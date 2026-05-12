ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות חברת ההלבשה שהציגה רבעון שיא, ולמה הרווח של כאל נחתך בחדות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
דוחות כספיים

חברת ההלבשה שהציגה רבעון שיא, והסיבה שהרווח של כאל נחתך בחדות

גלובס מביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם • דלתא גליל מציגה רבעון שיא עם עלייה של 15% במכירות • כאל מסכמת את הרבעון הראשון בניהולה של יפית גריאני עם עלייה בהכנסות, אך ירידה חדה ברווח הנקי

כתבי גלובס 14:16
העדכונים החשובים
14:07
המבצע באיראן שחק את רווחי כאל ב-20% ברבעון - החברה עובדת על תחליף ל"פלייקארד"
חברת כרטיסי האשראי מסכמת את הרבעון הראשון המלא בניהולה של יפית גריאני, עם עלייה של ב-7% בהכנסות, אך ירידה חדה ברווח הנקי, אותה ייחסה החברה להשפעה השלילית של המלחמה נגד איראן ● האתגר הגדול של גריאני יהיה למלא את החלל שיותיר מועדון פלייקארד, שיעבור בהמשך השנה לידי ישראכרט
13:35
רבעון שיא לדלתא גליל: המכירות צמחו ב-15%
חברת מוצרי ההלבשה הציגה צמיחה בכל שווקי הפעילות ותחומי המוצרים שלה ● הרווח הגולמי עלה לשיא ורשם גידול של 18%, אם כי הרווח הנקי המתואם נותר ללא שינוי