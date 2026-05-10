כשמור חלוץ מונתה לסמנכ"לית השירות בחברת החשמל, בגיל 36 בלבד, לא מעט גבות הורמו. "אפילו כותרות העיתונים הכריזו 'מזכירה מונתה לסמנכ"לית'. אם הייתי גבר לא היו כותבים את זה. מזכירת חברה היא פונקציה חשובה מאוד".

אלא שחלוץ לא התרגשה. "אני יודעת מה הבאתי איתי לתפקיד ומה היכולות שלי. כל השאר אלה רעשי רקע", היא אומרת לאחר שנה לתפקיד, שבמסגרתו היא מנהלת כ־1,000 עובדים.

"ישבתי בכל ישיבות ההנהלה, ניהלתי פרויקטים של המנכ"ל ועשיתי דברים גדולים מאוד בחברה. אני לא נותנת מקום לניסיונות להקטין אותי. לכל אורך הקריירה לא היססתי להתמודד לתפקידים שאני רוצה, לא פעם זה לווה באתגרים, ותמיד הוכחתי את עצמי".

מור חלוץ אישי: בת 37, רווקה, גרה בתל אביב

מקצועי: סמנכ"לית שירות בחברת החשמל לישראל

השכלה: תואר ראשון במשפטים ותואר שני במדע המדינה

עוד משהו: לא יודעת לרכוב על אופניים

אסקפיזם: ים או כוס יין בבר השכונתי

חלוץ נולדה וגדלה בחולון, במשפחה שהיא מגדירה "מעמד ביניים פלוס". אמה עובדת בביטוח לאומי ואביה היה עצמאי. כילדה חלמה להיות ראשת העיר, ובחטיבה שובצה לכיתת מחוננים.

היא התגייסה לשירות במשרד הביטחון, אך עם סיום הטירונות בישר לה הרופא את הבשורה הקשה מכול: סרטן. "הוא אמר לי שאם אני רוצה להגיע לגיל 30 אני צריכה אותו". היא סימנה לעצמה מטרה "זה הפך את החיים שלי ועיצב אותם למה שהם היום. הפכתי ללוחמת".

כשסיימה את הטיפולים, כבר לא יכלה לחזור לשירות הצבאי, אך בעקבות שיחה עם חברה שעבדה במשרד הביטחון הגישה מועמדות למשרה. "הגעתי ללשכה כעובדת הכי זוטרה, אבל בגיל 20 כבר הייתי העוזרת של שר הביטחון ברק".

שאלון מהיר אייפון או אנדרואיד?

אייפון צ'ט או קלוד?

צ'ט פריז או ניו יורק?

ניו יורק אקסל או פאוור פוינט?

גם וגם דירה או מניה?

דירה ת"א 35 או S&P?

ת"א 35

אלה היו חמש שנים סוערות (2013-2008), מבצעי עופרת יצוקה ועמוד ענן, שחרור גלעד שליט והחזרת גופותיהם של אהוד גולדווסר ואלדד רגב. "נחשפתי למוקד קבלת ההחלטות וההשפעה", היא מספרת.

במקביל למדה חלוץ לתואר ראשון במשפטים ולתואר שני במדע המדינה, התמחתה במשרד היועץ המשפטי למשרד הביטחון ואז עבדה שם כעורכת דין. "אבל אחרי חצי שנה מיציתי. רציתי לחזור ללשכה של שר, ואז ראיתי מודעה בפייסבוק על שר בכיר שמחפש יועץ מקצועי. לא ידעתי אפילו מי השר, אבל הגשתי מועמדות. אמרתי להם: אני יכולה ללמוד הכול, אני אוכיח את עצמי, ואם לא, אני אשים את המפתחות על השולחן. כך התגלגלתי ללשכה של יובל שטייניץ כשהיה שר האנרגיה".

לאחר כשנה בתפקיד התמודדה על משרת ראש המטה והפכה ליד ימינו של השר, שהוביל אז את הרפורמה בחברת החשמל ובמים ויזם את הקמת פורום הגז האזורי. בין היתר שימשה כנציגתו במו"מ עם לבנון על הגבול הימי־כלכלי.עם סיום הקדנציה של שטייניץ נפתחה בפניה הזדמנות: להתמנות למזכירת דירקטוריון חברת החשמל. אלא שהמינוי לווה בטונים צורמים. היו"ר המתפטר של חברת החשמל דאז, דב בהרב, טען אז בראיון לגלובס ל"מעורבות אגרסיבית של שיקולים פוליטיים בקרב חברי דירקטוריון וגורמים בהנהלת החברה", סביב הליכי בחירתה ובחירת המנכ"ל. אבל דוח בדיקה מיוחד מטעם רשות החברות אישר את מינויה של חלוץ. "זכיתי בתפקיד ביושר", היא מדגישה.

בהמשך מינה אותה מנכ"ל חברת החשמל מאיר שפיגלר לתפקידה הנוכחי, סמנכ"לית השירות. "עד שפיגלר לא היו סמנכ"ליות. זה נראה למישהו הגיוני?". מלבדה גם תמי פקלר משמשת כסמנכ"לית תפעול ולוגיסטיקה.

חלוץ הודפת טענות לקשיים בשירות של חברת חשמל. "חברת החשמל זכתה במקום הראשון בשירות בקרב כל הגופים הציבוריים בדוח של מבקר המדינה, והשאיפה שלי היא למקום הראשון גם בין החברות המובילות במשק".

את השנה האחרונה בתפקיד היא מסכמת כסוערת. "היינו במלחמה ואחר כך מלחמה בתוך מלחמה, ולקוחות פונו מהבתים שלהם והיינו צריכים להתמודד עם האתגרים שנובעים מזה. אני חושבת שאחרי שנה כבר הראיתי קבלות. הצלחנו להוריד במאות מיליונים את מצבת החובות, החזרנו את ההרתעה, אבל בצורה מאוד אנושית, ושיפרנו את כל מדדי השירות".

כשהיא נשאלת איפה תהיה בעוד עשור מור חלוץ משיבה בביטחון: "אוביל מהפכות".