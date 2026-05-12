בעקבות ההתנגדות: ממדאני מבטל את העלאת מיסי הנדל"ן בניו יורק

ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני, נסוג מתוכניתו להעלות את מיסי הנדל"ן בעיר בכמעט 10%, לאחר שנתקל בהתנגדות פוליטית וציבורית רחבה, כך דווח בבלומברג. ההחלטה צפויה להיכלל בתקציב העירוני המעודכן שיוצג היום (ג’), עבור שנת הכספים שתיפתח ב־1 ביולי.

ממדאני הציג מוקדם יותר השנה את העלאת המס כמוצא אחרון לצמצום הגירעון התקציבי. עם זאת, המהלך לא זכה כמעט לתמיכה פוליטית, וגם יו"רית מועצת העיר, ג’ולי מנין, התנגדה להעלאה רוחבית של המסים.

במקביל הודיעה מושלת מדינת ניו יורק, קאת’י הוקול, כי מדינת ניו יורק תעמיד לעיר סיוע נוסף של 4 מיליארד דולר, שנועד לסייע בסגירת הפער התקציבי ולהפחית את הלחץ על קופת העירייה.

יקדם מיסוי "לעשירים שבעשירים"

לצד הנסיגה מהעלאת מסי הנדל"ן, ממדאני ממשיך לקדם מהלך מיסוי אחר שמעורר סערה בארה"ב: מס חדש על בעלי דירות יוקרה שאינן משמשות למגורי קבע בעיר. לפי ההצעה, בעלי נכס שני בשווי של יותר מ־5 מיליון דולר, שמתגוררים במדינה אחרת בארה"ב, יחויבו בהיטל נוסף. לפי ההערכות, המהלך צפוי להכניס לקופת העיר כ־500 מיליון דולר בשנה. ממדאני עצמו הציג את המס כמהלך שמכוון "לעשירים שבעשירים".

ההצעה עוררה ביקורות חריפות. המיליארדר הפרו־ישראלי ביל אקמן טען כי המדיניות של ממדאני תפגע דווקא בעיר עצמה, משום שבעלי הדירות היוקרתיות אינם צורכים שירותים עירוניים בהיקף משמעותי אך מזרימים הון רב לכלכלה המקומית. לדבריו, המהלך עלול להאיץ מעבר של עסקים ותושבים עשירים למדינות כמו פלורידה.

גם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שאמור בעצמו להיות מושפע מהמס, תקף את התוכנית בחריפות. "לצערנו, ראש העיר ממדאני הורס את ניו יורק", כתב ברשת החברתית שלו Truth Social. "מדיניות המס כל־כך שגויה. אנשים בורחים".

לפי ההערכות, המס עשוי להשפיע על כ־13 אלף בעלי נכסים ודירות יוקרה בעיר, בהם מיליארדרים מוכרים כמו מייסד אמזון ג’ף בזוס. עם זאת, גורמים בשוק מעריכים כי יישום המס יהיה מורכב, בין היתר משום שחלק מהנכסים רשומים באמצעות נאמנויות וחברות זרות.

המשבר התקציבי של ניו יורק מעורר דאגה גם בשווקים הפיננסיים. בחודשים האחרונים שינו חברות דירוג האשראי את תחזית הדירוג של העיר לשלילית, בשל הגירעונות המבניים המתמשכים והחשש מהידרדרות במצבה הפיסקלי. בנוסף, הצעת התקציב הראשונית של ממדאני כללה שימוש בכמעט מיליארד דולר מקרנות החירום והחיסכון של העיר, מהלך שעורר ביקורות רבות מצד כלכלנים ומשקיעים.