודת מפנה היסטורית: החברה, שבעבר נתפסה כאנדרדוג מול אינטל ואנבידיה, הופכת בהדרגה לשחקנית מרכזית באחד התחומים הרווחיים והצומחים ביותר בעולם הטכנולוגיה

התחרות מול אינטל והמחסור בזיכרונות עדיין מאיימים

לצד ההתלהבות סביב הדוחות, ב־AMD מתמודדים גם עם שורה של אתגרים שעלולים להעיב על המשך הצמיחה. אחד המרכזיים שבהם הוא התחרות המחודשת מצד אינטל , שמנסה לחזור למרכז הבמה. אינטל, שבמשך תקופה ארוכה התקשתה לעמוד בקצב הפיתוח והייצור של המתחרות, מגבירה כעת את מאמצי הייצור העצמי שלה בניסיון לנצל את אותו הזינוק בביקוש למעבדים לשרתים ולמרכזי נתונים. בניגוד ל־AMD, שמסתמכת על יצרנית השבבים הטייוואנית TSMC לצורך ייצור המעבדים שלה, אינטל גם מתכננת וגם מייצרת את השבבים בעצמה, מה שעשוי להעניק לה יתרון מסוים בתקופה של מחסור בקיבולת ייצור.

במקביל, כל תעשיית השבבים מתמודדת עם מחסור עולמי בזיכרונות מתקדמים, בעיקר בזיכרונות מסוג HBM המשמשים במערכות AI. המחסור הזה כבר הוביל לעלייה חדה במחירי רכיבי מחשב, וב־AMD מזהירים כי הדבר עשוי לפגוע בביקוש למחשבים אישיים ולקונסולות משחקים במחצית השנייה של השנה. החברה אמנם רשמה צמיחה של 23% בחטיבת הלקוחות והגיימינג שלה, אך צופה כי הכנסות תחום הגיימינג יירדו ביותר מ־20% במחצית השנייה לעומת הראשונה. בכך AMD מצטרפת לשורה של חברות שבבים שמנסות לאזן כיום בין ההזדמנות האדירה שמייצר שוק הבינה המלאכותית לבין החולשה המתמשכת בשוק האלקטרוניקה הצרכנית המסורתית.