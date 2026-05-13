סוכם: זה מתווה הארכת הלימודים בבתי הספר ובחטיבות הביניים

לאחר כשבועיים של שיחות בין משרד האוצר למשרד החינוך, מתפרסמות היום (ד') ההסכמות בין הצדדים על הזמן הנוסף שילמדו בבתי הספר והתיכונים. באוצר מגלים שביעות-רצון על כך שהצליחו להאריך את שנת הלימודים, כמו גם להכניס גורמים חיצוניים שילמדו בתוך בתי הספר.

המתווה המלא:

● קייטנות בית הספר של החופש הגדול לילדי הגנים עד כיתות ג' יוארכו בעשרה ימים נוספים עד 30 ביולי. מדובר על קייטנות בתשלום סמלי בלבד.

● בכיתות ד'-ו' תקיימו שבועיים נוספים של למידה פרטנית בקבוצות קטנות או ביחידים במקצועות: מתמטיקה, אנגלית ושפה. השיעורים יועברו על-ידי מורים חיצוניים שייכנסו לבתי הספר, או על-ידי מורי בתי הספר שיקבלו עבור העבודה תשלום נוסף.

● בחטיבות הביניים, כיתות ז'-ט', תוארך שנת הלימודים עד לתאריך 30 ביוני. בעשרת הימים הנוספים תתקיים למידה שרובה צפויה להיות למידה טכנולוגית מבוססת AI. במשרד האוצר כבר פנו לשלוש חברות טכנולוגיות כדי שייכנסו לבתי הספר ויעזרו לחשוף את המורים והילידים ללמידה שבה הילד לומד מול מחשב על-פי החוזקות והכישורים האישיים שלו.

● נדגיש כי בכל אחת מהמערכות המורים והגננות לא מחויבים ללמד, ותפקידן של הרשויות המקומיות לגייס עובדים חיצונים שיגיעו לכיתות. גם ההגעה של התלמידים - וולנטרית.

