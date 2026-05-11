מנכ"ל חברת הרחפנים מתפטר אחרי שנה בלבד ובלי הסבר. המניה צונחת

רכבת ההרים בחברת הרחפנים אירודרום נמשכת. אתמול בערב (א') הודיע מישל בן ברוך, מנכ"ל החברה על התפטרות, שנה בלבד לאחר שנכנס לתפקיד. בן ברוך, שימש בעברו בשורה של תפקידים בכירים בצה"ל, וביניהם קצין תותחנים ראשי. כמו כן, הוא שימש כמזכירו הצבאי של שר הביטחון באותה העת, אהוד ברק, ראש מערך ומנהלת הארטילריה בתעשייה הצבאית (תעש), וראש סיב"ט (סיוע ייצוא ביטחוני).

● פירוק מטוסים והקמת חוות שרתים: מור מזרים 190 מיליון שקל לחברת הנדל"ן המניב

● החברה שעלתה ב-200% מציגה קפיצה ברווח הנקי וקופת מזומנים של חצי מיליארד דולר

בתפקידו האחרון, עמד בן ברוך ראש משלחת הרכש של משרד הביטחון בארצות הברית. אל אירודרום הוא הגיע זמן קצר לאחר התפטרות המנכ"ל הקודם ומייסד החברה, רועי דגני.

בדיווח שהוציאה החברה לבורסה לא נמסרו פרטים נוספים באשר לסיבת העזיבה. אך זו מגיעה על רקע שורה של אירועים שאירעו בחברה בעת האחרונה. בתחילת חודש מרץ האחרון הזמין משרד הביטחון את החברה לשימוע בעקבות הפרה של חוזה, ואף דרש פיצוי של 6.4 מיליון שקל, בגין מה שתואר כ"הפרת חוזה".

כמו כן, במהלך החודש שעבר הודיעה החברה על מספר השקעות בה. תחילה היא דיווחה על קבוצת משקיעים שתרכוש מניות שיהוו כ-32% מהחברה בכ-41 מיליון שקל, לפי מחיר של 80 אגורות למניה. בין המשקיעים, אותם מוביל איש העסקים רונן אלעד, נמנים גם ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, וכן ברק רוזן ואסי טוכמאייר, בעלי קבוצת הנדל"ן ישראל קנדה. בהמשך הצטרף גם בית ההשקעות אי.בי.אי להשקעה במחיר זהה תמורת 6.8 מיליון שקל; במקביל דווח על הקצאה פרטית לחברת AgEagle Aerial Systems ב-9.2 מיליון שקל .

המנכ"ל שהתסבך

אירודרום, הפועלת בתכנון, פיתוח, ייצור ואינטגרציה של כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים). נכנסה לבורסה בתחילת שנת 2020, לאחר שהוערכה בשווי של 50 מיליון שקל. בחודשים שלאחר מכן זינקה המניה לשיא ששיקף לה שווי של יותר מ־400 מיליון שקל. אלא שבהמשך הצטננה התלהבות המשקיעים - לפני קצת יותר משנה, מניית אירודרום צנחה לאחר שנודע שמשרד הביטחון צמצם הזמנה בשווי של כ־73.6 מיליון שקל, ובהמשך נודע שהחברה עיכבה דיווח בנושא .

המנכ"ל הקודם, מייסד החברה רועי דגני, התפטר בעקבות זאת (כיום הוא משמש כיועץ אסטרטגי להנהלה, ומחזיק עדיין ב־22.4% מהמניות, לפני השלמת עסקאות ההשקעה בחברה). בהמשך פורסם דוח ביקורת של רשות ניירות ערך ממנו עלתה "תמונה מדאיגה וחמורה" בכל הנוגע ליכולת הדירקטוריון לממש את אחריותו ולפקח על עבודת החברה וההנהלה בראשות המנכ"ל בשל "פערים מהותיים בין אופן תפיסת תפקיד הדירקטוריון לבין אופן התנהלות הנהלת החברה".

ממצאי הביקורת העלו כשלים מהותיים בתהליכי קבלת ההחלטות הניהוליות בחברה, בדגש על המנכ"ל לשעבר. בדצמבר 2025 נערך חיפוש במשרדי החברה ובכירים בעבר ובהווה נחקרו.