מזג האוויר ומבצע "שאגת הארי": הסיבות לירידה ברווח של דלתא גליל

המכירות של פעילויות פתרונות המיץ ( JS ), ברבעון הסתכמו לכ-71.5 מיליון דולר, ירידה של כ-5%, לעומת התקופה המקבילה ב-2025. ירידה אותה מייחסת החברה בעיקר להבדלי עיתוי בין רבעונים במשיכת סחורה על ידי לקוחות, בהתאם להסכמי המסגרת .
מנגד, המכירות בתחום פתרונות רכיבים ייחודיים ( SIS ) צמחו בכ-64% לעומת אשתקד והסתכמו לכ-19.7 מיליון דולר. זאת בעיקר הודות לרכישת פעילות Laurent Rene וכן מצמיחה אורגנית מואצת בשיעור של כ-27%.
בשורה התחתונה, הרווח הנקי המתואם (בניכוי הוצאות חד פעמיות) עמד על כ-3.9 מיליון דולר, צמיחה של כ-19%.
צחי ברק, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה מסר: "אנו שמחים לסכם רבעון טוב במהלכו המשכנו ליישם בהצלחה את האסטרטגיה העסקית של החברה אשר שמה דגש, בין היתר, על צמיחה משמעותית ורווחית בפעילות פתרונות רכיבים ייחודיים והרחבת התשתיות של סולוס, חטיבת הדה אלכוהוליזציה שלנו. אנו מאמינים כי המגמה החיובית בפעילות זו תמשך לאורך השנה כאשר אנו עוסקים כל העת במימוש ההזדמנויות הרבות הקיימות בשווקי הפעילות השונים".
