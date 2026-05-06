בשיטת הסלמי: פעילות הותמ"ל הוארכה בשנה נוספת

תכנון

הארכה של עבודת הותמ"ל בשנה נוספת

אתמול פרסמה הממשלה צו להארכת פעילות הוועדה שוב - הפעם עד 8 באוגוסט 2027.

ב-7 באוגוסט 2014 פורסם החוק להקמת הוועדה לקידום מתחמים מועדפים לדיור, שנועדה לקדם תוכניות בנייה גדולות בזמן קצר. מאז הוארכה פעילות הוועדה שוב ושוב.

לפי חוק הותמ"ל. אפשר להאריך בצו את תוקף הותמ"ל בשתי תקופות של שנה כל אחת. באישור ועדת הפנים ומליאת הכנסת. 4 שנים של הותמ"ל הסתיים באוגוסט 25 והוארך בשנה עד אוגוסט 26 ועכשיו מבקשים להאריך בעוד שנה כפי שהחוק מאפשר.

במינהל התכנון מציינים כי עבודת הוועדה מתמקדת בעיקר בתכנון של תוכניות התחדשות עירונית במרכזי הערים ובתוכניות שיכללו דיור להשכרה ארוכת טווח. בפועל, הוועדה ממשיכה לדון גם בתוכניות שאינן התחדשות עירונית, דוגמת התוכנית בגדרה מערב, לצד תוכניות התחדשות עירונית בגבעת שמואל, בקריית שמונה ובמקומות נוספים.

נזכיר כי בשנה שעברה הגיעו הדברים לעימות לאחר שהרשויות המקומיות, מרכז השלטון המקומי וארגוני סביבה דרשו לסיים את עבודת הוועדה ולא להאריכה. הטענה העיקרית הייתה שהיא מאשרת תוכניות גדולות "מעל לראש" של הוועדה, ומחסלת שטחים פתוחים וחקלאיים בפאתי הערים.

"הוועדה סתרה ופגעה קשות בתוכניות מתאר ארציות, תוכניות מתאר מחוזיות, ואף סתרה תוכניות מתאר כוללניות שאך נחתמו ואושרו, ועוד לא יבשה הדיו עליהן", נאמר במכתב שחיברה החברה להגנת הטבע. "בכך היא פגעה בתכנון שנעשה בראיה מולטי-דיסציפלינארית תוך שימת לב לאיכות המרחב העירוני, כאשר התכניות שאושרו על ידה פגעו בתשתיות חברתיות וקהילתיות ובתשתיות פיזיות, בראשן תחבורה וביוב, ובמקרים רבים לא הבטיחו את קיומן של התשתיות הנדרשות לעת מימושן, לרבות תשתיות של מבני ציבור".

ביקורת נוספת נמתחה על התוצרים שמפיקה הוועדה: "רבות מהתוכניות שנערכו בותמ"ל הן תכניות פרבריות, המציעות הקמת רבעי מגורים ענקיים לצד הערים הקיימות ואף במנותק מהן, וכתוצאה, מעודדות פרבור, פגיעה בשטחים פתוחים, שימוש ברכב פרטי, מקשות על מתן שירותים, מצריכות פריסת תשתיות יקרות ופוגעות בחידוש הערים, במרקם החברתי הקיים ובמתן השירותים לתושבי הערים הוותיקים".

מבצעים

מסלול משכנתא בריבית של 0.99% ודחייה בתשלומים

נתוני המכירות ממשיכים להיות נמוכים, וחברות הנדל"ן למגורים ממשיכות להתחרות זו בזו במבצעים שימשכו את הרוכשים.

אביב מליסרון משיקה מבצע חדש שמציע משכנתא בתנאים יוצאי דופן. במסגרת המבצע יינתנו לרוכשים תנאי מימון מועדפים על כ־30% ממחיר הדירה, הכוללים ריבית קבועה נמוכה (0.99%). את פער הריבית במסלול זה תסבסד חברת אביב מליסרון לאורך כל תקופת ההלוואה - 15 שנה. לדברי החברה, ההפחתה הקבועה בהחזר החודשי תסתכם לחיסכון של עד כמיליון שקל.

יובלים סיטי בוי יוצאת בשיתוף פעולה עם מועדון הנוסע המתמיד של אל על: לקוחות שהם חברי מועדון הנוסע המתמיד יצברו נקודות ברכישת דירה באחד מפרויקטי המגורים של יובלים-סיטי בוי בתל אביב, לעסקאות שיתבצעו עד 31 במאי 2026.

הרוכשים יצברו נקודה על כל שקל שישלמו, ללא הגבלה על כמות הנקודות. כך למשל, דירה שתעלה 3.5 מיליון שקל תזכה את חבר המועדון הרוכש ב-3.5 מיליון נקודות הנוסע המתמיד, איתן יוכל להזמין כרטיסי טיסה, לשדרג למחלקות יוקרה ועוד. בחברה מדגישים כי את הנקודות יקבלו הרוכשים מיד - למרות שהתשלומים נפרסים על פני תקופה.

עוד נודע כי ניתן יהיה להמיר את הנקודות להנחה כספית, או להשתמש בהן לשדרוג בטיסות או לרכישות בחנות של מועדון הלקוחות של אלעל.

קבוצת רם אדרת מציעה דירות מוכנות לאכלוס בשני פרויקטים שלה, בכרמי גת ובאריאל. לפי תנאי המבצע, הרוכשים משלמים כעת 30 אחוז בלבד ממחיר הדירה, נכנסים לגור בה באופן מיידי, ואת היתרה משלימים רק בעוד שנה וחצי עד שנתיים, באמצעות הלוואת קבלן, ללא הצמדה, ללא ריבית וללא תשלומים חודשיים. מבצע זה מתאים למי שמחפשים דירה מוכנה עם ממ"ד בדחיפות, או למי שצריך זמן נוסף למכור דירה אחרת.

בנייה

מגדלים במקום הקאנטרי בגלילות

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב, החליטה השבוע להפקיד את תוכנית מתחם "שדרת הקאנטרי" בתל אביב, בסמוך למחלף גלילות.

המתחם שימש בעבר כקאנטרי קלאב גלילות, וכיום מצויות בו כ-70 יחידות דיור שיפונו לטובת הפרויקט.

לפי התוכנית ייבנו במקום כ-650 יחידות דיור שיוקמו בשלושה מגדלים בני 20-60 קומות שישולבו שטחי מסחר ומבני ציבור. מתוך כלל יחידות הדיור, 100 יוקצו לטובת דירות במחיר מופחת למשך 25 שנה (דב"י). כמו כן, התוכנית כוללת הקמת מגדל בן 45 קומות שישלב תעסוקה ומלונאות.