06:00 - הותר לפרסום: רס"ב במיל' אלכסנדר גלובניוב נפל בקרב סמוך לגבול לבנון

צה"ל התיר היום (ב') לפרסום את שמו של חלל צה"ל, רס"ב במיל' אלכסנדר גלובניוב, שנפל בקרב סמוך לגבול לבנון. הודעה רשמית נמסרה למשפחתו של גלובניוב, שהיה בן 47 בנופלו.

אלכסנדר גלובניוב, תושב פתח תקווה, שירת כנהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924 במסגרת מרכז ההובלה. הוא נפל במהלך פעילות מבצעית בקרב סמוך לגבול עם לבנון. הודעה נמסרה למשפחתו.

05:37 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: במהלך ביקורו בבייג'ינג השבוע, טראמפ יילחץ על סין לסייע בתיווך הסכם שיביא לסיום המלחמה עם איראן



00:36 - הערוץ האיראני PRESSTV בשפה האנגלית: איראן סירבה להצעה שנועדה להכניע אותה לדרישות המוגזמות של טראמפ



00:23 - התקשורת באיראן: משמעות ההצעה של ארה"ב הייתה שאיראן נכנעת לדרישות המוגזמות של טראמפ. ההצעה של איראן הדגישה את הצורך של ארה"ב לשלם פיצויים על נזקי המלחמה ולהכיר בריבונות איראן במצר הורמוז

00:03 - טראמפ נגד התגובה האיראנית: "בלתי מתקבלת על הדעת"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב אמש (ראשון) לתשובה האיראנית להצעה האמריקנית, ופרסם הודעה חריפה ברשת Truth Social. "קראתי עכשיו את התגובה של 'נציגי' איראן", כתב טראמפ. "אני לא אוהב אותה - בלתי מקובלת לחלוטין!".

00:00 - מקור איראני לסוכנות הידיעות האיראנית תסנים: ראינו את תגובתו של נשיא ארה"ב לתשובה האיראנית. אין לכך שום חשיבות. אף אחד באיראן לא מנסח הצעות כדי לרצות את טראמפ. צוות המשא ומתן כותב הצעות רק למען זכויותיו של העם האיראני ואם טראמפ לא מרוצה מהן - זה כנראה עדיף. טראמפ, באופן כללי, לא אוהב את המציאות - ולכן הוא מפסיד לאיראן שוב ושוב

