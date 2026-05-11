מחיר הזיהום: חלוקת הקרקעות הפרטיות בשדה דב תתעכב

פרשת זיהום הקרקעות ברובע שדה דב מאיימת לעכב שוב את אחת מסאגות הנדל"ן הארוכות שידע הענף בישראל, הנוגעת להסדרת זכויותיהם של בעלי הקרקעות הפרטיים בגוש הגדול. על רקע אי־הוודאות בעניין זיהום קרקע מסוג PFAS שנמצא ברובע, פנו חלק ממנהלי הקרקעות של הגוש לבית משפט השלום בהרצליה בבקשה לדחות את הגרלת חלוקת הקרקעות שהייתה אמורה להתקיים בעוד כחודש, בטענה כל עוד לא התקבלה בהירות מלאה באשר לממצאי הזיהום ודרכי הטיפול בהם, יש לעכב את ההליך במספר חודשים. הבוקר, בית המשפט החליט לקבל את בקשתם ולדחות את ההגרלה.

זכויותיהם של בעלי הקרקעות בגוש הגדול נחלקות לשלושה אזורים: שני מתחמים ברובע שדה דב - מתחם אשכול הדרומי ומתחם 2 (צפון הרובע); ותוכנית תא/3700, שהיא תוכנית הרובע הצפון־מערבי של העיר, מצפון לשדה דב. סה"כ מדובר בכ־1,700 בעלי זכויות בגוש, כאשר במתחם אשכול זכאים בעלי הזכויות ל־818 יחידות דיור אקוויולנטיות (יחידת דיור תאורטית, שלפיה חושבו הזכויות של כל בעל קרקע), במתחם 2 לכ־1,543 יחידות דיור ובתוכנית 3700 לעוד כ־360 יחידות דיור.

הליך פירוק השיתוף בין בעלי הקרקעות בגוש הגדול החל עוד בשנת 1975, ורק בחודש ספטמבר האחרון התקדם צעד משמעותי, כאשר בית משפט השלום בהרצליה אישר סוף סוף את טבלת הזכויות של הגוש הגדול, וחילק לראשונה את זכויותיהם של כ־1,700 בעלי זכויות בגוש. בשלב הבא, כל בעל זכויות היה צריך להחליט באיזה משלושת המתחמים ירצה לממש את הזכויות שלו, כאשר בשלב הסופי, שהיה צפוי להתקיים עוד חודש, צפויה להתקיים הגרלה בה הזוכים יממשו את זכויותיהם במתחם המועדף, והיתר במתחם החלופי שבחרו או במתחם שבו לא מוצו כל הזכויות.

הדחייה מוצדקת?

הודעת המשרד להגנת הסביבה ורשות מקרקעי ישראל (רמ״י) לפני מספר חודשים על הימצאות זיהום קרקע מסוג PFAS ברובע המבוקש ביותר בתל אביב, לצד חוסר הוודאות בנוגע להיקף הזיהום, לזהות הגורם שיישא בעלויות טיהור הקרקע ולהשפעות האפשריות על קצב קידום הבנייה, הובילה חלק ממנהלי הקרקעות באזור לטעון כי יש מקום להקפיא את ההגרלה המתוכננת.

לטענת אותם מנהלי הקרקעות, המיוצגים על ידי עו"ד דורון כוכבי, בהיעדר ודאות מספקת ביחס לשני רכיבים מהותיים, זהות הגורם שיישא בעלויות בפועל ולוחות הזמנים לביצוע הדיגומים, קבלת הממצאים, ההכרעה בדבר הצורך בשיקום והשלמתו, לא ניתן לקבוע כי לזיהום לא תהיה השפעה על שווי המגרשים, ובהתאם גם על המקדמים העומדים בבסיס חלוקת הזכויות. בהמשך לכך, ביקשו אותם מנהלי קרקעות מבית המשפט להורות על קבלת ההשלמות וההבהרות הנדרשות, וכן לעצור את המשך הליך חלוקת הזכויות עד להתבהרות מלוא הנתונים הרלוונטיים.

מפרוטוקול הדיון שנערך בבית המשפט השלום בהרצליה עולה כי יתר מנהלי הקרקעות בגוש הגדול טוענים כי אין הצדקה לדחיית ההגרלה, בטענה כי ההבדל בשטח הקרקע המזוהמת בין מתחם אשכול ומתחם 2 קטן, וכי יש להמשיך לבצע בדיקות בקרקעות ובמקביל לבצע את ההגרלה. עם זאת, החליט בית המשפט השלום בהרצליה לדחות את ההגרלה שהייתה אמורה להתקיים בחודש יוני הקרוב.