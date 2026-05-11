בית ההשקעות מור רוכש בדרך של הנפקה פרטית כ-5% ממניות חברת איי.אי.אס (IES) שבשליטת ובראשות חיים גייר תמורת 190 מיליון שקל. החברה הפועלת בתחום הנדל"ן והתשתיות, אשר מחזיקה בפארק התעשייה בפלמחים, מקצה בנוסף למור גם אופציות לעוד כ-2% מהון המניות שלה, לתקופת מימוש של 16 חודשים.

מניית איי.אי.אס זינקה ב-220% בשנה החולפת, כאשר שווי השוק של החברה, העוסקת בנדל"ן להשקעה ובהקמת תשתית לענף התעופה, עומד על 3.8 מיליארד שקל (גייר מחזיק 54% מהמניות בשווי של כ-2 מיליארד שקל). בהקצאה מקבלת מור דיסקאונט סמלי של כ-2% על מחיר השוק. בעקבות הדיווח על ההשקעה זינקה מניית איי.אי.אס (ב'), כשבין המוסדיים המחזיקים בה נמצאים חברות הביטוח מנורה וכלל ובית ההשקעות מיטב.

הנכס המרכזי של איי.אי.אס הוא החזקה בפארק תעשיות פלמחים המשתרע על שטח של 302 אלף מ"ר, עליו מקדמת הנהלת הקבוצה תכנית אסטרטגית לפיתוח, הכוללת בחינה והקמה של מתקני תשתית בתחומי האנרגיה, ההתפלה וחוות השרתים. פארק פלמחים, טוענת איי.אי.אס, "מתאפיין בצירוף נדיר של מאפיינים ייחודיים של מיקום ותשתיות, ובהם שטח בהיקף משמעותי, סמיכות למסדרונות תשתית לאומיים הכוללים תשתיות מים, גז טבעי, חשמל וסולר, וכן מיקום אסטרטגי במרכז מדינת ישראל. שילוב ייחודי זה יוצר תנאים מיטביים לפיתוח והקמה של מתקני תשתית רחבי היקף". פעילות נוספת שהחברה מפתחת היא איירפארק.

קניית שלושה מטוסי איירבאס בהיקף של 42.5 מיליון דולר

ההשקעה של מור נועדה לאפשר את חיזוק בסיס ההון של איי.אי.אס לקראת תחילת עבודות הקמה בשני אזורי התעשייה שהוזכרו וכן תתמוך בהשלמת עסקאות שעל הפרק. כך, באפריל השנה התקשרו איי.אי.אס וחברה מפלורידה, שמשתפות פעולה בתחום של רכישה, פירוק וסחר בחלקי חילוף של כלי טיס אזרחיים, במסגרתו ירכשו יחד שלושה מטוסי איירבאס (ללא המנועים) בהיקף כספי כולל של 42.5 מיליון דולר, למטרות סחר ו/או פירוק. השלמת רכישת המטוסים צפויה להתבצע בשלבים בין החודשים יוני עד נובמבר השנה.

את הרבעון הראשון סיימה איי.אי.אס עם הכנסות של 16.7 מיליון שקל מהשכרת נדל"ן, עלייה של 10% ביחס למקבילו בשל עלייה ריאלית בדמי השכירות וכן התייקרות מדד המחירים לצרכן. הרווח הנקי ירד ב-20% ל-12 מיליון שקל. מהדוחות עולה כי לחברה תיק השקעות בשווי של 414 מיליון שקל, שזינק ב-17% בתוך שנה. הרכיב המנייתי (כרבע מהתיק) זינק ב-35%.