מזג האוויר ומבצע "שאגת הארי": הסיבות לירידה ברווח של דלתא גליל

דלתא מותגים מסכמת את הרבעון הראשון לשנת 2026 עם סך מכירות דומה לשנה שעברה, אך ירידות ברווח הגולמי (-1.1%), ברווח התפעולי (-42%) וברווח הנקי (-44%). בין ההשפעות על הנתונים הוסבר בדוח כי מדדי הרווח הושפעו ממבצע "שאגת הארי" וממזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עם זאת, מתוכננות פתיחות של 22 חנויות חדשות במהלך 2026, של כל מותגי הרשת - פיקס, דלתא, בת' אנד באדי וורקס, פנטה ריי וויקטוריה'ס סיקרט.

לצד זאת, מערך האיקומרס של דלתא מותגים צמח בכ-5% והסתכם בכ-56.5 מיליון ש"ח (שיעור של כ-17.9% מסך ההכנסות) לעומת כ-53.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל ב-2025. מכירות אתרי האינטרנט של החברה, שכוללים את כל אתרי החברה (למעט אתר הסחר המקוון של המותג BBW באירופה, שהושק בחודש ינואר 2026) גדלו בכ-1.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. נכון להיום, החברה מפעילה חמישה אתרי אינטרנט לכל אחד מהמותגים.

"במהלך הרבעון המשיכה החברה להרחיב את פעילותה בארץ ובחו"ל", מסרה מנכ"לית החברה, ענת בוגנר.

"במגזר מותגים בזכיינות גדל מספר החנויות ל-27 עם פדיון חודשי ממוצע למ"ר של 3,006 ש"ח לעומת 16 חנויות ברבעון המקביל אשתקד. במגזר מותגים בבעלות נרשמה עלייה של כ-1.9% במכירות חנויות זהות (בנטרול ימי הסגירה במהלך המבצע), המשקפת את חוזקת מותגי הליבה והביקוש המתמשך".

נבו שפיר