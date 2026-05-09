קו ראשון לים: בכמה נמכרה דירה בבת ים לאחר שבועיים על המדף?

ברחוב יוספטל 3 בדרום־מערב העיר בת ים נמכרה דירת 4 חדרים בשטח 105 מ"ר עם מרפסת בשטח של 12 מ"ר, תמורת 3.3 מיליון שקל. הדירה נמצאת בקומה הראשונה, בקו ראשון לים, ומוצמדות לה שתי חניות ומחסן. שירי נועה חסון, בעלים של משרד נדל"ן ויזמות בבת ים שייצגה את הקונים, מספרת שהדירה במצב טוב אך לא משופצת.

לדבריה, מחיר השיווק של הדירה עמד על 3.65 מיליון שקל והיא עמדה על המדף שבועיים. המוכרים הם מצמצמי דיור והרוכשים הם זוג עם שני ילדים - משפרי דיור מהעיר.

"ים מכל חלון"

חסון מספרת שאין הרבה נכסים מסוג זה בעיר. לדבריה, "זו דירה בקו ראשון לים, שכמעט מכל חלון בה רואים את הים, אבל היא בקומה ראשון ולכן אני חושבת שהמחיר שנסגר הוא טוב לשני הצדדים, בטח כשמביאים בחשבון את מצב השוק כרגע.

"אני מרגישה התעוררת עדינה בשוק. המלחמה והחגים בלמו אנשים, אך עכשיו נכנסים יותר טלפונים וגם נחתמות עסקאות. יש הרבה דירות בשוק, והמוכרים מתחילים להיות ריאליים בקשר למחיר - וזה מניע את השוק.

הבניין ברחוב יוספטל 3 בדרום־מערב העיר בת ים / צילום: שירי נועה חסון

"אני מרגישה שגם המשקיעים מתחילים לחזור לשוק. הם מזהים הזדמנויות ומחפשים נכסים בסביבות מחיר של 1.6־1.7 מיליון שקל. במחיר הזה אפשר לקנות בעיר דירת שלושה חדרים בבניין שבתהליך של התחדשות עירונית.

"בת ים משנה את פניה וזה מושך קהלים חדשים - מגיעים לעיר תושבים חדשים מאזורים אחרים בארץ שיכולים לקבל יותר עבור הכסף שלהם. הרכבת הקלה שיפרה את הנגישות של העיר".

אורית רזון מ-MG נדל"ן ייצגה את המוכרים.

דירות יד שנייה שנמכרו

חדרה

ברחוב יפה נוף בנווה אליעזר, דירת 4 חדרים, 130 מ"ר, בקומה 6 מתוך 9, עם חניה, נמכרה ב־2.16 מיליון שקל.

ברחוב הכרם בנווה אליעזר, קוטג' דו משפחתי, 5 חדרים, 140 מ"ר, חצר בשטח 57 מ"ר, עם חניה, נמכרה לפי שווי של 2.46 מיליון שקל.

בשדרות רחבעם זאבי בגבעת אולגה, דירת 4 חדרים, 148 מ"ר, בקומה 3 מתוך 26, עם חניה, נמכרה ב־3.17 מיליון שקל.

ברחוב השומר בשכונת ויצמן, בית בן 6 חדרים, 155 מ"ר, נמכר ב־2.82 מיליון שקל.

זכרון יעקב

ברחוב דורות, דירת 3 חדרים, 82 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, נמכרה ב־920 אלף שקל.

ברחוב מלכי ישראל, בית בן 6 חדרים, 142 מ"ר, חצר בשטח 282 מ"ר, נמכר ב־3.42 מיליון שקל.

בית שמש

ברחוב קרן היסוד במרכז העיר, דירת 3.5 חדרים, 62 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, נמכרה ב־1.65 מיליון שקל.

ברחוב רבי יצחק נפחא ברמה ד', דירת 6 חדרים, 156 מ"ר, בקומה 6 מתוך 6, עם חניה, נמכרה ב־3.38 מיליון שקל.

ברחוב סיתוונית בנופי בית שמש, דירת 5 חדרים, 180 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, עם חצר בשטח 64 מ"ר, נמכרה ב־5.25 מיליון שקל.

ברחוב האחים בשכונת נווה שמיר, דירת 5 חדרים, 120 מ"ר, בקומה 6 מתוך 11, נמכרה ב־2.44 מיליון שקל.

קריית אונו

ברחוב יצחק רבין בפסגת אונו, דירת 4 חדרים, 100 מ"ר, בקומה 17 מתוך 20, עם מרפסת, שתי חניות ומעלית, נמכרה ב־3.45 מיליון שקל.

ברחוב הכפר בשכונת רייספלד, דירת 4 חדרים, 165 מ"ר, בקומה 5 מתוך 13, עם שתי חניות, נמכרה ב־4.21 מיליון שקל.

ברחוב תנועת המרי בשכונה הוותיקה, דירת 5 חדרים, 134 מ"ר, בקומה 5 מתוך 11, נמכרה ב־2.8 מיליון שקל.

ברחוב יצחק רבין בפסגת אונו, דירת 4 חדרים, 132 מ"ר, בקומה 14 מתוך 20, עם חניה כפולה, נמכרה ב־4 מיליון שקל.

כפר ורדים

ברחוב מורן, בית בן 4 חדרים, 168 מ"ר, עם חניה כפולה, נמכר ב־3 מיליון שקל.

ברחוב חבצלת, בית בן 6 חדרים, 226 מ"ר, נמכר ב־2.3 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה.