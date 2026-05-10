הישראלית שזינקה בחדות אחרי הדוחות, ומקבלת המלצה חיובית

המסחר בוול סטריט הסתיים ביום שישי בעליות, והמדדים S&P 500 ונאסד"ק ננעלו בשיאים חדשים. בסיכום שני ימי המסחר האחרונים של השבוע, מדד נאסד"ק עלה ב-1.6%, מדד S&P 500 התחזק ב-0.5% ומדד דאו ג'ונס דווקא נחלש ב-0.6%. אלה המניות הישראליות (ובעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר:

ג'יי פרוג זינקה אחרי הדוחות

מניית ג'יי פרוג (JFrog) זינקה ביום שישי ב-23.7% בעקבות דוחות כספיים חזקים שהחברה פרסמה ביום חמישי אחרי סיום המסחר. החברה מספקת פתרונות בתחום פיתוח תוכנה, ומנוהלת על-ידי המייסד המשותף שלומי בן-חיים. שווי השוק שלה הוא 8.5 מיליארד דולר.

ג'יי פרוג צמחה ברבעון הראשון ב-26% להכנסות של 154 מיליון דולר, עם רווחיות גולמית (Non-GAAP) של 83.8%. לפי כללי החשבונאות המקובלים החברה הציגה הפסד נקי של 8.3 מיליון דולר, צמצום לעומת ההפסד ברבעון המקביל, ועל בסיס Non-GAAP היא רשמה רווח נקי של 34.2 מיליון דולר, גידול של 46.9% לעומת הרבעון המקביל. הרווח הנקי למניה הסתכם ב-27 סנט. בכך, ג'יי פרוג עקפה את תחזיות האנליסטים.

החברה צופה הכנסות של 154-156 מיליון דולר ברבעון השני, עם רווח נקי של 23-25 סנט למניה; בשנה כולה ההכנסות יהיו 628-632 מיליון דולר עם רווח נקי של 93-97 סנט למניה.

בתגובה לדוחות כתב האנליסט ג'ונתן רויקהבר מקנטור כי ג'יי פרוג הציגה רבעון של beat & raise (עקיפת תחזיות והעלאת התחזיות קדימה) בזכות הביקושים החזקים בתחום ה-AI והאבטחה. רויקהבר הוסיף שג'יי פרוג העלתה את תחזית הצמיחה השנתית לתחום הענן ל-33%-35% מ-30%-32%, אך הוא סבור שהתחזית החדשה היא הגבול התחתון החדש, כיוון שהיא אינה כוללת עסקאות חדשות - לכן הוא מצפה שהחברה תעקוף אותה. המלצתו למניה נותרת ללא שינוי, "תשואת יתר" (Top Pick - בחירה מועדפת) במחיר יעד של 80 דולר, פרמיה של 13.4% על מחיר המניה בנאסד"ק אחרי הזינוק ביום שישי.

מניית ג'יי פרוג יותר מהכפילה את ערכה מאז השפל האחרון אליו היא הגיעה בפברואר האחרון, על רקע החשש מפני פגיעה במודל העסקי שלה בעקבות השקות מודלים מתקדמים של AI, בפרט מצד אנתרופיק. בקנטור סבורים שלחברה יש חפיר (moat) - כלומר יתרון שמאפשר לה להגן על עצמה מפני תחרות.

טידס מסכמת שבוע תנודתי בעלייה

בשבוע שעבר היה מסחר תנודתי במיוחד במניית טידס (Teads, אאוטבריין לשעבר) גם לפני וגם אחרי פרסום הדוחות הכספיים שלה. ביום רביעי המניה קפצה ב-23.7%, ביום חמישי היא נפלה ב-24.3% וביום שישי שוב טיפסה ב-21.7%. בסוף שבוע המסחר, שווי השוק של חברת האדטק עמד על 103 מיליון דולר, אחרי עלייה שבועית של 14.2% במחיר המניה.

טידס, בניהולו של דיוויד קוסטמן, מספקת פתרונות לפרסום דיגיטלי ומתמקדת בעיקר בטלוויזיות חכמות (CTV). ביום חמישי החברה פרסמה את דוחות הרבעון הראשון, שהיו דוחות מעורבים. ההכנסות שלה הסתכמו ב-266 מיליון דולר, נמוך מתחזיות האנליסטים, וההפסד הנקי הגיע ל-38 סנט למניה - בעוד שהאנליסטים ציפו להפסד עמוק יותר של 45 סנט למניה. החברה צמצמה את ההפסד הנקי שלה לפי כללי החשבונאות והוא הגיע ל-38.8 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) היה חיובי בסך 0.8 מיליון דולר, ירידה של 93% ביחס לרבעון המקביל. קוסטמן הדגיש את המומנטום המואץ בתחום ה-CTV, שההכנסות ממנו צמחו ב-50%.

נזכיר, שבשנה שעברה הושלם המיזוג בין אאוטבריין לטידס (ושונה שם החברה) כשאאוטבריין רכשה את טידס ב-900 מיליון דולר, אך אחרי המיזוג הציגה תוצאות חלשות שהפילו את המניה שלה לשפל. עם זאת, מאז השפל שנרשם בדצמבר שעבר, המניה עלתה ב-81%.

גלובל-אי נחלשה, האנליסטים עדיין חיוביים

מניית גלובל-אי ירדה ביום שישי ב-8.7% והשלימה ירידה של 28.2% בשנה האחרונה. בשבוע שעבר פורסמו מספר דיווחים על החזקות בכירים בחברה. שלושת מייסדי החברה, המנכ"ל אמיר שלכט, מנהל הטכנולוגיה שחר תמרי והשיא ניר דבי, מימשו חלק מההחזקות שלהם. שלכט מכר מניות בכ-331 אלף דולר, תמרי בכ-261 אלף דולר ודבי בכ-136 אלף דולר.

גלובל-אי היא חברת פינטק שמספקת פתרונות עבור מסחר מקוון חוצה-גבולות, ושווי השוק שלה בנאסד"ק הוא 5 מיליארד דולר. החברה צפויה לפרסם את דוחות הרבעון הראשון שלה השבוע (יום ד'), ואנליסטים צופים שתציג צמיחה דו-ספרתית בהכנסות לרמה של 251 מיליון דולר, וגם ברווח הנקי למניה שצפוי להסתכם ב-25 סנט.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, כמעט כל האנליסטים שמסקרים את המניה (14 מ-15) חיוביים בנוגע אליה, ואחד הוא נייטרלי. מחיר היעד הממוצע שבו הם נוקבים גבוה ב-59.6% מהמחיר הנוכחי בנאסד"ק.