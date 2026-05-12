המבצע באיראן שחק את רווחי כאל ב-20% ברבעון - החברה עובדת על תחליף ל"פלייקארד"

חברת כרטיסי האשראי מסכמת את הרבעון הראשון המלא בניהולה של יפית גריאני, עם עלייה של ב-7% בהכנסות, אך ירידה חדה ברווח הנקי, אותה ייחסה החברה להשפעה השלילית של המלחמה נגד איראן ● האתגר הגדול של גריאני יהיה למלא את החלל שיותיר מועדון פלייקארד, שיעבור בהמשך השנה לידי ישראכרט

חברת כרטיסי האשראי כאל, בניהולה של יפית גריאני, מסכמת את הרבעון הראשון לשנת 2026. זהו הרבעון הראשון המלא שבו משמשת גריאני בתפקיד מנכ"לית החברה. מינויה אושר בדצמבר אשתקד, אך בפועל, היא נכנסה ביום הראשון לשנה האזרחית החדשה. הכנסות כאל גדלו ב-7% ל-809 מיליון שקל, אך הרווח הנקי נפל בכ-20%.

הסיבה לשחיקה ברווחיות הייתה פרוץ מבצע "שאגת הארי", שלמעשה הוביל לחודש מאתגר, כאשר בחודשים ינואר-פברואר נרשמה התאוששות. ככלל, בכאל מסרו כי הירידה ברווח ברבעון הושפעה מהתמתנות הפעילות במשק, כתוצאה מהשפעה השלילית של המלחמה, בעיקר בפעילות חו"ל. בסיכומו של הרבעון, כאל מדווחת על גידול של 8% במחזור העסקאות בכרטיסי האשראי שלה לכדי 53 מיליארד שקל.

האתגר הגדול של גריאני יהיה למלא את החלל שיותיר מועדון פלייקארד, שכולל הטבות לטסים עם חברת אל על. המועדון יעבור בהמשך השנה לידי ישראכרט. בחברה שוקדים על הצעת ערך חדשה שתחליף את המועדון. כיום, 9% מכרטיסי האשראי הפעילים של כאל הם כרטיסי פלייקארד. בדוחות לא נמסר אומדן להשפעת העזיבה, בשל העבודה שכאל שוקדת על מציעת פתרונות עסקיים חדשים. בחברה עוסקים בניתוח מעמיק של הצעת הערך של מועדון פלייקארד למי שהונפקו לו כרטיסים על־ידי כאל עד כה, כדי לייצר מוצר איכותי יותר.

ברבעון שחלף, כאל המשיכה להציג צמיחה במצבת הכרטיסים הפעילים עם גידול של כ-8% במצבת הכרטיסים הפעילים לכ-4.1 מיליון כרטיסים. כמו כן, נרשם המשך צמיחה בתיק האשראי הצרכני, שחצה לראשונה את רף ה־9 מיליארד שקל. יפית גריאני, מנכ"לית כאל מסרה עם פרסום התוצאות כי "כאל מסכמת את הרבעון הראשון של השנה עם המשך צמיחה בפרמטרים העסקיים המרכזיים, התרחבות בפעילות האשראי, תוך הגעה לתיק צרכני שחצה את ה-9 מיליארד שקל וגידול בבסיס הלקוחות. ביצועים אלו הושגו בסביבת מאקרו מאתגרת, שהשפיעה, בין היתר, על מחזורי העסקאות בארץ ובחו"ל".

חזי שטרנליכט