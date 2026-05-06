מניית סמסונג זינקה היום (ד') ביותר מ־15% והובילה את ענקית הטכנולוגיה הדרום־קוריאנית לחצות את רף טריליון הדולר בשווי השוק שלה, זאת על רקע גל ההתלהבות שממשיך להציף את מניות הבינה המלאכותית והשבבים בעולם. בכך הפכה סמסונג לחברה האסייתית השנייה בלבד שמגיעה לשווי שוק כזה, אחרי TSMC הטייוואנית, שנחשבת כיום ליצרנית השבבים הגדולה בעולם.

הראלי החד במניה הגיע לאחר שסמסונג פרסמה דוחות חזקים במיוחד לרבעון הראשון של השנה, עם זינוק של יותר מפי שמונה ברווח התפעולי והכנסות שיא. המשקיעים הגיבו בהתלהבות לנתונים, אך גם לתמונה הרחבה יותר: הביקוש האדיר לשבבי זיכרון מתקדמים עבור מערכות בינה מלאכותית, מרכזי נתונים ומודלי AI גדולים ממשיך לגדול בקצב מהיר, בזמן שהתעשייה מתקשה להדביק את קצב הייצור.

בסיאול רואים בסמסונג את אחת הנהנות המרכזיות מהמירוץ העולמי סביב הבינה המלאכותית, בעיקר בזכות פעילות שבבי הזיכרון שלה. העליות במניה סייעו גם לדחוף את מדד הקוספי הדרום־קוריאני לשיא היסטורי, לאחר שחצה לראשונה את רף 7,000 הנקודות

שבבי הזיכרון הפכו למנוע הצמיחה המרכזי

כאמור, מאחורי הזינוק החד של סמסונג עומד בעיקר שוק שבבי הזיכרון המתקדמים מסוג HBM, שנחשבים כיום לאחד הרכיבים המבוקשים ביותר בתעשיית הבינה המלאכותית. השבבים הללו מאפשרים העברת מידע במהירות גבוהה במיוחד ונדרשים להפעלת מודלי AI גדולים, מרכזי נתונים ותשתיות מחשוב מתקדמות.

בכלל, סמסונג מנסה בשנה האחרונה לחזק את מעמדה בתחום, לאחר שאיבדה את ההובלה המוקדמת למתחרה הדרום־קוריאנית SK Hynix. בפברואר הודיעה החברה כי החלה בייצור המוני של שבבי HBM4, הדור החדש והמתקדם ביותר של טכנולוגיית הזיכרון, שלפי הערכות צפוי להשתלב בארכיטקטורת Vera Rubin העתידית של אנבידיה עבור מערכות בינה מלאכותית במרכזי נתונים.

למרות ההתקדמות, SK Hynix עדיין מובילה את השוק עם נתח מוערך של כ־55%, לעומת כ־25% בלבד לסמסונג. עם זאת, אנליסטים מעריכים כי הפער בין השתיים מתחיל להצטמצם, בין היתר בזכות שיפור בביצועי השבבים החדשים של סמסונג ותגובות חיוביות מצד לקוחות.

במקביל, דיווח של בלומברג הוסיף רוח גבית למניה, לאחר שנטען כי אפל קיימה שיחות ראשוניות עם סמסונג ועם אינטל בנוגע לאפשרות לייצר שבבים עבור מכשירי אפל בארה"ב. אם מהלך כזה אכן ייצא לפועל, הוא עשוי לסייע לאפל להפחית את התלות ארוכת השנים שלה ב־TSMC

הבעיה שמדאיגה את התעשייה

מאחורי העליות החדות בענף השבבים מסתתרת גם בעיה שמעסיקה כיום את כל התעשייה: קצב הביקוש לתשתיות בינה מלאכותית מהיר בהרבה מיכולת הייצור העולמית.

לדברי אנליסטית הטכנולוגיה יו ג'ינג ג'י מחברת מורנינגסטאר, שצוטטה בCNBC, יצרניות השבבים מתקשות לעמוד בביקוש החריג לשבבי DRAM ו־NAND, המשמשים רכיב מרכזי במרכזי נתונים ובמערכות מחשוב עתירות ביצועים. שבבי DRAM אחראים על עיבוד מהיר של מידע בזמן אמת, בעוד שבבי NAND משמשים לאחסון נתונים גם כאשר המכשיר כבוי. בענף מעריכים כי הלחץ על ההיצע לא צפוי להיעלם בקרוב.

בנוסף, כל הקמת מפעלי שבבים חדשים היא תהליך מורכב ויקר שעשוי להימשך שנתיים ואף יותר, ולכן גם יצרניות שמרחיבות כיום את קווי הייצור שלהן לא צפויות להגדיל משמעותית את ההיצע בטווח המיידי. המשמעות מבחינת החברות היא סביבת מחירים נוחה יותר ורווחיות גבוהה, כל עוד הביקוש מצד חברות הבינה המלאכותית ממשיך לצמוח בקצב הנוכחי.

המשקיעים, מצדם, מהמרים כי הבום סביב ה־AI עדיין נמצא בשלבים מוקדמים יחסית. לכן, גם לאחר הזינוקים החדים במניות השבבים בחודשים האחרונים, בשוק ממשיכים לראות ביצרניות הזיכרון את אחת הנהנות המרכזיות מהמרוץ הטכנולוגי שמובילות כיום חברות כמו OpenAI, מיקרוסופט ואנבידיה.