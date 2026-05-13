המהלך שעשוי לייקר ריביות לעסקים מזהמים - והענפים שעל הכוונת

בחודש הבא צפויה להיכנס לתוקף הוראה חדשה של בנק ישראל, שעתידה לשנות את כללי המשחק בשוק האשראי העסקי. המפקח על הבנקים, דני חחיאשוילי, הודיע על החמרה משמעותית בדרישות המופנות לחברות מזהמות או כאלה שאינן ערוכות לסיכוני אקלים - מהלך שצפוי להוביל להתייקרות הריביות ולהקשחת תנאי המימון עבור שורה ארוכה של ענפים במשק.

בבנק המרכזי חוששים שחברות מסוגים אלה עלולות להיקלע למשבר כלכלי עקב זיהום סביבתי או קטסטרופה אקלימית, וזה יפגע ביכולתן להחזיר הלוואות.

ענפים שלמים יושפעו

ההוראה, שתיכנס לתוקף ב־12 ביוני, תחייב את הבנקים להעלות הילוך בניהול הסיכונים שלהם ובמידע שהם דורשים לקבל מחברות עסקיות בנושאי אקלים. מדובר בחברות העלולות להיות מעורבות בפגיעה בסביבה או להיפגע בעצמן מאירועים דוגמת גלי חום, שיטפונות ורעידות אדמה כתוצאה מההתחממות הגלובלית. ההוראה חלה גם על חברות החשופות לתביעות משפטיות סביב האחריות שלהן לנזקים בתחומים אלה.

הכללים החדשים צפויים להשפיע בראש ובראשונה על חברות אנרגיה, המפעילות תחנות כח, חוות שרתים, מחצבות ומתקני מחזור. עוד יושפעו חברות נדל"ן, החשופות לאירועים דוגמת הצפות וטמפרטורות חריגות הפוגעות בבנייה. גם חברות תעשייה, המשתמשות בדלקים ובמתכות; חברות תחבורה ולוגיסטיקה, העלולות להיפגע משינויים בשרשראות אספקה; וחברות חקלאות, המושפעות במיוחד מתנאי מזג האוויר.

ההוראה החדשה של בנק ישראל מה היא אומרת?

מ־12 ביוני הבנקים מחויבים להחמיר את ניהול סיכוני האקלים שלהם, לדרוש מחברות מידע מפורט על פגיעתן בסביבה ולשקלל זאת בתנאי ההלוואה מה המטרה?

הגנה על יציבות המערכת הבנקאית מפני "אפקט דומינו" של משברי אקלים או תביעות סביבתיות שעלולים להוביל לקריסת חברות ואי־פירעון חובות

וזה לא נגמר כאן. לדברי עו"ד מירב טביב, שותפה וראשת מחלקת איכות הסביבה וקיימות במשרד פישר (FBC), ההוראה החדשה רלוונטית גם ליצואני סחורות לאיחוד האירופי, לאנגליה ולקליפורניה - אזורים הנחשבים למובילים בכל הנוגע לדרישות דיווח בנושאי אקלים.

ההשלכות עשויות להיות דרמטיות. הבנקים יצטרכו לבחון את היערכות החברות לסיכוני אקלים בפתיחת חשבון, בקשות אשראי ותהליכים לבדיקת הלוואות. על הפרק גם הפחתת שיעור ההלוואה שניתן יהיה לקבל מתוך שווי הנכס, כך שחברות יאלצו להסתפק בפחות מימון בנקאי כדי לרכוש ציוד, סחורות ומבנים. הבנקים יוכלו גם לדרוש את פירעון ההלוואה תוך תקופה קצרה יותר, להפחית מהערכות השווי לגבי נכסים, ולשנות את הקריטריונים לחיתום אשראי.

לדברי טביב, השינוי לחברות צפוי להיות ניכר. "מי שייערך מוקדם ייהנה מיתרון, ומי שלא - ייתקל באשראי יקר יותר". לדעתה מדובר בלא פחות מ"מהפכה שקטה אך משמעותית בשוק האשראי. הרגולטורים רואים בסיכוני סביבה ואקלים סיכונים פיננסיים לכל דבר, עם השפעה על תמחור האשראי והתנאים שלו". היא אף מעריכה, כי בשלב הבא יקבע בנק ישראל תקן מחייב שיעשה סדר בדיווחי האקלים של חברות - תחום הסובל כיום מחוסר אחידות.

הבנקים החלו להיערך

בינתיים, בבנקים כבר נערכים לרגולציה החדשה, ושולחים שאלונים לחברות המצויות בתהליכי חיתום לקבלת אשראי, לגבי הצעדים שהן נוקטות כדי להקטין סיכונים סביבתיים.

עו"ד שרון ורקר שגיא, שותפה במחלקת שוק ההון במשרד גורניצקי, מעריכה כי עסקים שיבקשו מימון מהבנקים ולא ייערכו כנדרש, יקבלו פחות אשראי ובתנאים פחות נוחים - ואף ייחשבו לפחות אטרקטיביים להשקעה מצד גופים מוסדיים.