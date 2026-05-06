ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה עסקה מדורגת לרכישת הסטארט-אפ של יובל דיסקין ב-120 מיליון דולר
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מיזוגים ורכישות

עסקה מדורגת לרכישת הסטארט-אפ של יובל דיסקין ב-120 מיליון דולר תוך שלוש שנים

הסטארט-אפ סיימוטיב של ראש השב"כ לשעבר יובל דיסקין תרכש באופן מדורג על ידי חברת אינטגרציה לתעשיית הרכב KPIT מהודו • העסקה כוללת מספר שלבים, כאשר תחילה תהיה השקעה של 10 מיליון דולר בתמורה ל-26% ממניות החברה

אסף גלעד 16:41
יובל דיסקין / צילום: סיון פרג'
יובל דיסקין / צילום: סיון פרג'

חברת האינטגרציה והשירותים לתעשיית הרכב KPIT מהודו, הודיעה אחר הצהריים (ד') כי תרכוש את הסטארט-אפ סיימוטיב (Cymotive) של ראש השב"כ לשעבר יובל דיסקין בעד 120 מיליון דולר. העסקה כוללת מספר שלבים, כאשר תחילה תהיה השקעה של 10 מיליון דולר בתמורה ל-26% ממניות החברה, בכפוף לעמידה ביעדים עסקיים עד אמצע החודש הבא (שווי חברה של כ- 40 מיליון דולר), ולאחר מכן את שארית המניות עד אמצע 2029. אם תחליט החברה הרוכשת לקנות את שאר המניות, סך התמורה לרכישה יהיה תלוי בהכנסות וברווחים של סיימוטיב לפני ריבית וביצועי מס, כך על פי KPIT. כך, התשלום הכולל עשוי לנוע בין 60 מיליון דולר ל-120 מיליון דולר, כולל סבב ההשקעה הראשונית.

גוגל פיננס החדש הגיע לישראל ומסמן את השלב הבא במירוץ ה־AI
ה־CTO שהחליט להנגיש את הדאטה ממשרדי הממשלה לציבור הרחב

החברה הישראלית פועלת בפרופיל תקשורתי נמוך כבר עשור, לאחר שהוקמה כמיזם משותף של יצרנית הרכב פולקסווגן עם המייסדים דיסקין, צפריר כץ ותמיר בכור. החברה לא התראיינה על פעילותה ולא ידוע על מימון חיצוני שקיבלה. ברשם החברות, מלבד המייסדים הישראלים, נמצאים משקיעים אירופאים בכירים מעולם הרכב.

סיימוטיב שהוקמה כאמור במשותף עם זרוע התוכנה של פולקסווגן, מספקת מוצרי אבטחה לדגמי רכב וכוללת ארכיטקטורה מאובטחת, מידול של איומים, זיהוי חדירה, ניטור רציף ועמידה בכללי רגולציה מקומיים. על פי הרוכשת, סיימוטיב סיכמה את 2025 עם הכנסות של 19.2 מיליון דולר - לאחר שירדה מ-32.7 מיליון דולר ב-2024, ומ-42.4 מיליון דולר ב- 2023.

מדיסקין והחברה טרם התקבלה תגובה לידיעה.