דוחות נייס אכזבו את המשקיעים; המניה צונחת

מניית נייס עלתה ב-26.6% תוך פחות משבועיים, אחרי תקופה ארוכה של ביצועי חסר במניה, בשל חששות השוק מפני השפעות שליליות של התפתחות ה-AI על עסקי החברה. אולם עם פרסום דוחות הרבעון הראשון המניה נסחרת במגמה שלילית. זאת, למרות שהחברה מעלה את תחזית הרווח השנתית שלה.

● בזכות הביקוש ל-AI והתחזיות: דוחות ענקית השבבים היכו את צפי השוק

● המשקיעים מסתערים על המניה: המצטרפת החדשה למועדון טריליון הדולר

נייס הדואלית, בניהולו של סקוט ראסל, מספקת פתרונות לניהול קשרי לקוחות ולניהול סיכונים. ברבעון הראשון של השנה הכנסות החברה צמחו ב-9.8% לכ-769 מיליון דולר, רוב הסכום (603 מיליון דולר) מתחום הענן, שצמח ב-14.6% ביחס לרבעון המקביל. בכך נייס עקפה את תחזיות האנליסטים בשורת ההכנסות.

לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), הרווח הנקי הסתכם ב-46.8 מיליון דולר, ירידה לעומת כ-129 מיליון דולר ברבעון המקביל. על בסיס Non-GAAP הרווח הנקי היה 160 מיליון דולר, ירידה של 13.5% לעומת הרבעון המקביל. בכך הסתכם הרווח הנקי למניה ב-2.64 דולר, גבוה מתחזיות האנליסטים.

ברבעון השני נייס צופה צמיחה של 5.5% ביחס לרבעון המקביל, והן יסתכמו ב-761-771 מיליון דולר. אמצע טווח התחזית נמוך מתחזיות האנליסטים. הרווח הנקי Non-GAAP צפוי להגיע ל-2.6-2.7 דולר למניה, כך שאמצע טווח התחזית גבוה מעט מהתחזיות בשוק.

נייס מאשררת את תחזית ההכנסות השנתית - 3.17-3.19 מיליארד דולר, צמיחה של 8% לעומת 2025. הכנסות הענן יצמחו ב-13%-15% - במקרה זה מדובר בהרחבת טווח התחזית שניתנה בעבר, כלפי מטה, משום שהתחזית הקודמת הייתה לצמיחה של 14.5%-15%.

הרווח הנקי Non-GAAP יגיע השנה ל-10.98-11.18 דולר למניה, כשנייס מעלה את התחזית לעומת התחזית הקודמת שהייתה ל-10.85-11.05.

"המנוע: בינה מלאכותית"

"פתחנו את שנת 2026 עם ביצועים טובים ומומנטום חזק בפלטפורמת חווית הלקוח מבוססת ה-AI שלנו", אמר סקוט ראסל, מנכ"ל נייס. "ברבעון הראשון עקפנו את הרף העליון של טווח התחזית הן בהכנסות והן ברווח למניה (Non-GAAP) ורשמנו צמיחה של 14.6% בהכנסות מהענן לעומת הרבעון המקביל אשתקד".

"בינה מלאכותית ממשיכה להיות מנוע צמיחה מרכזי, כאשר ההכנסות החוזרות השנתיות (ARR) של פעילות ה-AI גדלו ב-66% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ונכללו ב-100% מעסקאות האנטרפרייז שלCXone, מה שמדגיש את האימוץ ההולך וגובר של פתרונות ה-AI שלנו בקנה מידה רחב. גם בשווקים הבינלאומיים הצגנו ביצועים חזקים, עם צמיחה של 30% בהכנסות, לצד המשך הרחבת ההטמעות בארגוני ענק ברחבי העולם".

ראסל התייחס לרכישת Cognigy שבוצעה בשנה שעברה, ואמר שהאינטגרציה איתה מתקדמת מהר מהצפוי. " יחד עם Cognigy, נייס היא הספקית היחידה המציעה פלטפורמת חוויית לקוח מבוססת AI-native באופן מלא, המאחדת קול, דיגיטל וסוכני AI בקנה מידה ארגוני, ומספקת ללקוחות תוצאות מדידות בזמן אמת. הבינה המלאכותית מרחיבה את הזדמנות השוק שלנו מעבר למוקדי השירות".