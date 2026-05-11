זיהום הקרקעות בשדה דב מסתבך: המדינה מסרבת לממן את הטיהור

פרשת הקרקעות המזוהמות ברובע שדה דב ממשיכה להסתבך, לאחר שהמשרד להגנת הסביבה ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הודיעו כי ישתתפו במימון טיהור הזיהום בקרקע ובמי התהום מתרכובות PFAS בשלב זה.

לפני כחודש פנו בעלי זכויות בגוש הגדול לבית משפט השלום בהרצליה, ע"י עו"ד דורון כוכבי, בבקשה לקיים דיון דחוף בנוגע למסירת מידע בעניין זיהום קרקע מסוג PFAS ברובע שדה דב. בבקשה טענו בעלי הזכויות כי חברת "אדמה", שנשכרה על ידי המדינה וביצעה את בדיקות הקרקע, אינה מספקת או מציגה דרכי טיפול ברורות במגרשים שבהם התגלתה קרקע חלוקה המזוהמת בתרכובות PFAS.

לטענת בעלי הזכויות, לממצאי הזיהום עשויות להיות השלכות ישירות על קביעת שיעורי המגרשים השונים, בניגוד לעמדת השמאים, וכן על היטלי ההשבחה החלים על מקרקעין אלה. עוד ציינו כי בעדכון שהוצג על ידי המנהלים לא נמצאו פתרונות או דרכי פעולה להתמודדות עם בעיית זיהום הקרקעות במתחמים המיועדים לחלוקה, וכי נותרו שאלות פתוחות באשר לזהות הגורם שיישא בנטל הטיפול וללוחות הזמנים שייגזרו מהממצאים.

דוחים את הקביעה שעליהן לשאת במימון

בתגובה לעתירת בעלי הקרקע השיבו רמ"י והמשרד להגנת הסביבה כי בשלב זה הועבר נושא הזיהום באתר שדה דב לדיון בוועדת הזיהוי, העוסקת בקידום פעולות לשיקום קרקעות המדינה באמצעות גורמי מקצוע, וזאת מאחר שמדובר בשטחי מדינה. עוד הובהר כי ככל שתתקבל החלטה עקרונית בדבר הצורך בביצוע בדיקות נוספות, ניתן יהיה - בכפוף לתקציב מוגבל - להתחיל בביצוע חקירת הקרקע, ואכן חקירה כזו כבר החלה במספר מגרשים.

עוד הדגישו כי רק לאחר השלמת החקירה וקבלת תוצאותיה ניתן יהיה להגדיר את אופן שיקום הקרקע, ככל שיימצא זיהום, וכן לקבוע את לוחות הזמנים והעלויות הכרוכות בכך. במקביל צוין כי לצד פעילות ועדת הזיהוי, חלק מהיזמים הפרטיים באזור כבר החלו לבצע חקירות קרקע עצמאיות.

במקביל הבהירו כי המענה שניתן בעבר בהתכתבות בין המנהלים לגורמי מקצוע במשרד להגנת הסביבה, בנוגע לאפשרות שחברת שירותי איכות הסביבה תבצע חקירת קרקע מטעם המדינה, היה מענה בלתי פורמלי בלבד. מדובר היה בהתייחסות לכוונות שנמסרה במסגרת דיונים פנימיים בין גורמי המדינה, ולא בהתחייבות מחייבת.

בסיום תגובתן הדגישו רמ"י והמשרד להגנת הסביבה כי הם דוחים מכל וכל את הקביעה שלפיה עליהן לשאת במימון המלא של פעולות החקירה ופינוי הקרקע, ככל שיידרש. לדבריהן, לא מדובר בתביעת נזיקין, טרם התגלה נזק בפועל או היקפו, ותפקידו של המשרד להגנת הסביבה הוא רגולטורי בלבד, כגון קביעת ערכים ואישור תוכניות חקירה ופינוי, בעוד רמ"י אחראית לניהול מקרקעי המדינה.