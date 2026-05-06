ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות דוחות נייס אכזבו את המשקיעים; המניה צונחת
נייס

דוחות נייס אכזבו את המשקיעים; המניה צונחת

נייס רשמה ירידה ברווח הנקי המתואם, למרות שהיה גבוה מתחזיות האנליסטים • ברבעון השני החברה צופה צמיחה של 5.5% ביחס לרבעון המקביל - אמצע טווח התחזית אך פחות מהצפי של האנליסטים • ראסל: "בינה מלאכותית ממשיכה להיות מנוע צמיחה מרכזי"

שירי חביב ולדהורן 13:13
סקוט ראסל, מנכ''ל נייס / צילום: באדיבות נייס
מניית נייס עלתה ב-26.6% תוך פחות משבועיים, אחרי תקופה ארוכה של ביצועי חסר במניה, בשל חששות השוק מפני השפעות שליליות של התפתחות ה-AI על עסקי החברה. אולם עם פרסום דוחות הרבעון הראשון המניה נסחרת במגמה שלילית. זאת, למרות שהחברה מעלה את תחזית הרווח השנתית שלה.

נייס הדואלית, בניהולו של סקוט ראסל, מספקת פתרונות לניהול קשרי לקוחות ולניהול סיכונים. ברבעון הראשון של השנה הכנסות החברה צמחו ב-9.8% לכ-769 מיליון דולר, רוב הסכום (603 מיליון דולר) מתחום הענן, שצמח ב-14.6% ביחס לרבעון המקביל. בכך נייס עקפה את תחזיות האנליסטים בשורת ההכנסות.

לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), הרווח הנקי הסתכם ב-46.8 מיליון דולר, ירידה לעומת כ-129 מיליון דולר ברבעון המקביל. על בסיס Non-GAAP הרווח הנקי היה 160 מיליון דולר, ירידה של 13.5% לעומת הרבעון המקביל. בכך הסתכם הרווח הנקי למניה ב-2.64 דולר, גבוה מתחזיות האנליסטים.

ברבעון השני נייס צופה צמיחה של 5.5% ביחס לרבעון המקביל, והן יסתכמו ב-761-771 מיליון דולר. אמצע טווח התחזית נמוך מתחזיות האנליסטים. הרווח הנקי Non-GAAP צפוי להגיע ל-2.6-2.7 דולר למניה, כך שאמצע טווח התחזית גבוה מעט מהתחזיות בשוק.

נייס מאשררת את תחזית ההכנסות השנתית - 3.17-3.19 מיליארד דולר, צמיחה של 8% לעומת 2025. הכנסות הענן יצמחו ב-13%-15% - במקרה זה מדובר בהרחבת טווח התחזית שניתנה בעבר, כלפי מטה, משום שהתחזית הקודמת הייתה לצמיחה של 14.5%-15%.

הרווח הנקי Non-GAAP יגיע השנה ל-10.98-11.18 דולר למניה, כשנייס מעלה את התחזית לעומת התחזית הקודמת שהייתה ל-10.85-11.05.

"המנוע: בינה מלאכותית"

"פתחנו את שנת 2026 עם ביצועים טובים ומומנטום חזק בפלטפורמת חווית הלקוח מבוססת ה-AI שלנו", אמר סקוט ראסל, מנכ"ל נייס. "ברבעון הראשון עקפנו את הרף העליון של טווח התחזית הן בהכנסות והן ברווח למניה (Non-GAAP) ורשמנו צמיחה של 14.6% בהכנסות מהענן לעומת הרבעון המקביל אשתקד".

"בינה מלאכותית ממשיכה להיות מנוע צמיחה מרכזי, כאשר ההכנסות החוזרות השנתיות (ARR) של פעילות ה-AI גדלו ב-66% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ונכללו ב-100% מעסקאות האנטרפרייז שלCXone, מה שמדגיש את האימוץ ההולך וגובר של פתרונות ה-AI שלנו בקנה מידה רחב. גם בשווקים הבינלאומיים הצגנו ביצועים חזקים, עם צמיחה של 30% בהכנסות, לצד המשך הרחבת ההטמעות בארגוני ענק ברחבי העולם".

ראסל התייחס לרכישת Cognigy שבוצעה בשנה שעברה, ואמר שהאינטגרציה איתה מתקדמת מהר מהצפוי. " יחד עם Cognigy, נייס היא הספקית היחידה המציעה פלטפורמת חוויית לקוח מבוססת AI-native באופן מלא, המאחדת קול, דיגיטל וסוכני AI בקנה מידה ארגוני, ומספקת ללקוחות תוצאות מדידות בזמן אמת. הבינה המלאכותית מרחיבה את הזדמנות השוק שלנו מעבר למוקדי השירות".