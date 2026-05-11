שוק ההון והשקעות מזג האוויר ומבצע "שאגת הארי": הסיבות לירידה ברווח של דלתא גליל
מזג האוויר ומבצע "שאגת הארי": הסיבות לירידה ברווח של דלתא גליל

גלובס מביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם • הרווח הנקי של חברת פרודלים, העוסקת בפיתוח פתרונות לתעשיית המזון והמשקאות, ירד ב-47% • דלתא מותגים מסכמת את הרבעון הראשון לשנת 2026 עם סך מכירות דומה לשנה שעברה, אך ירידה ברווח הגולמי

כתבי גלובס 13:11
מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock
העדכונים החשובים
13:02
פרודלים: ההכנסות צמחו, הוצאות ההנפקה שחקו את הרווח
חברת פרודלים, העוסקת בפיתוח פתרונות לתעשיית המזון והמשקאות, סיימה את הרבעון הראשון של 2026 עם הכנסות של כ-91.5 מיליון שקל, גידול של כ-4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, בשורה התחתונה דיווחה החברה על ירידה של כ-57% ברווח הנקי שעמד על כ-1.5 מיליון דולר, בין היתר בשל הוצאות ההנפקה והאיחוד של תוצאות פעילות ( Rene Laurent ) אותה רכשה בשנה שעברה.
13:10
מזג האוויר ומבצע "שאגת הארי": הסיבות לירידה ברווח של דלתא גליל
דלתא מותגים מסכמת את הרבעון הראשון לשנת 2026 עם סך מכירות דומה לשנה שעברה, אך ירידות ברווח הגולמי (-1.1%), ברווח התפעולי (-42%) וברווח הנקי (-44%). בין ההשפעות על הנתונים הוסבר בדוח כי מדדי הרווח הושפעו ממבצע "שאגת הארי" וממזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עם זאת, מתוכננות פתיחות של 22 חנויות חדשות במהלך 2026, של כל מותגי הרשת - פיקס, דלתא, בת' אנד באדי וורקס, פנטה ריי וויקטוריה'ס סיקרט.