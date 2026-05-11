ההכנסות של יצרנית המצלמות לרחפנים נקסט ויז'ן , בראשות חן גולן ובניהולו של מיכאל גרוסמן, זינקו ב-86% ל-67 מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה. הגידול נבע מעליה כמותית במספר הלקוחות והיחידות שמכרה החברה. הרווח הנקי של החברה זינק ב-86% והסתכם ב-38 מיליון דולר, הודות לשיפור בהכנסות וכן מזינוק מפתיע בהכנסות מימון החברה (קפצו פי 3 ל-6 מיליון דולר), בשל עליה בפקדונות הבנקים שלה.

ההכנסות של החברה ברבעון שחלף צמחו לדבריה הודות "להמשך ביקושים חזקים מצד לקוחות אסטרטגיים, גידול בהיקפי ההזמנות והתרחבות הפעילות בשוק האמריקאי אשר ממשיך להיות מנוע הצמיחה המרכזי והמהיר ביותר של החברה". כתוצאה מכך משקל ההכנסות מצפון אמריקה עלה לכ-31.9% מהכנסות הרבעון, לעומת כ-22.7% ברבעון המקביל אשתקד.

נקסט ויז'ן היא כנראה אחת ההנפקות המוצלחות בתולדות הבורסה בתל אביב. רק בשנה האחרונה זינקה מנייתה ב-200%, הודות לגידול חד בפעילות מכירת המצלמות המיוצבות שלה לרחפנים. שווי השוק הנוכחי שלה עומד על 28 מיליארד שקל מה שמקנה לה מקום מכובד במדד ת"א-35.

חן גולן, יו"ר נקסט ויז'ן מסר עם פרסום התוצאות כי נמשכים "הביקושים הגבוהים למוצרי החברה" וכי היא העמיקה את "הפעילות עם לקוחות אסטרטגיים מובילים וחיזוק מעמדנו בשוק. צפון אמריקה ממשיכה להוביל את הצמיחה, הן באמצעות הרחבת פרויקטים רחבי היקף עם לקוחות קיימים והן בזכות צירוף לקוחות חדשים".

"במקביל, אנו ממשיכים להשקיע בהרחבת כושר הייצור, חיזוק שרשרת האספקה והגדלת המלאים, במטרה לתמוך בביקושים הגבוהים ולקצר זמני אספקה", הוסיף גולן. הוא עדכן כי החברה מעלה את יעד ההכנסות שלה לשנה הקרובה ל-315 מיליון דולר, למול יעד קודם של 275 מיליון דולר.

רווח גולמי מדהים

צבר ההזמנות של נקסט ויז'ן עמד על 289 מיליון דולר, זאת מול צבר של 218 מיליון דולר בסוף 2025 (עליה של 32% בתוך רבעון). נכון לסוף הרבעון הראשון.

מספר הלקוחות של החברה נותר דומה לרבעון המקביל אשתקד ועמד על 112 לקוחות בסוף הרבעון. הפקדונות של לחברה קופת מזומנים עצומה בסוף הרבעון הראשון שמסתכמת ב-542 מיליון דולר. יותר מפי 5 למול קופה של 103 מיליון דולר בתום הרבעון הראשון אשתקד.

נקסט ויז'ן הסבירה את הגידול בפקדונות בכך שהיא "פועלת לשמירה על נזילות גבוהה וביטחון פיננסי, ולכן מחזיקה פיקדונות קצרי טווח (עד שנה), בהתאם למדיניות ניהול המזומנים של החברה. השקעה זו נועדה להבטיח תשואה סולידית תוך שמירה על זמינות הכספים לצרכים תפעוליים ועסקיים".

חלק מסיפור ההצלחה של החברה ההוא שיעור הרווח הגולמי שלה, חריג לכל הדעות בחברות תעשייתיות. הוא נובע מהמחיר הגבוה שהיא מצליחה לגבות על המצלמות, שיעורו ברבעון שחלף עמד על כ-67.2%. "הריווחיות הושפעה בעיקר מגידול בפעילות מול לקוחות אסטרטגיים גדולים, תמהיל פעילות הכולל חוזים רחבי היקף, וכן מהמשך שיפור ביעילות הייצור והרכש הנובעים מהתרחבות הפעילות", ציינו בחברה.

החברה ציינה כי המשיכה לפעול להרחבת כושר הייצור באופן משמעותי, עם יעד להכפלת היקף הייצור החודשי מכ-2,400 יחידות כיום לכ-5,000 יחידות עד סוף שנת 2026, לצד הרחבת שטחי הייצור בישראל והקמת קו ייצור נוסף באירופה במהלך החודשים הקרובים.