החשבת הכללית מתנגדת למתווה ההנפקה של רפאל

בשעה שהנפקת התעשייה האווירית מואצת, בממשלה גוברים חילוקי הדעות סביב הנפקת רפאל. בישיבה שנערכה בשבוע שעבר בין אנשי רשות החברות לנציגי החשבת הכללית, מיכל עבאדי־בויאנג'ו, נרשמו חילוקי דעות משמעותיים באשר למתווה המהלך.

כך, בעוד שברשות שואפים "להכניס רגל בדלת" באמצעות הנפקה למוסדיים ורק לאחר מכן לפתוח אותה לציבור, עבאדי־בויאנג'ו תומכת בהנפקה ציבורית רחבה כבר בשלב הראשון. עם זאת, בצמרת משרד האוצר טרם התקבלה החלטה מחייבת בנושא.

הוויכוח על מכירת רפאל אופציה א'

לפי רשות החברות, יש למכור 30% מהחברה למוסדיים ורק אחר כך לפתוח לציבור הרחב אופציה ב'

לפי החשבת הכללית, יש להנפיק אותה ישירות לציבור, כך המדינה תרוויח יותר מהעסקה הבעיה

רפאל מחזיקה במידע סודי, ולכן לא פשוט לפתוח אותה לציבור ההכרעה

נתונה לוועדת השרים

המתווה המוצע: 30% מהמניות למוסדיים

בסוף מרץ פנה השר האחראי על החברות הממשלתיות, דוד אמסלם, למזכיר הממשלה בבקשה לכנס את ועדת השרים לענייני הפרטה, במטרה לקבע את מתווה הנפקת רפאל עוד בתקופת הממשלה הנוכחית. במקביל, הציג מנהל רשות החברות, רועי כחלון, את התוואי למנכ"ל משרד האוצר, ולפיו ימכרו 30% ממניות החברה לגופים מוסדיים, ובהמשך תבוצע הנפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב. לפי התוכנית, שני שלישים מתמורת המכירה יושקעו בחזרה בחברה. המהלך יוצא לדרך על רקע דוחות כספיים המשקפים שנת שיא לחברות הביטחוניות: הכנסות רפאל אשתקד הסתכמו ב־21.67 מיליארד שקל, הרווח הנקי עמד על 1.35 מיליארד שקל, וצבר ההזמנות תפח ליותר מ־74 מיליארד שקל.

רועי כחלון, מנהל רשות החברות הממשלתיות / צילום: איל יצהר

במקביל, בתעשייה האווירית התקבלה ההחלטה על הנפקה כבר בתחילת העשור, ורק לאחרונה עברה להילוך גבוה. המהלך דורש הסרת חיסיון בבית המשפט המחוזי ועמידה ברגולציה מחמירה של הרשות לניירות ערך במטרה לבצע הנפקה ציבורית; אם הדבר לא יתאפשר רגולטורית, תבוצע מכירה למוסדיים. ברפאל התהליך עודו בראשיתו, וכדי לזרזו, התוואי המוצע הוא מכירה מוקדמת למוסדיים. ככל שהנפקת התעשייה האווירית תתקדם ויוסרו החסמים הביטחוניים והרגולטוריים העומדים בפניה, המתווה הציבורי עשוי להגיע גם לפתחה של רפאל.

מי יכריע את גורל ההנפקה?

ואולם, בדיון שנערך בשבוע שעבר הביעה החשבת הכללית, מיכל עבאדי־בויאנג'ו, התנגדות לתוואי זה. לעמדתה, יש לחתור להנפקה ציבורית ישירות כדי להשיא את ערך העסקה ואת הכנסות המדינה, וכן כדי להטמיע בחברה את כללי הממשל התאגידי והשקיפות הנדרשים מחברה ציבורית. על כן, היא סבורה כי יש להפריד בין המקרים: להמשיך בקידום הנפקת התעשייה האווירית ככל שניתן, ובמקביל להוביל את רפאל להנפקה בבורסה.

ברשות החברות סבורים מנגד כי עצם הידיעה שההנפקה תיפתח בהמשך לציבור תעלה את ערך השוק של החברה כבר בשלב המכירה למוסדיים. אף שגם ברשות מבינים כי הנפקה בבורסה עדיפה עקרונית, הם מצביעים על חסמים רבים שעלולים לעכב מהלך כזה למשך שנים.

עם זאת, עמדת משרד האוצר ביחס למתווה המגובש טרם הוכרעה. גם לאחר שתתקבל החלטה במשרד, עמדתו של שר האוצר תהיה רק אחת מבין אלו שיכריעו את הדיון בוועדת השרים לענייני הפרטה. בראש הוועדה עומד השר דוד אמסלם, וחברים בה שר האוצר סמוטריץ' ושר המשפטים לוין. לדיון הספציפי בנושא הנפקת החברות הביטחוניות יוזמן גם שר הביטחון, ישראל כץ.